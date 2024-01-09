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ملامح حل في لبنان

1/9/2024 11:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مايكل يونغ* - (كارنيغي الشرق الأوسط) 2023/12/12 تريد إسرائيل أن تحول المنطقة من حولها إلى صحراء وتدعو ذلك سلامًا. منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بات من الواضح لقيادتها، إلى جانب الثغرات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أن المشروع الصهيوني في مأزق. فالسياسيون الإسرائيليون يحاولون منذ عقود محو الوجود الفلسطيني بينهم، بيد أن الفلسطينيين باقون على أرضهم. ويعيش نحو 5 ملايين فلسطيني في المنطقة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن، إضافةً إلى السكان العرب في إسرائيل البالغ عددهم مليونَي نسمة. وقد أدرك الإسرائيليون أنهم ما لم ينفذوا حملة تطهير عرقي كبرى، فسينقلب المعدل الأعلى لمواليد الفلسطينيين ضدهم بالتدريج، نظرًا إلى أن تعداد السكان اليهود في إسرائيل يبلغ حوالى 7 ملايين نسمة.
مع ذلك، ليست هذه المخاوف معزولة عن عوامل أخرى. يرى الإسرائيليون أن الغالبية الديموغرافية الفلسطينية الناشئة في إسرائيل والأراضي المحتلة تشكل خطرًا أكبر لأنها تحظى بدعم ميليشيات مسلحة جيدًا، على رأسها "حزب الله"، وتساندها قوة إقليمية هي إيران. لهذا يرغب بعض السياسيين الإسرائيليين في توسيع رقعة الحرب في غزة لتشمل لبنان، مفترضين أن الدعم الأميركي لإسرائيل في غزة قد يُفسح المجال أمام تنفيذ عملية عسكرية كبرى على الجبهة الشمالية.
ثمة خوف في أوساط بعض المسؤولين الأميركيين من أن إسرائيل تنوي استخدام الأسلحة التي حصلت عليها من واشنطن لشن حرب على "حزب الله". ولكن يبدو من المستبعد حتى الآن أن يسمح الأميركيون بحرب كهذه، لأنها ستؤدي في الغالب إلى مواجهة إقليمية أوسع بمشاركة الولايات المتحدة وإيران. منذ بداية النزاع في غزة، تجري إدارة بايدن وطهران محادثات من خلف الكواليس سمحت بالحفاظ على حالة من الاستقرار القلِق في لبنان، يتبادل بموجبها "حزب الله" وإسرائيل الهجمات عبر الحدود، وإنما ضمن قواعد اشتباك متفق عليها.
ولكن، هل يبعث الإسرائيليون على الطمأنينة فعلا في هذا الصدد؟ يُمكن جدا أن يسعوا إلى إشعال فتيل النزاع في لبنان ووضع إدارة بايدن أمام خيار صعب بين إما مساعدتهم أو تكبد ثمن سياسي نتيجة الإحجام عن ذلك. وسيكون هذا الوضع بالطبع محفوفًا بالمخاطر، خاصة وأن البعض في واشنطن يعتبرون أن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصلحة في توسيع رقعة الصراع في المنطقة لإنقاذ مستقبله السياسي.
في هذا السياق، شرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لموقع "هفينغتون بوست": "هذه لحظة حاسمة في التاريخ، ويجب أن نشعر بالغضب إزاء الطريقة التي أحرق نتنياهو بها سمعتنا بكل ما للكلمة من معنى لتعزيز أجندته السياسية الشخصية. إن تبعات ذلك ستكون وخيمة على الأمن الأميركي".
لا يخاطر الأميركيون أو الفرنسيون بترك الأمور لإسرائيل. قبل أسابيع قليلة، أوفدت إدارة بايدن آموس هوكستين إلى بيروت لتوجيه رسالة إلى "حزب الله" مفادها بأن الولايات المتحدة لا تريد حربًا في لبنان. ونقلت مصادر أن هوكستين، الذي ترك بصماته في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، سعى أيضًا إلى التفاوض بشأن ترسيم الحدود البرية بين البلدَين. لكن تقارير صحفية أشارت آنذاك إلى أن "حزب الله" ليس مستعدا بعد لهذه الخطوة.
مع ذلك، يبقى الوضع اليوم في غاية الخطورة لأسباب عدة: أولًا، حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي النزاع في غزة، قد لا توجد أي ترتيبات رسمية مماثلة لتهدئة الجبهة في لبنان. وبعبارة أخرى، يُحتمَل أن تحتفظ إسرائيل بهامشٍ للاستمرار في ضرب أهداف في البلد والمطالبة بعدها بتنازلات مقابل إنهاء حملتها العسكرية. وتتمثل أكثر هذه التنازلات ترجيحًا في ضمان انسحاب قوات "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني، من أجل السماح للإسرائيليين المقيمين على مقربة من الحدود الشمالية بالعودة إلى منازلهم.
يتوافق المطلب الإسرائيلي مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أنهى حرب العام 2006 في لبنان، ودعا إلى "اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)". كما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، مؤخرًا، أن بلاده ملتزمة بتطبيق القرار 1701. وبتعبير آخر، سيكون من الصعب على "حزب الله" رفض مبادرة لدفع عناصره بعيدًا عن الحدود إذا كان ذلك يمثل انتهاكًا علنيًا لقرار أُممي تدعمه الدولة اللبنانية.
كما أرسلت فرنسا خلال الفترة الأخيرة مسؤولين إلى لبنان لتجنب تدهور الأوضاع في البلاد. أولًا، بعثت باريس بوزيرة خارجيتها كاترين كولونا، ثم وزير دفاعها سيباستيان لوكورنو، وتبعهما الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، الذي تركزت مهمته على تمديد ولاية قائد الجيش اللبناني جوزيف عون إلى ما بعد كانون الثاني (يناير). وأخيرًا، وصل إلى بيروت رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية، برنار إيمييه، في تنسيق على ما يبدو مع الدول العربية وغير العربية التي تتابع الأحداث في لبنان عن كثب، لاقتراح حل لإنهاء القتال في جنوب لبنان، ودفع "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني. ووفقًا لتقارير إعلامية، رفض الحزب هذا الاقتراح قائلًا إنه لن يتوقف عن قصف إسرائيل إلا عند انتهاء الصراع في غزة، وأن الوضع في لبنان سيعود إلى ما كان عليه قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) حالما يحدث ذلك.
لكن ثمة فرصة لتسوية تناقض الرد السلبي لـ"حزب الله". وقد تردد أن إيمييه، وهو سفير سابق في لبنان يتمتع بعلاقات جيدة في البلاد، اقترح أن يسحب الحزب عناصر وحدة الرضوان النخبوية التابعة له إلى الليطاني. ما الذي يعنيه ذلك ما لم توضَع قوةٌ على الأرض تُدقق في كل رجل يدخل إلى جنوب لبنان، وهو أمر مستحيل تقريبًا؟ يمكننا أن نفترض أن عناصر وحدة الرضوان سيدخلون مجددًا إلى المنطقة متى شاؤوا، نظرًا لكون الكثير منهم يتحدرون منها ولهم عائلات فيها. وقد حصل هذا مع القرار 1701 في العام 2006، إذ سرعان ما عاد "حزب الله" إلى جنوب الليطاني ولم تكن لدى الجيش اللبناني أو قوات اليونيفيل السلطة لمنع عناصر الحزب من العودة إلى قراهم.
يعي حزب الله يعي هذه الحقيقة، ولذلك لا بد من تفسير رده السلبي على إيمييه بحذر. من المؤكد أن الحزب غير راغب في الالتزام بوقف الأعمال العدائية قبل نهاية الحرب في غزة، لكنه سيحرص على الأغلب على الموافقة على إنهاء رسمي للقتال في لبنان حالما يتم التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، ولو كان ذلك تفاديًا لأي غموض قد تستغله إسرائيل لشن حرب.
يبقى السؤال هو ما إذا كان الإسرائيليون مستعدين لقبول هذه الحيلة. لا تبدو حكومة نتنياهو في مزاج لذلك، غير أن عوامل عدة ترجح قبولها. أولًا، قد تمثل الحرب مع "حزب الله" تصعيدا إقليميا كبيرا يمكن أن يسفر عن دمار جسيم في إسرائيل. ونظرًا إلى المعارضة الداخلية التي يواجهها نتنياهو، فسوف يتقلص الدعم لحكومته إذا رأى الإسرائيليون في الحرب مع لبنان محاولةً منه لضمان بقائه السياسي. وبذلك، قد لا تمتد الاندفاعة الإسرائيلية لمعاقبة حماس بالضرورة إلى "حزب الله".
ثانيًا، لا يريد الأميركيون حربًا في لبنان، خصوصًا في عام انتخابي للرئيس بايدن. وقد سابق وأن واجه بايدن معارضة لأنه دعم إسرائيل في شن عملياتها الوحشية على غزة ، ومن المستبعد جدا أن يعطي لإسرائيل الضوء الأخضر لتوسيع الحرب بطريقة قد تزج القوات الأميركية فيها. لقد ضاق الأميركيون ذرعًا بالصراعات الخارجية غير المتناهية، ومن المؤكد أن حربًا جديدةً في الشرق الأوسط ستقوض مساعي بايدن لإعادة انتخابه. ثم أن الإدارة الأميركية تستطيع استخدام نفوذها الكبير في عملية صنع القرار في إسرائيل. فواشنطن هي التي تزود الأخيرة بالأسلحة التي قد تحتاج إليها لشن الحرب ، وقد تقرِر حتى أن لا تتدخل السفن الأميركية في حال أثارت إسرائيل صراعًا في لبنان من دون موافقة أميركية.
ثالثًا، إن حربًا في لبنان، ولا سيما حربًا يُنظَر فيها إلى إسرائيل على أنها المعتدي، ستثير ردود فعل غاضبة في مختلف أنحاء العالم أكثر مما أثارته الحرب في غزة التي أطلقت حماس طلقاتها الأولى. وقد يشكل ذلك تهديدًا للمكاسب التي حققتها إسرائيل في غزة، ويعقد الأهداف الإسرائيلية، ويُرسي وضعًا جديدًا بالكامل لن تتمكن القوة النارية الإسرائيلية وحدها من حله. وإذا ما أرادت إسرائيل توسيع نطاق الحرب لتشمل لبنان، فعليها الاستعداد على الأرجح لصراع مع إيران أيضًا، ما يأخذ الأمور إلى مستويات قد لا يكون الإسرائيليون والأميركيون مُهيَئين تمامًا لمواجهتها.
إذا وافق حزب الله على سحب "وحدة الرضوان" من الحدود، إضافةً إلى الانصياع للضغط الدولي للتمديد لعون قائدًا للجيش، فسيُطالِب بشيء في المقابل. وتُجمِع الآراء اللبنانية على أنه سيطلب من محاوري لبنان العرب والدوليين تأييد ترشيح سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية. وإذا نتجت عن ذلك صفقةٌ شاملة، فلن يكون أمام خصوم فرنجية المسيحيين خيارٌ سوى القبول به.
في الظاهر، قد يقدم هذا التدبير شيئًا لكل طرف من الأطراف، حتى وإن ترك الكثير من الأسئلة بلا إجابات. فهل سيقبل حزب الله مثلًا بأن تتعرض حماس لانتكاسة كبرى في غزة من دون أن يرد؟ يبدو أنه لن يسمح بحدوث ذلك نظرًا لرفضه مناقشة أي تنازلات قبل توقف القتال هناك. ولكن لنفترض أن استجابته ستظل محدودة، عندئذ سيحصل "حزب الله" على الرئيس الذي يريده، وستتمكن إسرائيل من ادعاء نوع من الانتصار في غزة من دون حصول أي رد فعل لبناني كبير، ومن إعادة مواطنيها إلى منازلهم في الشمال، وسيتجنب الأميركيون والإيرانيون حربًا إقليمية، وسيُعفى لبنان من التدمير، مما يطمئن رعاته العرب والغربيين.
هل هذا السيناريو مفرط في المثالية؟ ربما، لكن على الإسرائيليين أن يعوا أن الأمن على حدودهم يعتمد في نهاية المطاف على كفاءة قوتهم العسكرية، لا على حسن نية أعدائهم. ومن السذاجة بمكان، في ضوء الواقع اللبناني، توقُع بقاء "وحدة الرضوان" منتشرةً بعيدًا عن حدود إسرائيل، وفي الوقت نفسه مطالبة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بتنفيذ ذلك. ليس لدى إسرائيل هامش كبير لتوسيع نطاق الصراع في غزة. ولذلك، في ظل هذه الظروف، ونظرًا إلى الإدانة العالمية للمذابح التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، قد تضطر إلى القبول بما يمكنها الحصول عليه.

*مايكل يونغ: مدير تحرير في "مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط" في بيروت.

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