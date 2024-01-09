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التخوف من عدم هزيمة حماس

1/9/2024 11:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم
بقلم: يوآف ليمور 9/1/2024

الانتقال من المرحلة الثانية إلى الثالثة في القتال في غزة، الذي أعلن عنه أول من أمس وزير الدفاع والناطق العسكري وبالتوازي فإن الرئيس الأميركي هو الآخر يضع إسرائيل أمام غير قليل من المعاضل التي لا حل لها في الطريق إلى تحقيق أهداف الحرب.
هذه البيانات، التي أطلقت في مقابلات مع وسائل الإعلام الأميركية (وزير الدفاع لـ "وول ستريت جورنال" والناطق العسكري لـ "نيويورك تايمز" تسمح باطلالة نادرة إلى الشكل الذي تجري فيه الأمور من خلف الكواليس. كما أنها تدل على الضائقة الإستراتيجية التي علقت فيها إسرائيل في ضوء ضغط متزايد من جهة واشنطن لتخفيض كثافة المعركة لأجل التسهيل على سكان قطاع غزة.
في الأسبوع الماضي طالب الأميركيون أن تعلن إسرائيل رسميا عن إنهاء القسم المكثف من المعركة في غزة وعن الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على اجتياحات وهجمات مركزة تنفذ من أراضي إسرائيل. كما ادعى الأميركيون بأن بيانا كهذا سيسمح بتخفيض الضغط في الشمال ويساعد في الوصول إلى اتفاق مع حزب الله. رفضت إسرائيل المطلب الأميركي بدعوى أن بيانا كهذا سيعزز حماس التي ستفهم بأنه مطلوب منها التمترس لزمن قليل آخر إلى أن يقل الضغط العسكري عليها. كل هذا دون أن يكون تحقق حل لمسألة المخطوفين ودون أن تصاب قيادة منظمة حماس بأذى أيضا.
لأجل منع تصاعد الضغط اثناء زيارة وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن، انطلق وزير الدفاع والناطق العسكري إلى وسائل الإعلام الأميركية وأعلنا فيها عن التغيير في شكل القتال. وقد فعلا هذا بالانجليزية لآذان أميركية وليس بالعبرية للجمهور الإسرائيلي. يوجد في هذا معنى للقول إن من ينزف في هذه الحرب هو قبل كل شيء الجمهور الإسرائيلي الذي يستحق أجوبة واضحة من قيادته السياسية الأمنية عن أهداف الحرب وإنجازاتها. كما أن هذه القيادة تمتنع عن مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية وتكتفي بأجوبة جزئية في مؤتمرات صحفية وفي أحاديث مغلقة. وهكذا تعفي نفسها من سلسلة أسئلة ستواجهها مع التعهدات التي أعطيت للجمهور الإسرائيلي منذ هجمة 7 تشرين الأول (أكتوبر).
عند الخروج إلى الحرب وضعت حكومة إسرائيل لنفسها هدفان. إسقاط حكم حماس ونزع قدراتها العسكرية (إلى جانب الامتناع عن فتح حرب في الشمال وخلق الظروف لإعادة المخطوفين). صورة الوضع صحيح حتى أول من أمس، بعيدة عن تحقيق هذه الأهداف. في شمال القطاع انتهت الأعمال في صيغتها الحالية عمليا والجيش الإسرائيلي خفف جدا حجم قواته. وحسب تقارير الجيش، بقي في هذه المنطقة 8 آلاف نشيط من حماس من أصل 14 ألفا – أي ما يزال 6 آلاف من رجال حماس يعملون فيها وبقدر ما هو معروف، يحتجز فيها مخطوفون أيضا.
في وسط القطاع يعمل الجيش في قسم من مخيمات اللاجئين، ويبدو أنه لا ينوي العمل الآن فيها كلها. في خانيونس يتركز العمل في المنطقة التي حسب التقديرات يوجد فيها "منجم الذهب" الذي تختبئ في داخله قيادة حماس، الى جانب الكثير من المخطوفين. مع ذلك فإن أجزاء أخرى من المدينة لم تعالج بعد وكذا مدينة رفح كلها بقيت خارج الحرب – بما في ذلك محور فيلادلفيا الذي يستخدم الآن أيضا لتهريب وسائل قتالية وبضائع من سيناء.
لقد حبست حكومة إسرائيل نفسها بين تعهدات متضاربة: تلك التي أعطيت للجمهور الإسرائيلي، وبموجبها لا توجد حدود زمنية والحرب ستستمر قدر ما يلزم، حتى الحسم، وتلك التي اُعطيت لدول العالم، وعلى رأسها الإدارة في واشنطن، وبموجبها تنتقل المعركة الآن الى مرحلة جديدة، أقل كثافة، مثلما أعلن أول من أمس الرئيس بايدن.
تدعي الحكومة بان هذا تغيير تستدعيه احتياجاتها الشرعية ولا يشهد على تغيير في أهداف الحرب، لكنها ستكون مطالبة لان تشرح للجمهور الإسرائيلي كيف تعتزم بالضبط هزيمة حماس في صيغة العمل الجديدة، عندما يكون واضحا أن معالجة رفح (وكذا مخيمات اللاجئين الأخرى في وسط القطاع) لا يمكنها أن تتم في اطار الاجتياحات وهي تستوجب قوات أكبر بكثير وأعمال تقف على تضارب مع التعهد الذي أعطي للأميركيين.
فضلا عن ذلك، فإن انعدام الحسم من شأنه أن يعرقل النية لاعادة معظم سكان الجنوب الى بيوتهم. منذ البداية كان واضحا بأن مطلبهم بصفر تهديدات ليس واقعيا لانه يكون دوما من يطلق صواريخ من غزة، لكن حجم التهديد الذي سيبقى الآن – قبل الحسم – سيدفع الكثيرين لان يفضلوا حلولا مؤقتة على أن يعودوا للسكن في منطقة تعتبر في نظرهم خطيرة.
معقول أيضا أن التسوية في الشمال إذا ما تحققت لن تلبي مطالب السكان، لانه فضلا عن التصريحات مشكوك ان تعطي حلا حقيقيا لمشكلة تواجد قوات الرضوان عن الجدار.
لقد ثبت مرة أخرى بأنه من الأفضل الامتناع عن الإعلانات المبالغ فيها والتي من الصعب اسنادها بالأفعال. فحماس بعيدة عن الهزيمة، وإسرائيل مطالبة بان تعمل ضمن جملة اعتبارات مركبة تتعقد أكثر فأكثر الآن مع المداولات في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول دعوى جنوب أفريقيا للإعلان عن انه في غزة تنفذ إبادة شعب.
رئيس الوزراء، الذي قبل بضعة أسابيع فقط ادعى بان من لا يمكنه ان يقف في وجه ضغط أميركي لا يمكنه أن يتولى المنصب، تلقى من واشنطن درسا في الحدود ذات الصلة بمواصلة الحرب أيضا. خير يفعل إذا ما نقل الآن درسا مشابها لوزرائه الذين يورط بعضهم إسرائيل على أساس يومي بتصريحات وأفعال عديمة المسؤولية.
الانتقال إلى مرحلة أخرى يطرح أيضا بضع مسائل أخرى. فالغموض في كثافة الحرب (وبالتأكيد إذا ما "أغلقت" المعركة في الشمال)، وتسريح معظم رجال الاحتياط، يتيحان البدء بالفحص المرتب لهجمة 7 تشرين الأول (أكتوبر) والأحداث التي سبقتها. وقد سبق للجيش أن تعهد بأن يفعل هذا في سلسلة تحقيقات مهنية لكن نضج الوقت أيضا لاقامة لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضي عليا.
ان التغيير في شكل المعركة لا بد أنه يؤدي أيضا إلى بحث يقظ في الساحة السياسية. فالوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت اللذان دخلا الى حكومة طوارئ كي يساعدا في الحرب سيكونان مطالبين بانسحاب محتمل الآن، وكذا الضغط لاجراء انتخابات في جدول زمني مقصر سيزداد بالتأكيد. وهما سيتلقيان ريح اسناد من انتظامات مختلفة لرجال احتياط تنوي الشروع في حملة جماهيرية لاستنفاد مسؤولية من كانوا مشاركين في إخفاقات أدت إلى السبت الأسود.

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