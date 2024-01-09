ما الذي يحصل لنا؟

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: ناحوم برنياع 9/1/2024





في كل مرة أصل فيها بمواساة أصدقاء على فقدان ابن عائلة في الحرب اعانقهم بكل القوة، في محاولة لان أحمل شيئا ما من أساهم على كتفي لعله يخف عنهم. هذه محاولة فاشلة، بالطبع: فالحزن ثابت؛ وهو لا يرحل الى أي مكان. بعد ذلك أخرج من الشارع وأبحث عن حائط لاضربه. لماذا ينبغي لهذا ان يحصل له، لها، لهم، اسأل الحائط. لماذا ينبغي لهذا ان يحصل على الإطلاق. ولماذا، بعد ثلاثة أشهر من نذر الموت التي تتقطر على الرأس كل يوم، مثل عذابات سيناء، كل ما يعرفون أن يعدوننا به هو المزيد والمزيد من الحرب.

أول من أمس كان يوما صعبا على الجيش الإسرائيلي في غزة. القلب مع الشهداء وعائلاتهم. الثمن باهظ. السؤال هو إلى أين نحن نسير.

بالنسبة لي، إسرائيل هي المجتمع الأكثر جاذبية في العالم: حيوي، مبادر، نشيط، متنوع، إبداعي، وطني، سخي. يوجد فيه غير قليل من العلل، لكن كل واحدة منها منفتحة على التغيير، أو على الأقل، على الكفاح في سبيل التغيير. ما كنت أريد أن أحيا بمجتمع آخر، مرتاح أكثر.

الإسرائيليون هم شعب يحب الحل. اما حكومتهم فهي قصة أخرى.

في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وقعت إسرائيل في حفرة عميقة. لا مقدار للفقدان، للضرر، للثمن الذي جباه ذاك اليوم الواحد إياه وسيجبيه منا، في المدى القصير وفي المدى البعيد. منذ ذاك اليوم ونحن نقف في أسفل الحفرة ونسأل الكثير من الأسئلة: كم وقعنا، لماذا وقعنا؟ اين يوجد العدو الذي أوقعنا وكيف سنبيده، فكل هذه أسئلة مهمة، وجيهة، لكنها تدفعنا لان ندحر جانبا السؤال المهم حقا: كيف الخروج من الحفرة.

الخروج من الحفرة معناه إعادة المخطوفين، ترميم البلدات التي دمرت والأمن وإحساس الأمن لدى السكان في الجنوب وفي الشمال، تسريح رجال الاحتياط إلى بيوتهم ومحاولة انهاء الحرب.

ليس تحديا بسيطا: فهو يتطلب حيوية، مبادرة، تفكيرا من خارج الصندوق وأساسا الشجاعة، المزايا التي توجد لدى إسرائيليين من كل أطراف الطيف ولا توجد، لاسفي، في الحكومة بتركيبتها الحالية.

دنيس هيلي كان وزير الدفاع في بريطانيا في الستينيات من القرن الماضي. منح العالم مشورة قصيرة وصائبة لإدارة الأزمات: "عندما تكون في حفرة كف عن الحفر". خسارة أن المؤتمنين على إدارة الحرب في إسرائيل لا يستمعون لدنيس هيلي.

منذ ثلاثة أشهر ونحن نسمع بشائر عن إبادة حماس، هزيمة حماس، تصفية حماس. لشدة الأسف، هذه لا تعكس الواقع. من ناحية عسكرية صرفة توجد إنجازات مبهرة في التنسيق بين الاذرع وفي استخدام القوة، لكن بينها وبين إبادة حماس المسافة واسعة.

لقد خلق نتنياهو توقعات لا سبيل لتحقيقها، وهكذا فرض علينا حربا لا نهاية لها.

وحتى الهدف الأكثر تواضعا، تفكيك حماس، يتطلب تكييفا للتوقعات. كل نفق ينكشف ويفجر في قطاع غزة هو بشرى طيبة، لكن تفجير نفق لا يبيد عموم القدرات العسكرية والسلطوية. كان يكفي تطهير غزة على طول الحدود.

في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لا تغير الحرب الواقع. فهي تكلف حياة المقاتلين، تزيد خطر الكارثة الإنسانية التي ستكون إسرائيل مسؤولة عنها، تضر إسرائيل في العالم ولا تقربنا من النصر الذي ليس موجودا. حتى لو صفي السنوار او ضيف او كلاهما معا، فان نتائج الحرب لن تتغير. فيوجد بدائل لهما.

إن تداعيات ضربة 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تتطلب تفكيرا متجددا ليس فقط بالنسبة لحماس، لحزب الله وللسلطة الفلسطينية. تتطلب تفكرا متجددا أيضا بالنسبة لإيران. هناك، في إيران، يبدأ الإخفاق العظيم. من شريك في صفقات سرية، حتى في عصر آيات الله، تحولت ايران الى عدو عديد الاذرع والى تهديد وجودي.الصفقة التي يمكن لحماس أن تقترحها صعبة جدا على الهضم. ليس الجميع مقابل الجميع، بل الجميع مقابل حماس. بكلمات أخرى، الشرط الذي يطرحه السنوار لتحرير المخطوفين ليس فقط الوقف التام للحرب وتحرير آلاف المقاومين من السجن بل وأيضا استمرار حكمه في قطاع غزة. من ناحية إسرائيل هذه هزيمة لا يوجد ما هو أكثر إهانة منها، هزيمة مطلقة. فقط زعيم واثق جدا بقوته أو، كبديل، مجنون تماما، يمكنه أن يطرح مثل هذا الشرط.

