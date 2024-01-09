ما الذي يحصل لنا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
بقلم: ناحوم برنياع 9/1/2024
في كل مرة أصل فيها بمواساة أصدقاء على فقدان ابن عائلة في الحرب اعانقهم بكل القوة، في محاولة لان أحمل شيئا ما من أساهم على كتفي لعله يخف عنهم. هذه محاولة فاشلة، بالطبع: فالحزن ثابت؛ وهو لا يرحل الى أي مكان. بعد ذلك أخرج من الشارع وأبحث عن حائط لاضربه. لماذا ينبغي لهذا ان يحصل له، لها، لهم، اسأل الحائط. لماذا ينبغي لهذا ان يحصل على الإطلاق. ولماذا، بعد ثلاثة أشهر من نذر الموت التي تتقطر على الرأس كل يوم، مثل عذابات سيناء، كل ما يعرفون أن يعدوننا به هو المزيد والمزيد من الحرب.
أول من أمس كان يوما صعبا على الجيش الإسرائيلي في غزة. القلب مع الشهداء وعائلاتهم. الثمن باهظ. السؤال هو إلى أين نحن نسير.
بالنسبة لي، إسرائيل هي المجتمع الأكثر جاذبية في العالم: حيوي، مبادر، نشيط، متنوع، إبداعي، وطني، سخي. يوجد فيه غير قليل من العلل، لكن كل واحدة منها منفتحة على التغيير، أو على الأقل، على الكفاح في سبيل التغيير. ما كنت أريد أن أحيا بمجتمع آخر، مرتاح أكثر.
الإسرائيليون هم شعب يحب الحل. اما حكومتهم فهي قصة أخرى.
في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وقعت إسرائيل في حفرة عميقة. لا مقدار للفقدان، للضرر، للثمن الذي جباه ذاك اليوم الواحد إياه وسيجبيه منا، في المدى القصير وفي المدى البعيد. منذ ذاك اليوم ونحن نقف في أسفل الحفرة ونسأل الكثير من الأسئلة: كم وقعنا، لماذا وقعنا؟ اين يوجد العدو الذي أوقعنا وكيف سنبيده، فكل هذه أسئلة مهمة، وجيهة، لكنها تدفعنا لان ندحر جانبا السؤال المهم حقا: كيف الخروج من الحفرة.
الخروج من الحفرة معناه إعادة المخطوفين، ترميم البلدات التي دمرت والأمن وإحساس الأمن لدى السكان في الجنوب وفي الشمال، تسريح رجال الاحتياط إلى بيوتهم ومحاولة انهاء الحرب.
ليس تحديا بسيطا: فهو يتطلب حيوية، مبادرة، تفكيرا من خارج الصندوق وأساسا الشجاعة، المزايا التي توجد لدى إسرائيليين من كل أطراف الطيف ولا توجد، لاسفي، في الحكومة بتركيبتها الحالية.
دنيس هيلي كان وزير الدفاع في بريطانيا في الستينيات من القرن الماضي. منح العالم مشورة قصيرة وصائبة لإدارة الأزمات: "عندما تكون في حفرة كف عن الحفر". خسارة أن المؤتمنين على إدارة الحرب في إسرائيل لا يستمعون لدنيس هيلي.
منذ ثلاثة أشهر ونحن نسمع بشائر عن إبادة حماس، هزيمة حماس، تصفية حماس. لشدة الأسف، هذه لا تعكس الواقع. من ناحية عسكرية صرفة توجد إنجازات مبهرة في التنسيق بين الاذرع وفي استخدام القوة، لكن بينها وبين إبادة حماس المسافة واسعة.
لقد خلق نتنياهو توقعات لا سبيل لتحقيقها، وهكذا فرض علينا حربا لا نهاية لها.
وحتى الهدف الأكثر تواضعا، تفكيك حماس، يتطلب تكييفا للتوقعات. كل نفق ينكشف ويفجر في قطاع غزة هو بشرى طيبة، لكن تفجير نفق لا يبيد عموم القدرات العسكرية والسلطوية. كان يكفي تطهير غزة على طول الحدود.
في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لا تغير الحرب الواقع. فهي تكلف حياة المقاتلين، تزيد خطر الكارثة الإنسانية التي ستكون إسرائيل مسؤولة عنها، تضر إسرائيل في العالم ولا تقربنا من النصر الذي ليس موجودا. حتى لو صفي السنوار او ضيف او كلاهما معا، فان نتائج الحرب لن تتغير. فيوجد بدائل لهما.
إن تداعيات ضربة 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تتطلب تفكيرا متجددا ليس فقط بالنسبة لحماس، لحزب الله وللسلطة الفلسطينية. تتطلب تفكرا متجددا أيضا بالنسبة لإيران. هناك، في إيران، يبدأ الإخفاق العظيم. من شريك في صفقات سرية، حتى في عصر آيات الله، تحولت ايران الى عدو عديد الاذرع والى تهديد وجودي.الصفقة التي يمكن لحماس أن تقترحها صعبة جدا على الهضم. ليس الجميع مقابل الجميع، بل الجميع مقابل حماس. بكلمات أخرى، الشرط الذي يطرحه السنوار لتحرير المخطوفين ليس فقط الوقف التام للحرب وتحرير آلاف المقاومين من السجن بل وأيضا استمرار حكمه في قطاع غزة. من ناحية إسرائيل هذه هزيمة لا يوجد ما هو أكثر إهانة منها، هزيمة مطلقة. فقط زعيم واثق جدا بقوته أو، كبديل، مجنون تماما، يمكنه أن يطرح مثل هذا الشرط.
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