مروان البرغوثي يمكن أن يكون القائد

بقلم: غرشون باسكين 9/1/2024





الطريقة الوحيدة التي من خلالها يمكن لإسرائيل إعادة جميع المخطوفين هي صفقة "الجميع مقابل الجميع". جميع المخطوفين، بما في ذلك القدامى افرا منغستو وهشام السيد والجثامين، بالإجمال 136 شخصا على قيد الحياة وجثامين سيتم تبادلها مقابل حوالي 8 آلاف سجين فلسطيني. من بين هؤلاء السجناء 559 تمت إدانتهم بقتل إسرائيليين ويقضون عقوبة المؤبد.

من بين الـ 8 آلاف السجناء الفلسطينيين، واحد له أهمية كبيرة للفترة التي ستعقب الحرب، مروان البرغوثي، زعيم كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني. البرغوثي تم اعتقاله في 2002 وحكم عليه بخمسة مؤبدات واربعين سنة، بسبب دوره في الانتفاضة الثانية. وقد تمت ادانته بخمس عمليات قتل رغم أنه لم يقتل مباشرة بيديه. البرغوثي رفض الدفاع في المحكمة بحجة أن المحكمة غير قانونية. في جميع الاستطلاعات التي اجريت في أوساط الفلسطينيين في العشر سنوات الاخيرة، فاز على أي مرشح آخر لرئاسة فلسطين. في السجن قام بمبادرة لتوحيد الفصائل الفلسطينية وتوسط بينها، في أيار(مايو) 2006 طرح في "وثيقة الاسرى" اتفاق بين فتح وحماس والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب حول تشكيل حكومة وحدة فلسطينية، استنادا إلى مبادرة السلام العربية والاتفاقات التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، أي إقامة دولة فلسطينية في الضفة والغربية وقطاع غزة وعاصمتها شرقي القدس.

إذا تم إطلاق سراح البرغوثي في صفقة مع حماس فانه سيكون مقيدا بالالتزام بالمنظمة التي منحته الحرية. وهذا الأمر سيئ لإسرائيل ولفلسطين أيضا. قبل الانتفاضة الثانية قضيت بضع ساعات في حوار مع البرغوثي. وقد كان مشارك دائم هو وأصدقاؤه في فتح في لقاءات كثيرة مع أعضاء كنيست من حزب العمل والليكود وشاس وغيرها. وقد استمرت علاقتي معه في الـ 22 سنة الاخيرة بواسطة محاميه. وبناء على ذلك أنا أعرف بأنه يؤيد حل الدولتين. وحسب رأيه فانه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين التوصل إلى اتفاق عن طريق المفاوضات.

الجميع يسأل من الذي يمكنه أن يحكم غزة بعد الحرب. بعد انتهاء الحرب، في فترة الاستقرار والبدء في إعادة الإعمار، يجب على الحكم أن يكون دمج بين بعض الدول العربية، لكن لن يدخل أي جندي عربي أو جندي أجنبي، إلى غزة بدون دعوة ومرافقة فلسطينية. لا مناص من دمج القوات الفلسطينية في قوة متعددة الجنسيات تسمح لإسرائيل الانسحاب من قطاع غزة إلى الحدود الدولية. وهذا لن يكون محتملا إلا إذا كان هناك زعيم فلسطيني يستطيع بلورة وحدة فلسطينية ويلتزم بتجريد المنطقة من السلاح. وهذا القائد يمكن أن يكون مروان البرغوثي.