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حتى في المرحلة الثالثة من الحرب لا يوجد مخطط لإدارة غزة

1/9/2024 11:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: تسفي برئيل 9/1/2024

بدون تصريحات علنية وبدون بيانات رسمية، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التقى أول من أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل "تنسيق المواقف قبل اللقاءات مع وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن". حسب التقارير من القاهرة فقد تناقشا في الوضع في القطاع واتفقا على الرفض بصورة قاطعة هجرة الفلسطينيين إلى خارج القطاع. في نفس المناسبة هنأ محمود عباس السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية في الشهر الماضي وتمنى له النجاح في مهمته. من أجل هذا الاتفاق لم يكن على محمود عباس ابن الـ 88 سنة أن يكلف نفسه عناء السفر الى مصر. لقد كانت تكفي مكالمة هاتفية وحتى بيان في الواتس اب.
مصر ليست بحاجة إلى الدعم من عباس كي ترفض أي فكرة، إسرائيلية أو أميركية، تقول بأن عليها أن تستوعب مئات آلاف سكان غزة على أراضيها. السيسي أوضح في السابق بكل الصيغ الممكنة بأنه يفضل ألا تطرح على مسامعه هذه الفكرة. مصر ستواصل مساعدة سكان غزة، التي ترسل اليهم قوافل الغذاء كل يوم، من قبلها أو التي تصل من دول أخرى عبر المطار في العريش. هي ستكون مستعدة للمشاركة في اعمار غزة ومواصلة الوساطة في صفقة المخطوفين، طالما كانت صفقات كهذه؛ لكن لن يمر أي فلسطيني عدا عن المرضى والمصابين ومن لديهم الجنسية المصرية من القطاع الى اراضيها.
لقد كان للرئيسين شأن مستعجل آخر للانشغال به وهو إدارة غزة. على المدى القريب وربما الآني – ازاء الضغط الأميركي من أجل السماح بعودة حوالي مليون غزي هاجروا من شمال القطاع، الى بيوتهم – تظهر حاجة ملحة لتشكيل أجهزة مدنية كي تعالج الاحتياجات الضرورية للعائدين؛ مثلا، اقامة مساكن متنقلة أو وضع خيام. معظم المباني في الشمال تم تدميرها وهناك حاجة لاعادة اقامة بنى تحتية حيوية منها شبكة المياه والمولدات وبعد ذلك ربط بشبكة كهرباء ما، أيضا إعادة ترميم الخدمات الصحية على الفور.
لا يوجد لحكومة إسرائيل في هذه الاثناء أي خطة حول الطريقة التي ستتم فيها إدارة عودة حوالي مليون شخص إلى أماكن سكنهم السابقة، ولا يوجد أي قرار حول من سيدير المنطقة التي ستبقى تحت السيادة الأمنية للجيش الإسرائيلي. هذه ليست فقط مسألة تقنية. فأي قرار سيتم اتخاذه في هذا الشأن، حتى لو اعتبر "ترتيبا مؤقتا"، يمكن أن يتحول إلى ترتيب دائم، حتى لو لم يعتبر هكذا. في القطاع تعمل في الواقع تنظيمات محلية ولجان للاحياء تهتم بتوزيع المواد الغذائية التي تصل في قوافل المساعدات الإنسانية؛ لكن لا يوجد لها أي أدوات أو قدرة على إدارة المدن أو عدد كبير من السكان مثلما في شمال القطاع. لذلك، مطلوب تنسيق معقد، سواء مع مصر أو مع الدول المانحة الاخرى أو مع إسرائيل التي ستحتفظ بصلاحية اعطاء المصادقة على أي نشاطات مدنية تجري في القطاع.
هذه الأجهزة المحلية ستكون بحاجة إلى قوة حماية، الشرطة والحفاظ على النظام، حتى لو من أجل منع المواجهات التي يمكن أن تنشأ بين المواطنين على الاراضي والسيطرة على المباني التي بقيت أو على الانقاض. التجربة من أحداث مشابهة حدثت في دول أخرى مثل العراق وسورية، تعلم بأن قوة الحماية مطلوبة للتعامل مع العصابات المحلية التي اثناء الحرب سيطرت على الممتلكات وفرضت الرعب على الأحياء السكنية وتصادمت مع السلطة الحاكمة. في غزة لا توجد في هذه الاثناء سلطة مركزية، سواء شرطة أو مراقبين أو منظمين. وحتى اذا وجدت إسرائيل منظمات فلسطينية مدنية توافق على التعاون معها في إدارة منظومة إعادة الإعمار الأولية فهي ستضطر إلى أن تكون أيضا هي الشرطي المحلي الذي سيهتم بأمنهم.
لا يوجد تمويل مع الاحتلال، ورؤساء مدن، مخاتير وأصحاب مناصب إدارية أخرى، جميعهم كانوا من رجال حماس أو على الأقل أشخاص حتى لو لم يكونوا مؤيدين لايديولوجيا حماس إلا أنه كان عليهم أن يظهروا الاخلاص كي يتمكنوا من الحفاظ على مناصبهم. إذا كانت إسرائيل تنوي "تطهير" غزة من وجود حماس، عسكريا ومدنيا بالطبع، فانه يجب عليها القيام بعملية تمشيط وغربلة كل جهاز، تنظيم أو مؤسسة، سيتعين عليهم ادارة القطاع. يعيش في القطاع آلاف الموظفين الذين كانوا يحصلون على رواتبهم من السلطة الفلسطينية، على الاقل حتى الفترة التي قررت فيها إسرائيل خصم أموال الضريبة للسلطة، المبلغ المقدر الذي تحوله رام الله لدفع رواتيهم، وتمويل جزء من الخدمات العامة في القطاع مثل الصحة والمياه والكهرباء.
هؤلاء الموظفون يمكنهم في الحقيقة شغل عدد من المناصب والوظائف التي شغلها موظفو حماس، لكن حتى الآن ستبقى فجوة كبيرة بين الاحتياجات والعرض المهني. عندما سيعود هؤلاء إلى أماكن عملهم فإن إسرائيل ستضطر إلى التقرير من الذي سيمول وكيف نشاطات عشرات آلاف الموظفين. في الوضع الذي فيه إسرائيل هي القوة الحاكمة في القطاع، حتى لو لم تكن تعتبر وجودها في القطاع كاحتلال بل كمقاتلة ضد حماس، فمشكوك فيه أن يتم العثور على مصدر تمويل دولي أو عربي ثابت ويستطيع، يوافق على إعفاء إسرائيل من العبء الاقتصادي لإدارة القطاع. هذا التمويل يمكن أن يكون ممكنا فقط إذا سيطر على غزة نظام حكم فلسطيني.
في هذه القضية يوجد للإدارة الأميركية موقف واضح: "سلطة فلسطينية محدثة"، هي الجسم الذي يجب ويمكنه تحمل المسؤولية عن ذلك. ايضا يوجد لإسرائيل موقف حازم بهذا الشأن. فأي سلطة فلسطينية، محدثة، مجددة، محسنة أو مصقولة، لن تدخل الى القطاع. هذا لا يعتبر رفض لاسباب امنية تنبع من اعتبار السلطة الحالية "مؤيدة للارهاب" أو منظمة ارهابية كما يعتبرها بعض اعضاء الحكومة وحتى رئيسها. وسيطرة أي سلطة فلسطينية، مهما كانت نقية، في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ولها تأثير واضح في شرقي القدس ايضا، يعني أنه للمرة الاولى منذ العام 2007 لفلسطين قيادة واحدة تمثل كل اجزاء الدولة التي تنوي أن تكون.
المعنى هو الانهيار الكامل للإستراتيجية التي اوجدها بنيامين نتنياهو لوقف كل عملية سياسية، التي تفيد بأنه طالما أنه لا يوجد تمثيل فلسطيني موحد ومعترف به وسيطرة فلسطينية كاملة على كل مناطق الدولة المستقبلية فانه لا يوجد ما نجري المفاوضات حوله. حماس خدمت بشكل جيد هذه الإستراتيجية، التي من أجلها تمت صياغة ايضا المفهوم المشوه الذي يقول بأن تحويل الاموال لحماس هو الذي سيجلب الهدوء. عندما تتوقف حماس عن حكم القطاع بشكل نهائي فسيختفي ايضا الشريك الاستراتيجي لنتنياهو. وسيبقى فقط التهديد الفظيع الذي يقول بأنه في ظل السلطة الفلسطينية، الحالية أو المحدثة، لن تستطيع إسرائيل استخدام ذريعة عدم وجود تمثيل كملاذ من أي عملية سياسية في المستقبل.
يبدو أن هذا هو مفترق الطرق الذي مطلوب فيه تدخل الولايات المتحدة من اجل تحديد الشروط التي ستجعل السلطة الفلسطينية مشروعة من اجل ادارة القطاع؛ وما هي طلبات الفلسطينيين التي هي مستعدة لتنفيذها لهذا الغرض. مثلا، عقد مؤتمر دولي لمناقشة قضية حل الدولتين. لكن اغلاق هذه الدائرة ما يزال بعيدا.
حول هذا الأمر تركزت محادثات السيسي مع عباس أول من أمس. الحديث يدور عن ضرورة تشكيل مبنى معقد يستند الى طبقتين. في الطبقة الاولى سيتم تشكيل منظمة تحرير فلسطينية موسعة ومحدثة، يكون فيها أعضاء من جميع التنظيمات الفلسطينية، ضمن ذلك حماس والجهاد الإسلامي وفصائل اخرى. المعنى هو أن تكون تنظيم اعلى كل مركباته تعترف بالقرارات الدولية والاتفاقات التي وقعتها المنظمة "القديمة" مع اسرائيل؛ من بينها اتفاقات اوسلو.
من داخل هذا الجسم الموسع ستولد سلطة فلسطينية لا تضم أعضاء حماس أو الجهاد الإسلامي، والأعضاء فيها سيعتبرون تكنوقراط غير حزبيين. هذه كانت النظرية التي استخدمها السيسي عندما عرض خطة المراحل الثلاثة لانهاء الحرب في قطاع غزة. ولكن في هذه الاثناء تم شطب منها حسب طلب من عباس البند الذي يتناول تشكيل حكومة خبراء. بدون ذلك تصعب رؤية كيف سيتم تشكيل سلطة فلسطينية متفق عليها حسب الخطة الأميركية، التي هي أيضا ما تزال تعاني من الغموض الكبير.

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