Thursday, 11 January 2024 02:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كانت في مهمة استخباراتية.. القسام تستولي على مسيّرة للاحتلال

1/9/2024 11:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام، مساء الثلاثاء، عن استيلائها على طائرة استطلاع للاحتلال من طراز "سكاي لارك" ، كانت في مهمة استخباراتية شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

MENAFN09012024000072011014ID1107702682

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث