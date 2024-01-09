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أبو عبيدة: دمرنا 42 آلية للاحتلال وأجهزنا على 22 جنديا صهيونيا من مسافة صفر - تفاصيل

1/9/2024 11:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء الثلاثاء:

"تمكن مجاهدو القسام خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا إجهازهم على 22 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر إضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص، كما تم نسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وإطلاق صاروخ أرض - جو تجاه مروحية في سماء القطاع، وأسقط مجاهدونا طائرة استطلاع من طراز "هيرمز 900" واستولوا على طائرة "Skylark" وطائرتي "درون"، ودكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها."

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