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قصف متبادل بجنوب لبنان.. وميقاتي يعلن استعداد بلاده للمفاوضات

1/9/2024 11:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- تصاعدت حدة التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية مع تصاعد عمليات القصف المتبادلة بين حزب الله وجيش الاحتلال، تزامن ذلك مع تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استعداد بلاده للدخول في مفاوضات لتحقيق الاستقرار في الجنوب.
وأعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ الموجهة تجمعا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة أدميت وحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.
كما ذكر الحزب أنه استهدف بالصواريخ الموجهة "التجهيزات التجسسية المستحدثة" في موقع بياض بليدا العسكري الصهيوني.
وفي إطار القصف المتبادل بين الحزب وجيش الاحتلال، ذكر حزب الله أنه هاجم امس أيضا موقع المالكية الصهيوني قبالة الحدود الجنوبية للبنان بالأسلحة المناسبة مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.
كما أعلن الحزب عن استهدافه ثكنة يفتاح وتجمعا للجنود قرب ثكنة أدميت ومواقع المالكية والبغدادي وحانيتا.
واستهدفت مسيرة صهيونية سيارة في محيط بلدة الغندورية في محافظة النبطية مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.
وزعمت هيئة البث الصهيونية أنه تم تصفية مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله في قصف داخل الجنوب اللبناني.
كما شنّ الطيران الحربي للاحتلال سلسلة غارات على بلدة كفركلا في القطاع الشرقي بينما قصفت المدفعية الصهيونية محيط البلدة بالإضافة إلى محيط بلدات مارون الراس ويارون وعيترون وميس الجبل.
وانفجرت 3 صواريخ اعتراضية للاحتلال في أجواء بلدة عيترون.
كما أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بمقتل شخص وإصابة 2 في قصف مسيرة للاحتلال لسيارة في بلدة خربة سلم أثناء تشييع القيادي الميداني في حزب الله وسام طويل الذي قتل أمس بقصف لمسيرة صهيونية على سيارته.
وقال حزب الله "إن 3 من مقاتليه استشهدوا في غارة صهيونية استهدفت سيارة في بلدة الغندورية".
وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق امس عن مهاجمته مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الاحتلالي في مدينة صفد بعدد من المسيّرات الملغمة.
في المقابل، أكدت صحيفة هآرتس العبرية أن أكثر من نصف منازل بلدة منارة بالجليل الأعلى تضررت من الصواريخ المضادة للدروع التي تطلق من لبنان.
وتصاعدت المواجهات بين الجانبين عقب اغتيال الاحتلال نائب رئيس مكتب حماس السياسي صالح العاروري بالضاحية الجنوبية لبيروت في 2 كانون الثاني (يناير) الحالي، والقيادي الميداني البارز في حزب الله وسام طويل.
وقُتل أكثر من 130 مقاتلا من حزب الله في لبنان خلال عمليات القصف المتبادلة مع الاحتلال.
وفي سياق عدم الدخول في مواجهة مباشرة وتوسيع نطاق الحرب بين حزب الله والاحتلال، قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله إن الحزب لا يريد توسيع الحرب لكن إذا فعلت الاحتلال ذلك "سنواصل المقاومة وسنجعلها أقوى وسنسلحها أكثر وستبقى على جهوزية دائمة".
وفي السياق ذاته أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، استعداد بلاده للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد جنوب بلاده والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار 1701.
جاء ذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا في بيروت، وكرر ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان.-(وكالات)

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