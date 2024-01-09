بلينكن: اتفقنا مع إسرائيل على دخول بعثة أممية لشمال غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "اتفقت مع المسؤولين الإسرائيليين على دخول بعثة أممية إلى شمال غزة لضمان عودة الفلسطينيين إلى هناك، وأن البعثة ستبدأ في تقييم الأمور بشأن عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة."

وأضاف بلينكن مساء الثلاثاء، ، " أن رفع قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يشتت جهود احتواء التصعيد."

وتابع، "نقف مع إسرائيل لضمان أمن حدودها الشمالية وندعمها في التوصل إلى حلول دبلوماسية."



وأشار بلينكن إلى أن "مئات الآلاف من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن الطعام والمواد الأساسية يجب أن تدخل إلى غزة بلا عراقيل."



وقال: "على إسرائيل التوقف عن اتخاذ خطوات تقوض السلطة الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بالاستيطان."