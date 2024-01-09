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تخوف من انتفاضة ثالثة بالضفة المحتلة

1/9/2024 11:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - على وقع تحذير المؤسسة العسكرية للكيان المُحتل من انفجار قادم في الضفة الغربية؛ فإن عام 2023 شكل عام الإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين على يد الاحتلال، كأهداف رئيسة لعدوانه، بحسب جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بينما واصلت قوات الاحتلال غاراتها وقصفها ضد مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
ويبدو أن الضغوط الداخلية في الكيان الصهيوني والإقليمية الدولية لا تعد كافية بالنسبة لرئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، للخروج من المأزق الذي ورط نفسه به في قطاع غزة كبديل عن مصير سياسي قاتم ينتظره.
فـ "نتنياهو"، الذي يقوده التيار اليميني الأشد غلواً وتطرفاً بتاريخ الكيان الصهيوني، يُمعن بعدوانه الذي أدى لارتقاء 8 آلاف طفل، بينهم زهاء 4 آلاف طالب، وتدمير 384 مدرسة تؤوي مدنيين، في إطار حربه ليس على التعليم فقط بل ضد الوجود الفلسطيني بكامله.
وارتكب الاحتلال "12 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 126 شهيداً و241 جريحاً، خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مما أدى لارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 23 ألفاً و210 شهداء، و59 ألفاً و167 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
ونوّهت "الصحة الفلسطينية" بأن عدداً من الضحايا المدنيين لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، إذ يقدر بوجود أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وفق تقديرات غير نهائية.
وبالتزامن مع التوغل البري تجاه مخيم النصيرات بقطاع غزة، فقد شهدت مدينة خان يونس، جنوباً، قصفاً جوياً ومدفعياً صهيونيا عنيفاً، ما أسفر عن تدمير المنازل السكنية فوق رؤوس ساكنيها، واستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، حيث لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم بسبب القصف العنيف.
وشنت طائرات الاحتلال الغارات الكثيفة على محيط مستشفى "ناصر الطبي" بمدينة خان يونس، ونفذت أحزمة نارية واسعة في منطقة الزوايدة، وسطاً، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينياً، بالتزامن مع استهداف المزيد من الأبنية السكنية في رفح، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والإصابات.
فيما بينت منظمة "أطباء بلا حدود"، بأن قوات الاحتلال قصفت مأوى تابعاً لها في خان يونس، يضم أكثر من 100 موظف وعائلاتهم، رغم أنها أبلغت سابقاً القوات المحتلة بأنه مأوى لها ولم تتلق أوامر بإخلائه.
كما استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلاً ومركبة في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث أطلقت طائرات مسيرة (الكواد كابتر) النيران على أي شخص يتحرك فيه، فيما ارتقى 12 شهيداً وعشرات المصابين في قصف عنيف ضد منزل سكني غربي المخيم، بالتزامن مع توغل آليات الاحتلال شمالاً.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال تصعيده الخطير في الضفة الغربية، في ظل تحذير كبار المسؤولين في جيش الاحتلال، "لنتنياهو"، وأعضاء كابينيت الحرب، من "منحدر زلق" قد يقود إلى تصعيد وشيك في مدن الضفة، الأمر الذي قد يشكل "جبهة جديدة سيتعيّن على سلطات الاحتلال التعامل معها بقوة كبيرة".
جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الصهيونية، في ظل العمليات العسكرية المكثفة التي يجريها جيش الاحتلال في الضفة الغربية وارتفاع وتيرة الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما أسفر عن استشهاد 340 فلسطينياً برصاص الاحتلال في أنحاء الضفة.
وأفادت القناة بأن رئيس أركان جيش الاحتلال، "هرتسي هليفي"، وكبار الضباط الصهاينة، وجهوا تحذيرات واضحة ومباشرة لقيادة "كابينيت الحرب"، في مناسبات مختلفة خلال الأيام الماضية، شددوا من خلالها على أن "الضفة الغربية على شفا الانفجار"، معتبرين أن "الأمر قد ينتهي باندلاع انتفاضة ثالثة".
وعللت القيادات العسكرية الاحتلالية ذلك بـ"تصاعد عدوان الاحتلال والغليان الناجم عن الصعوبات الاقتصادية"، وشدد التقرير على أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الصهيونية، بما في ذلك المسؤولين في جهاز الأمن العام (الشاباك)، "شركاء في هذه المخاوف وانضموا إلى تحذيرات الجيش".
وذكر التقرير أن هذه التحذيرات تأتي على خلفية امتناع "نتنياهو"، الذي يتعرض لضغوط من شركائه في الحكومة، الاستماع لتحذيراتهم، وكذلك في ظل رفض ما يسمى وزير المالية، "بتسلئيل سموتريتش"، تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.
وتشير توقعات جيش الاحتلال، والأجهزة الأمنية الصهيونية عموماً، إلى أن "حالة الغليان هذه قد تنتهي باندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة"، وحثوا، "نتنياهو"، على "إجراء مداولات مخصصة حول هذه القضية واتخاذ قرارات لمنع اشتعال الوضع الحساس" في الضفة الغربية.
ولفتت القناة إلى أن المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، يشاركون الأجهزة الأمنية الصهيونية في هذه المخاوف، ويضغطون على حكومة الحرب للعمل على "التخفيف من حدة التوتر في الضفة الغربية"، فيما يمتنع نتنياهو من اتخاذ خطوات عملية في هذا السياق بسبب اعتباراته السياسية في ظل الضغوط لتي يمارسها عليه شركاؤه في الائتلاف الحكومي اليميني.

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