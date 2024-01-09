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حماس والرأي العام العربي‏

1/9/2024 11:32:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة أسعد أبو خليل*‏ - (كونسورتيوم نيوز) 2024/1/3
‏بعد ثلاثة أشهر من اندلاع القتال، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي القوي من تحقيق نصر عسكري يمكن الحديث عنه، وما يزال غير قادر على الوصول إلى القيادة العليا لـ"حماس" (ومع ذلك، تفاخر بالاستيلاء على حذاء قائد "حماس"، يحيى السنوار، وبقصف شقة ادعى أنها كانت تستخدم ذات مرة كمخبأ).
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‏يدّعي الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، في محاولة للظهور بمظهر المتمتع بالحساسية، أن "حماس" لا تتحدث باسم الشعب الفلسطيني. وقد سعيا طوال الوقت إلى تصوير الحرب على الشعب الفلسطيني على أنها حرب على "حماس".
‏حتى كتابة هذه السطور، قتل أكثر من 21.000 فلسطيني وما تزال الحرب تُسوّق على أنها تستهدف "حماس" فقط، وفقًا للمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين.
(على الأقل، تعترف إسرائيل بأن أكثر من نصف القتلى ليسوا من مقاتلي "حماس"، وتبالغ كثيرًا في عدد مقاتلي "حماس" الذين يُفترض أنهم قتلوا من أجل تمويه الإبادة الجماعية. وبذلك، تتفاخر إسرائيل بأنها قتلت أكثر من 10.000 مدني فلسطيني "فقط").
‏من جهتها، جعلت إدارة بايدن تفضيلها الخاص واضحًا تمامًا: إنها تريد أن تحكم حركة "فتح" (بعد "تنشيطها" أو "تجديدها") قطاع غزة (نيابة عن إسرائيل).
لكنَّ السلطة الفلسطينية مكروهة ومحتقرة على نطاق واسع لدى الشعب الفلسطيني، ويُنظر إلى قادتها، بحق، على أنهم بلطجية، مجرمون، مختلسون ومتعاونون مع إسرائيل.
‏لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تبقى في السلطة إلا بقوة السلاح، تمامًا مثل الأنظمة العربية المستبدة. وكان لسبب وجيه أن رفضت "فتح" إجراء أي انتخابات منذ فوز "حماس" في انتخابات العام 2006. كما أن الولايات المتحدة، التي اعتادت الضغط على الفلسطينيين من أجل إجراء انتخابات، لا تريد السماح بإجراء الانتخابات الآن لأنه من الواضح أنها ستتم الإطاحة بجماعة "فتح" في التصويت.
السلطة القمعية
لا يختلف حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الآن عن أي حكومة استبدادية عربية، وتدير جيشها القمعي من البلطجية المخابرات الأميركية. وفي المقابل، أدارت "حماس" غزة بشكل أقل قمعًا بكثير من إدارة "فتح" للضفة الغربية، ولم تلاحق "حماس" سوى الذين وجدت أنهم متعاونون مع إسرائيل وجواسيس لها.‏
كانت المنافسة بين "حماس" و"فتح" محسومة منذ فترة طويلة. وكان الفلسطينيون يفضلون "حماس" منذ سنوات عديدة، ولأسباب عديدة.
‏إن "حماس" ليست فاسدة، في حين أن "فتح" تجسيد للفساد. و"حماس" تحارب إسرائيل، بينما تتعاون "فتح" مع إسرائيل. وقادة "حماس" يعيشون بين الناس، بينما يعيش قادة "فتح" في قصور مشددة الحماية؛ ويعيش قادة "حماس" حياة متواضعة، في حين يتمتع قادة "فتح" بأنماط حياة مترفة. وعلاوة على ذلك، فإن "فتح" هي التي تتحمل اللوم، بحق، عن المسار الفاشل والبائس لاتفاقات أوسلو، الذي لم تدعمه "حماس" في أي وقت من الأوقات.‏
كما أن "حماس" تمر الآن بولادة جديدة. ويمكن لعملية عسكرية واحدة أن تُحدث فرقًا في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني من أجل الاستقلال.
‏كانت ‏‏معركة الكرامة‏‏ التي جرت في العام 1968 (والتي بالغ ياسر عرفات و"فتح" كثيرًا في عرض مآثرهم فيها) قد دفعت حركة "فتح" إلى موقع القيادة المهيمنة داخل منظمة التحرير الفلسطينية. ويروي هاني حسن (أحد قادة "فتح") كيف توافد الفلسطينيون بالآلاف للانضمام إلى الحركة بعد معركة الكرامة.
لكن عملية "حماس" ("طوفان الأقصى") في 7 تشرين الأول (أكتوبر)‏‏، ‏‏ستكون أكثر أهمية من معركة الكرامة في الذاكرة التاريخية الفلسطينية، بل وفي الذاكرة التاريخية العربية.
‏وبغض النظر عن الإدانات والاتهامات الغربية -أو ربما بسببها جزئيا- فقد أُعجب العرب والمسلمون في جميع أنحاء العالم بالعملية الجريئة وبقدرة مقاتلي "حماس" على أخذ الجيش الإسرائيلي على حين غرة.‏
ما تزال تفاصيل ما حدث في تلك الليلة غائمة وتتعامل إسرائيل بسرية بالغة مع ما حدث لإخفاء الأخبار عن ‏‏تواطئها‏‏ في قتل الإسرائيليين. وما تزال طبيعة الهجمات على المدنيين موضع نقاش، ولا يصدّق كثير من العرب الروايات الإسرائيلية ويلومون الجيش الإسرائيلي على الموت والدمار الذي نشأ في ذلك الحين. ‏
‏كما أوضحت "حماس" أنها لم تنخرط في الفظائع أو الاعتداءات الجنسية التي ادعت إسرائيل أنها حدثت في ذلك اليوم، ولا يوجد شيء على الإطلاق في تاريخ "حماس" يدعم الادعاءات الإسرائيلية بوقوع اعتداءات جنسية.‏
كان الشعب الفلسطيني ينتظر طويلًا لحظة يهز فيها الأرض تحت أقدام الجيش الإسرائيلي. وكانت عملية أوسلو وإنشاء نظام متعاون في رام الله (الذي يعمل كملحق للاحتلال الإسرائيلي ويتلقى أوامره من مسؤولي المخابرات الأميركية الإقليميين) قد حظمت آمال الجماهير. ‏وقد عاش أولئك الذين حلموا لعقود بتحرير فلسطين أوقاتًا أسوأ حتى من الاحتلال نفسه، وكان الحصار القاسي على غزة يزداد إحكامًا مع مرور الوقت.
وبالإضافة إلى ذلك، اضطر الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية، لأول مرة، إلى التعامل مع مواطنيهم الفلسطينيين الذين كُلفوا بالمسؤولية عنهم لمنعهم من الانخراط في المقاومة، أو حتى انتقاد المتعاونين مع الاحتلال.
‏كان ثمة توقع بأن يحدث شيء ما لكسر قبضة الاحتلال والسلطة الفلسطينية على حياة الفلسطينيين. وفي غزة، لم يكن من الممكن أن تستمر الحياة البائسة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين إلى الأبد.
شقت "حماس" طريقها خارجة من السجن، وكان هناك تأييد بالإجماع لعملها في الرأي العام الفلسطيني والعربي. ‏‏(لسبب ما، تفترض وسائل الإعلام الغربية أن الآراء الغربية تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم. وقد اكتشفت في حرب أوكرانيا أن "العالم" ليس الغرب).‏
‏بالإضافة إلى ذلك، تخلت حكومات عربية عن القضية الفلسطينية. وخلصت إلى أن التطبيع مع إسرائيل هو الشرط للحصول على الأسلحة الأكثر تقدمًا من الحكومة الأميركية، وأن التطبيع هو ضامن كبير للتساهل الأميركي مع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث لديها. وكان الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، قد اختبر ذلك بشكل مباشر. ولهذا السبب، أطلق في الأشهر التي سبقت اغتياله حملة من القمع والاعتقالات واضطهاد المعارضين. ‏‏وقد دعمه الغرب على طول الطريق كما يدعم الأوتوقراطيين الحاليين، شريطة ألا يزعجوا إسرائيل واحتلالها.
‏لم يعلق الفلسطينيون آمالهم على الحكومات العربية، لكن مستوى عداء بعضها الصريح تجاه الفلسطينيين قتل أي فرصة لأن تساعد الحكومات العربية في استعادة الأراضي العربية من إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، شرعت وسائل إعلام بعض الأنظمة في حملة لشيطنة الفلسطينيين، وخاصة "حماس".
في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، انتشر الإعجاب بـ"حماس" وشجاعتها وجرأتها بين الشعوب العربية. وقد لاقت أشرطة الفيديو التي يظهر فيها "أبو عبيدة" (الناطق الرسمي بلسان "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس") نجاحًا كبيرًا، وتم تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام العربية التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي.
‏كما رُسمت صورة "أبو عبيدة" على الجدران، وأصبح الأطفال يرتدون ملابس مثل ملابسه ويغطون وجوههم بالكوفية الفلسطينية التقليدية على طريقته. ‏وقد تحسنت نوعية الدعاية العسكرية لـ"حماس" بشكل كبير وأصبح الناس يلتصقون بشاشاتهم في انتظار التصريح التالي. وأثارت نبرة التحدي التي ميزت تصريحات "حماس" إعجاب الكثيرين في العالم العربي وقارنوا ذلك بالأداء السياسي والعسكري السيئ لمنظمة التحرير الفلسطينية. ‏
الآن، بعد ثلاثة أشهر من اندلاع القتال، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي القوي من تحقيق نصر عسكري يمكن الحديث عنه، وما يزال غير قادر على الوصول إلى القيادة العليا لـ"حماس" (ومع ذلك، تفاخر بالاستيلاء على حذاء قائد "حماس"، يحيى السنوار، وبقصف شقة ادعى أنها كانت تستخدم ذات مرة كمخبأ). (قبل أيام،‏‏ قتلت‏‏ إسرائيل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في هجوم بطائرة من دون طيار في بيروت،‏‏ ‏‏لبنان).‏
في العام 1982، تمكن الجيش الإسرائيلي من عبور منطقة جنوب لبنان بأكملها وصولاً إلى ضواحي بيروت في غضون ساعات، على الرغم من وجود آلاف المقاتلين من منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية.
‏نوعية جديدة من المقاومة‏
‏لاحظ الرأي العام العربي أن حركات المقاومة الجديدة، في لبنان وفلسطين واليمن، هي من نوعية مختلفة عن تلك التي كانت في الماضي، وأن شخصيات القادة الجدد للمقاومة شرسة -وحتى قاسية- مقارنة بقادة منظمة التحرير الفلسطينية الذين لم يصمدوا كما ينبغي تحت الضغط (حتى عرفات الذي تعامل مع الضغط بشكل أفضل من العديد من زملائه، عانى من نوبات من الشك وأظهر نوبات غضب شديدة أثناء حصار بيروت، وفقًا لرواية رئيس الوزراء اللبناني آنذاك، صائب سلام، في مذكراته التي صدرت مؤخرًا بعد وفاته). ‏
وسوف يستمر صعود "حماس"، وسوف تهيمن على المشهد السياسي الفلسطيني لسنوات عديدة قادمة. ‏‏ويُسمع اسم "حماس" الآن في جميع هتافات المتظاهرين العرب ويمكن التعرف على أسماء قادتها في كتابات الشوارع.
‏وفي الوقت نفسه، تريد بعض الدول العربية مواصلة الترويج للسلطة الفلسطينية كبديل (يريد بعضها استبدال محمود عباس بمحمد دحلان، الأداة في أيدي قادتها).
‏لكنّ المرجح هو أن يتغير الطيف السياسي الفلسطيني بعد أن ينقشع الغبار في غزة.‏ ‏ومن المرجح أن يتم نبذ مسؤولي "فتح" الذين بنوا حياتهم المهنية على الفساد والولاء للجيش الإسرائيلي -أو حتى اغتيالهم. وسوف تبشّر نهاية حرب غزة بمرحلة من الحرب الفلسطينية الضروس، حيث سيتم استهداف المتعاونين (لدى يحيى السنوار، الزعيم السياسي لـ"حماس"، تاريخ في مطاردة ومعاقبة المتسللين والمتعاونين مع إسرائيل).
‏ومن غير المرجح أن تنتشر السلطة الفلسطينية في غزة، على الرغم من رغبات فريق بايدن-بلينكن. وستكون "حماس"، في أعقاب حرب غزة، أكثر جرأة، وستضمن الخطة (التي وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل) للقضاء على "حماس" أن تبقى الحركة العمود الفقري لحركة التحرير الفلسطينية.
‏من المفارقات أنه في الوقت الذي أصرت فيه إسرائيل والولايات المتحدة على القضاء على "حماس"، ضمنت حرب الإبادة الجماعية التي أُطلقت على غزة والمقاومة الشديدة التي أبدتها "حماس" مكانة بارزة للحركة في الرأي العام الفلسطيني والعربي. ولن يتم طرد "حماس" مهما كانت القوة الوحشية التي تستخدمها إسرائيل.‏

*‏أسعد أبو خليل As`ad AbuKhalil: أستاذ لبناني أميركي للعلوم السياسية في جامعة ولاية كاليفورنيا، ستانيسلاوس. وهو مؤلف كل من "القاموس التاريخي للبنان" (1998)، و"بن لادن، الإسلام وحرب أميركا الجديدة على الإرهاب" (2002)، و"المعركة من أجل المملكة العربية السعودية" (2004). أدار مدونة "العربي الغاضب" The Angry Arab الشهيرة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: AS`AD AbuKHALIL: Hamas & Arab Public Opinion

MENAFN09012024000072011014ID1107702676

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