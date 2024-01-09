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15 شهيدا في غارة إسرائيلية على شقة سكنية غربي رفح

1/9/2024 11:32:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة في عمارة سكنية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 15 شهيدا إلى المستشفى الكويتي في رفح جراء قصف الاحتلال شقة في عمارة سكنية لعائلة نوفل في حي تل السلطان غربي رفح.
ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم السادس والتسعين على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لم يتم انتشالهم بسبب القصف المتواصل، ومنع الاحتلال طواقم الإسعاف من انتشالهم.

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