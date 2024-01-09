15 شهيدا في غارة إسرائيلية على شقة سكنية غربي رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة في عمارة سكنية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 15 شهيدا إلى المستشفى الكويتي في رفح جراء قصف الاحتلال شقة في عمارة سكنية لعائلة نوفل في حي تل السلطان غربي رفح.
ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم السادس والتسعين على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لم يتم انتشالهم بسبب القصف المتواصل، ومنع الاحتلال طواقم الإسعاف من انتشالهم.
MENAFN09012024000072011014ID1107702675
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.