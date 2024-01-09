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تفكيك خراطيم إسرائيلية لضخ مواد حارقة جنوب لبنان

1/9/2024 11:32:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عثرت دورية مشتركة للجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/ في أطراف بلدة اللبونة في جنوب لبنان على 3 خراطيم تستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل الكيان الإسرائيلي، من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي اللبنانية.
وقامت وحدة مختصة من الجيش، وفقا لبيان صدر من الجيش اللبناني، على تفكيكها بحضور عناصر /اليونيفيل/، وأثناء ذلك تعرض عناصر الجيش واليونيفيل لرميات معادية دون وقوع إصابات.
كما عثرت دورية مشتركة أخرى في أطراف بلدة عيتا الشعب في الجنوب على خرطومين مماثلين كانا ممدودين من مركز تل الراهب التابع للكيان الإسرائيلي، كذلك عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكهما.
ويواصل الجيش اللبناني اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الأوضاع عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع /اليونيفيل/.
وفي غضون ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة الناقورة، كما تم إلقاء قنابل مضيئة في أجواء بلدة الضهيرة الحدودية.
وفي قت سابق، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة /الخيام/ وأطراف بلدات /عيترون/ و/حولا/ و/وادي السلوقي/.
جدير بالذكر أنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تتعرض المناطق الحدودية في جنوب لبنان لقصف مستمر من قوات الاحتلال، ما أجبر آلاف السكان على النزوح، ومغادرة أراضيهم.

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