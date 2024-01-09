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تفاصيل استهداف سفينة جديدة مرتبطة بـ إسرائيل في البحر الأحمر

1/9/2024 11:32:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهدفت قوات "أنصار الله" الحوثيين سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، في حين حذرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) من عواقب هجمات الحوثيين.
وسبق هذا التصريح إعلان هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية عن تلقيها تقريرا عن واقعة في البحر الأحمر على بعد نحو 50 ميلا بحريا من غرب مدينة الحديدة اليمنية.
وأضافت الهيئة أنه يتم التحقيق في الحادث، و"ننصح السفن بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أنشطة مريبة"، دون تفاصيل.
أما الرد الأميركي فجاء على لسان المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر الذي قال إن بلاده ليست ضعيفة حيال تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.
وخلال مؤتمر صحفي، أضاف المتحدث أن هناك عواقب لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وينبغي أخذ التصريحات الأميركية بالخصوص على محمل الجد.
وتكثف جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة. وأوقفت عدة شركات شحن عملياتها وقطعت بدلا من ذلك رحلة أطول حول أفريقيا.
وتعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات حتى توقف إسرائيل عدوانها في غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا أصبحت الجماعة المسلحة نفسها هدفا.
وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، لمواجهة الهجمات في البحر الأحمر.
وتستحوذ التجارة البحرية على 70%من واردات إسرائيل، ويمر 98%من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية.

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