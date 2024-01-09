Thursday, 11 January 2024 02:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وسط اشتباكات عنيفة.. الاحتلال يقتحم جنين ومناطق مختلفة من الضفة

1/9/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم عدد من آليات الاحتلال العسكرية مدينة جنين وسط اشتباكات عنيفة، وفق وسائل إعلام محلية، في حين جددت قوات الاحتلال اقتحامها للعديد من المدن والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة.
فقد ذكرت وكالة أنباء "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة من مساء أمس مدينة جنين من جميع مداخلها، وخاصة المدخل الغربي من مخيم جنين وشارع السكة.
وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية عند مدخل المدينة وأطراف المخيم وشارع السكة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.
ودمرت جرافات الاحتلال بسطات الخضار والفواكه في محيط دوار المنطقة الصناعية بجانب مطعم الحثناوي والمسجد الكبير، والبسطات في منطقة الدوار الرئيسي في المدينة.
وتمكن مقاومون من تفجير عبوات ناسفة بآليات جيش الاحتلال قرب شارع الناصرة خلال اقتحام مدينة جنين.
وذكرت مصادر محلية أن أطراف المدينة تشهد تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الجهات كلها، مضيفةً أن طائرات الاحتلال المسيّرة والاستطلاعية تحلّق في سماء المدينة والمخيم.
وفي وقت لاحق، تمركزت قوات الاحتلال في أطراف المخيم وحي الزهراء، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات.
ووفق وسائل التواصل فإن التيار الكهربائي انقطع عن مناطق واسعة في مدينة ومخيم جنين تزامناً مع اقتحام الاحتلال للمدينة ومخيمها.


مناطق أخرى
وفي طولكرم شمال الضفة اقتحمت آليات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، وجابت الحي الغربي وتحديدا شارع جامعة خضوري، وشارع المقبرة، ودوار الشهيد زياد دعاس.
وكانت مدينة طولكرم قد شيعت، الثلاثاء، جثامين الشهداء يوسف علي الخولي (22 عاما)، وعاهد سلمان موسى (23 عاما)، وطارق أمجد شاهين (24 عاما) الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضاحية اكتابا شرق المدينة مساء الاثنين.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال طولكرم، ودهمت عددا من منازل المواطنين وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها، وأخضعت سكانها للاستجواب.
وإثر اقتحام البلدة، اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المدمع بكثافة صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وفق وكالة "وفا".
وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس حيث أطلقت قنابل الصوت داخل منازل المواطنين.
وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال أطراف حي سطح مرحبا بمدينة البيرة ودهمت منزلين، كما اقتحمت بلدة بيتللو بعدة آليات عسكرية واحتجزت عددا من الشبان ومركبتين.
يشار إلى أن الاقتحامات لم تتوقف منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى جانب الاعتقالات اليومية، حيث ذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة المحتلة بلغ 5755 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبينما وصف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ما يحدث في الضفة الغربية بالخطير، حذر قادة الأمن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اقتراب الضفة الغربية من تصعيد كبير، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

MENAFN09012024000072011014ID1107702671

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث