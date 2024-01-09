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مداراة الفشل بالأكاذيب

1/9/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يبدو أن الكيان الصهيوني وصل إلى حالة من الجنون لم يصل إليها من قبل كون المقاومة الإسلامية حماس أوصلته إلى مرحلة حرجة دفعته لبث مجموعة من الإشاعات والأكاذيب كان من الصعب على الرأي العام تصديقها، وأدت إلى تأكيد فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أي نصر حقيقي على أرض المعركة.
نعم هذه ليست مبالغة، فالكيان الصهيوني دفع إعلامه إلى القول ان مكان زعيم حركة المقاومة الإسلامية“حماس” في قطاع غزة، يحيى السنوار، أصبح معروفاً بالنسبة لهم وبشكل دقيق، وان الموانع التي تقف في وجهه من استهداف السنوار هي تحصنه بعدد كبير من الرهائن الأحياء ذو الأهمية للكيان.
في الواقع اننا جميعا يعلم كذب وعدم دقة هذه المعلومة كونها بعيدة عن استخبارات الشاباك، وانها الفرصة الأخيرة لرفع المعنويات بعد ان كشفت هذه الحرب ضعف المحتل واستخباراته للعيان.
فالشاباك فشل في الحصول على معلومات أقل أهمية، وجعل مجلس حربه في حالة من النزاع والشقاق لم يصل اليها من قبل، فكيف يمكنه الحصول على معلومة الوصول إلى مكان يحيى السنوار وبدقة وهو الهدف الأول بالنسبة لهم.
هذه المعلومة الكاذبة يمكننا وبشكل بسيط كشف حقيقتها والقول عنها انها“غبية” كون الأحداث الماضية خير دليل على تحليلي، وهو ان جهاز الشاباك لم يستطع التمييز بين أسراه وأفراد المقاومة، فقام بإيصال المعلومة لجنوده في أرض المعركة بشكل خاطئ أدت إلى مقتل الأسرى وهو ما اعترف به العدو الصهيوني بعظمة لسانه.
فهذه الكذبة التي جاء بها العدو الصهيوني يمكننا الاستدلال على عدم صدقها، أيضا بعمليات القصف العشوائي التي وقعت على قطاع غزة ودمرته بشكل غير معقول وأدت إلى مقتل العديد من أسرى الكيان، وذلك نتيجة لعدم تمكنه من الوصول إلى أي معلومة تمكنه من تحدد موقع أي أسير واحد فقط لتحريره وترفع به معنويات مقاتليه على الأرض وتدعم مجلس حربه أمام الرأي العام في الداخل المحتل وتبرر الدخول البري الذي أدى إلى خسائر غير مسبوقة عسكريا واقتصاديا.
لهذا فإن مبرر عدم استهداف يحيى السنوار والتخلص منه بحجة تحصنه بمجموعة من الأسرى ليس صحيحا كون استهدافه يعتبر نصرا حقيقيا، وفرصة تصفيته لا يمكن تعويضها بغض النظر عن نتائجها فهو الأبرز والأقوى في قلب موازين المعادلة لصالحهم في هذ الحرب.
اما الدليل الآخر على كذب هذه المعلومة أو غيرها هو اعتراف الكيان مؤخرا عن الحالة الصحية للقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد المصري الملقب بـ”محمد الضيف” والذي ادعى الكيان حصوله على مجموعة من الصور له خلال الحرب البرية، والتي كشفت ان الضيف ليس مقعدا ومبتور الأطراف كما كان يعتقد منذ عقود، وانه يتمتع بصحة جيدة ويقود معركة طوفان الأقصى بنفسه كما أظهرت الصور.
فمن هنا يمكننا معرفة هشاشة وضعف هذا العدو الذي صعب عليه معرفة مصير وشكل هدفه الأول الذي دك مضاجعهم خلال السنوات الماضية بمعارك ضارية هزت اسطورتهم في معارك عدة كالعصف المأكول وسيف القدس وآخرها ان شاء الله طوفان الأقصى.

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