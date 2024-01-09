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2023.. دروس اقتصادية مستفادة!

1/9/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأردن يمر بأوضاع صعبة، وأظهر مرونة جيدة في مواجهة العديد من الصدمات الخارجية، وعلى الرغم من سرعة التعافي بعد أزمة كورونا، بقينا على معدلات نمو منخفضة بلغت 2.2 %، وهذا طبعاً له أسباب متعددة منها:
- ضعف الاستثمار الكلي (سواء الأجنبي أو المحلي).
- تراجع في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي
بنسبة 3.39 %.
- ضعف في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- ضعف النفقات الرأسمالية.
أكثر الأسباب التي أدت وتؤدي إلى ضعف النمو، تُعزى إلى ارتفاع في كلف الإنتاج، سواء الطاقة، النقل، وكلف التمويل، وأيضاً التشوه الضريبي، وما تزال ضريبة المبيعات تأخد حصة الأسد من مجموع الإيرادات الضريبية بنسب تتعدى 69 %.
النمو في 2023 كان الأعلى خلال الأعوام الماضية، ووصل إلى 2.7 %، وجاء مدعوماً بمساهمة قوية من القطاعات الخدمية المختلفة؛ السياحة، النقل، الاتصالات، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى القطاع الزراعي الذي كان أكثر القطاعات نموا في 2023.
مؤشر مهم في 2023 لا بد من الوقوف عنده ملياً، هو انخفاض معدل التوظيف إلى 25.6 % في الربع الثاني من 2023، وهذا الرقم كان أقل من المتوسط ما قبل أزمة كورونا والبالغ 31.2 %، وهذا طبعاً أدى إلى عدم انخفاض نسب البطالة.
أما ما هو متوقع لـ2024، فهو معقد، خصوصاً وأن حكومات في العالم تقف على عتبة اتخاذ قرارات صعبة، والاقتصاد العالمي سيواجه في 2024 أضعف نمو سنوي له منذ الأزمة العالمية 2006، والعدوان الغاشم على غزة وارتفاع كلف الشحن سينتج عنهما أعباء اقتصادية إضافية على الأردن.
برنامج الإصلاح الجديد مع صندوق النقد وحجمه 1.2 مليار دولار على أربع سنوات، سيساعد الأردن على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير.
تحديات كبيرة أمامنا، والدرس المستفاد أنه لا بد من تنشيط العجلة الاقتصادية من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال وتحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة، خصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والسير قدما برؤية التحديث الاقتصادي، والأهم تأسيس هيئة اقتصادية عليا عابرة للحكومات تضم مختصين وأكاديميين تكون بمثابة المستشار الاقتصادي للحكومات.

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