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جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة

1/9/2024 11:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في 84 صفحة و574 هامشا وبينة، تقدمت جمهورية جنوب أفريقيا بلائحة دعوى إلى محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب كما حدد في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي في غزة إبادة للشعب الفلسطيني أو جزء منه، بالقتل وإتلاف أسباب الحياة أو التهجير، وطالبت بعقد جلسة عاجلة واتخاذ قرار مستعجل لوقف الحرب وإغاثة الفلسطينيين، وقد سبق وأصدرت المحكمة قرارات مستعجلة في 11 قضية سابقة عرضت عليها. آخرها القضية التي سجلتها أوكرانيا ضد روسيا في الحرب الأخيرة حيث أنهت لروسيا بتعليق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
لائحة جنوب أفريقيا لائحة واثقة متكاملة رصينة، وشكلت وثيقة قانونية ذات مستوى رفيع، وأعتقد انها ستكون محور دراسة في الأوساط القانونية والقضائية الدولية لسنوات قادمة.
اعتمدت اللائحة معيارا جديدا يعقد الاختصاص لمحكمة العدل الدولية بنظر الدعوى؛ ((erga omnes partes)) والذي اعتمدته المحكمة مؤخرا في قضية جامبيا ضد ميانمار في عام 2022 بخصوص مسلمي الروهينغيا، ويعني هذا المعيار حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفع دعاوى تتصل بجرائم الإبادة الجماعية، حتى وإن لم تكن طرفا مباشرا فيها، كما هو الحال بالنسبة لجنوب أفريقيا وحرب غزة.
تشكل اللائحة سجلا قانونيا وسياسيا يوثق ممارسات الاحتلال الهمجي في فلسطين. وعلاوة على ذلك، فإن تقديم هذا اللائحة من جانب دولة ذات موثوقية عالمية في مكافحة الفصل العنصري، يضفي على الدعوى وزنا أخلاقيا معتبرا واحتراما دوليا.
ستبدأ جلسات المحاكمات الخميس القادم حيث ستحاول إسرائيل رد الدعوى ووقف استصدار قرار مستعجل، ومن المتوقع أن تقدم عدة دفوع منها؛ الدفاع عن النفس، علما ان ذات المحكمة قررت في رأيها الصادر عام 2004 بشأن الجدار العازل، ان حق الدفاع عن النفس لا يكون لسلطة الاحتلال. وقد تثير أيضًا مسألة الدروع البشرية، وهذا بحث يطول، ولكن القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف تمنع استهداف المدنيين بحجة استهداف مسلحين بينهم.
اللافت ان جنوب أفريقيا قدمت هذه اللائحة تتويجا لجهود حثيثة قامت بها لزجر إسرائيل عن عملياتها بالإبادة الجماعية في غزة، فمنذ 30 أكتوبر 2023، توالت تحركات جنوب أفريقيا الدبلوماسية والدولية، فمن إطلاق التحذيرات عن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، إلى تحذير وزير خارجيتها أمام الجمعية العامة من ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مرورا بتنديد رئيس الدولة بأعمال إسرائيل ودعوته إلى محاسبتها، إلى تجميد العلاقات وتنبيه السفير الإسرائيلي، حتى وصلت إلى تقديم اللائحة أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 17-12 الماضي، وكأنها كانت تبني القضية، وتحضر لها بمهنية وأخلاقية عز مثيلها!
التوقعات عن نتيجة الدعوى في الأوساط القانونية متباينة، فبينما ترى الأغلبية ان المحكمة ستصدر قرارا مستعجلا بوقف الحرب، فإن البعض ليس مستبشرا برئيس المحكمة الحالي الأميركية جوان دونوجيو، ولكن في تصوري أن الدعوى فتحت على إسرائيل جبهة دولية مستعرة وان إسرائيل ((مذعورة)) من هذه الجبهة، وقد بدأت تعد العدة القانونية والدبلوماسية لمواجهتها بمساعدة رأس الحية أميركا!
الموقف العربي معيب وخاصة ان معظم الدول العربية تستطيع أن تحذو حذو جنوب أفريقيا، وتعزز من دعواها، وتطلب إجراءات مستعجلة لوقف الحرب، ومن المهم الإشارة أن لائحة دعوى جنوب أفريقيا يسرت على أي دولة جديدة أن تقدم دعواها حيث يمكن تبني ذات اللائحة مع تعديلات بسيطة. الأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي تحاول مواجهة إسرائيل دبلوماسيا على المستوى الدولي، وقد أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي أن الأردن يدعم الدعوة، وسيقدم مرافعة بذلك في أول جلساتها.
ثمة مدرستان سياسيتان تتحكمان بالمشهد السياسي العالمي، مدرسة سياسية نفعية قائمة على القوة والدسائس والمصالح التجارية، تزعمه بل كرسته أميركا وحلفاؤها في الغرب، وأنظمتنا متورطة في هذه المدرسة السياسية وتبعاتها، وثمة مدرسة سياسية قيمية قائمة على القيم والحق والمساواة والعدل والعدالة. المدرسة النفعية تحسبها بالقلم والورقة. أما مدرسة القيمية، فتحسبها بقراط الحرية وحق الشعوب بتقرير المصير.
جنوب أفريقيا شقيقة، نعم شقيقة فرب شقيقة لك لم تلدها أمتك، بل شقيقة ولدتها لك دول حرة تقوم على تاريخ نضال طويل ومكلف من أجل الحرية والمساواة وتقرير المصير، وهذه الدول والشعوب تستصغر التضحيات من أجل مبادئها وحريتها؛ وأهل غزة نموذج لذلك. قولوا معي جنابكم شكرا جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة وشكرا غزة!

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