Thursday, 11 January 2024 02:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شرفاء يحمون الجبهة الشمالية المشتعلة

1/9/2024 11:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نخوض حربا بالمعنى الحرفي للكلمة على جبهتنا الشمالية، يخوضها شرفاء عظام لو قبلنا رؤوسهم وزنودهم ليل نهار ما اوفيناهم حقهم، وهم يدافعون عن الأرض والعرض، وسلم المجتمع من أن يدنس بالسلاح والمخدرات من قبل مارقين مرتزقة مجرمين إرهابيين.
الحرب صعبة لانها لا تخاض مع جيوش ندمر قواعدهم وآلياتهم، وانما مع ميليشيات لا تمتلك الكثير ليدمر، مع أنها مدعومة من جهات وقوى منظمة تدربها وتسلحها وتحصل على عائد مالي منها.
يخوض جيشنا الباسل العظيم وأجهزتنا الامنية الشديدة اشتباكات طويلة تمتد اياما وليالي وهم يدافعون عن حدودنا، ومع زخم الأحداث الاقليمية لا يلقى هذا الجهد التقدير الكافي ولا الانتباه الإعلامي الوافي لما يرتقي لمستوى الحدث والخطر.
مؤسف أن ترى قوى سياسية تتزلزل أمام أحداث في دول مجاورة، وتراها بالكاد تتحرك أو تصدر بيانا على خجل لما يتعرض له الوطن على الحدود الشمالية.
انه الاختبار الحقيقي للصدقية والوطنية الحقة التي تضع الجميع على المحك، ولا يوجد ابن حر شريف لا يجب أن ينتفض انتصارا لما يقوم به جندنا البواسل على الحدود.
لم تنجح المساعي السياسية لوقف ما يحدث على الحدود الشمالية، وخبراء السياسة في الأردن وهم يراقبون ما كنا نفعل مع سورية قالوا لنا لا تتفاءلوا فلن يأتي الكثير من ذلك.
صدقوا القول، ولم تتوقف محاولات التهريب للسلاح والمخدرات، والأسباب تتراوح بين عدم القدرة على ذلك من قبل سورية مستباحة من قوى الشر، وبين تواطؤ رسمي سعيا لكسب المال الذي تحتاجه سورية.
أيا كان الحال، فالواقع يقول إننا أمام حرب تمثل وصفة لعمل قوى التخريب والشر بالمنطقة، وصحيح أن الأردن مختلف عن باقي الدول التي نجحت فيها هذه المحاولات، ولكن الصحيح أيضا أن نعي حجم الخطر، وان لا ننظر اليه بعين قاصرة، بل بنظرة استراتيجية عميقة، التي تقول إننا أمام محاولات عميقة إستراتيجية للنيل من الأمن الوطني الأردني وليس مجرد مهربين يحاولون جني المال من التهريب.
مهم أن يعي كل أردني ما يواجهه بلده على كل الجبهات، ولا أحسب أن هذا يحدث، ومهم أن ندرك أن الانتقاص والتشكيك من مواقفنا الإقليمية أمر مستفز لكل أردني شريف حر، ومهم أن نعي أن من بيننا من لا يعنيه ما يخوضه شرفاؤنا على الحدود الشمالية، فالأردن بالنسبة لهؤلاء مجرد محطة لاولوياته الأخرى، ولذا فالأمر لا يعنيهم وليس أولوية لهم.
الوقت حان بل تأخر لمصارحة وطنية عميقة تعلي من الاردن ومصالحه وامنه ولا تقبل التشكيك لا من جاهل ولا حاقد، ولنعترف ان جزء من عدم التنسيق وبعض التخبط الرسمي قد ضحى بكثير من ثوابتنا السياسية التاريخية، وما حاولنا ترسيخه ومكافحته لعقود تم التفريط به بفترة زمنية قياسية، واحسب أن لا بد من وقفة وطنية موضوعية صادقة لمعالجة ذلك.

MENAFN09012024000072011014ID1107702666

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث