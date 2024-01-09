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الاختباء خلف الحرب.. إلى متى؟

1/9/2024 11:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

منذ زهاء 100 يوم، نعيش في كابوس غير مسبوق جراء العدوان الهمجي على الأشقاء في غزة، انعكست آثاره على جميع شؤوننا، مع حالة شحن نفسي وإحباط غير مسبوقين، تبررهما ممارسات لا إنسانية من قبل المحتل، وإبادة جماعية واضحة، وسط صمت عربي وعالمي قاتل.
من الطبيعي جدا أن ينعكس كل ذلك على أحاديث الناس، وعلى سلوكهم، وصولا إلى عدم العقلانية أو الواقعية، والتي رأينا بعض تجلياتها من خلال دعوات بعض الأردنيين إلى إعلان الحرب ضد الاحتلال. ورغم أنها دعوات غير واقعية، إلا أنها مبررة بسبب ما نراه من جرائم مروعة ترتكب على مدار الساعة. نقول إن تفاعل المشاعر له ما يبرره بكل تأكيد، لكن قرار الحرب له كلف كثيرة، وهو لا ينبغي أن يكون فرديا، ففلسطين قضية عربية وإسلامية.
لكن، وبعيدا عن الحالة النفسية والمزاجية للشارع، فإن البلد وصل حالة كبيرة من التشتت على المستويين؛ الرسمي والشعبي، ولا بد من آلية للتعامل معها حتى لا تذهب بنا الأيام إلى ما هو أسوأ. ما أقصده بالتشتت هو الاختباء خلف الحرب لتعطيل عجلة العمل والإنجاز والبناء في هذه الدولة التي يجب أن تبقى قوية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، إذا ما أردنا استمرارها على خريطة الساحة العربية والدولية.
لا أدعو أبدا لأن نكون كغيرنا من الدول والشعوب في التعامل مع الحدث الفلسطيني، فالموقف الرسمي والشعبي منذ 7 أكتوبر عنوان فخر لكل أردني، وسيبقى هذا الموقف هو بوصلتنا في التعامل مع هذه القضية المقدسة. وحتى لو حاولنا أن نكون كغيرنا فلن نفلح في ذلك، فالتشابك بين البلدين التوأمين غير موجود على الخريطة العالمية إلا لدينا.
لكننا نختبئ خلف هذه الحرب، فالمسؤول الأردني، وعند مناقشته بأي ملف محلي، سرعان ما يتعلل بالحرب على غزة ليبرر عدم إنجازه، والإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي الذي بنينا عليه آمالا كبيرة يقبع اليوم في حالة جمود بسبب ذات الحرب، مع أنها بريئة من ذلك، لكن هيأنا أنفسنا لأن نوقف الحركة في كل شيء تحت غطاء الحرب، واستسهلنا عدم القيام بواجباتنا لأننا نعتقد أننا نملك مبررا قويا لذلك.
لم نعد نشاهد مسؤولا يحتك بالناس، يخاطبهم، يقف على احتياجاتهم، ويشعرهم بالأمن على بلدهم وعلى مستقبلها، ويقول لهم ماذا أنجزنا، وماذا سوف ننجز في محاولة للتخفيف من وطأة ما يحدث عليهم، وبالتالي بث الطاقة الإيجابية في نفوسهم!
هناك الكثير من الملفات التي لم نعد نسمع عنها شيئا، وهي ملفات تهمّ الشارع الأردني الذي يجب أن يحرص على إنجازها، لكنه أيضا مشغول بما يحدث في القطاع، وتناسى أن التأخير في الإنجاز أثره سلبي على مصالحه أيضا.
الأردني، وفي مختلف المحافظات، حياته حُصرت بمتابعة الأخبار، وهو مُحق في ذلك، وبات على قناعة تامة بضرورة الصوم عن كل شيء حتى تنتهي الحرب، وهذا أثّر على الحركة التجارية، وما يترتب عليها، فأغلقتْ العديدُ من المؤسسات أبوابها لضعف الإقبال عليها، وغاب الاستثمار المحلي والخارجي، حتى حركة السياحة الداخلية باتت في أدنى مستوياتها، وكأنّ الحرب تدور على الأرض الأردنية.
الدولة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، فهي أيضا رفعت سقف خطابها، وبالتأكيد سيلحق بها الشارع، وتناست أن هناك ما عليها القيام به، وأن هناك الكثير من الإنجازات التي يتوجب البناء عليها، خصوصا أنّ الأردن لا ينتهي من أزمة حتى يقع في أخرى بحكم موقعه الجغرافي.
نصرُ المقاومة في غزة والضفة الغربية، هو نصرٌ لنا كأردنيين، فنحن نحبّ فلسطين كحبّنا لأردننا الذي أيضا له حق علينا بأن نحافظ عليه، ونؤمن به، ونجهد في سبيل استقراره، وضمان أمانه.

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