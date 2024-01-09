الحبس 3 أشهر لـ حرامي غسيل في مدينة الرمثا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) موفق كمال
قضت محكمة صلح جزاء الرمثا بحبس "حرامي
غسيل" في المدينة مدة ثلاثة أشهر، وذلك لقيام اللص بسرقة ملابس من أحد
المنازل.
وخفضت المحكمة عقوبة اللص من الحبس مدة عام إلى
الحبس 3 اشهر نظرا لاسقاط صاحب المنزل حقه الشخصي في القضية.
وكانت كاميرا مراقبة وثقت عملية سرقة الملابس من حبل الغسيل داخل
المنزل المذكور الذي دخله اللص خلسة وتم إلقاء القبض عليه بعد شكوى من صاحب المنزل.
وبعد ذلك اعترف السارق بالواقعة ودل على الملابس المسروقة، قبل
أن يسقط الشاكي حقه الشخصي في القضية.
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