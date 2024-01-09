الحبس 3 أشهر لـ حرامي غسيل في مدينة الرمثا

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

قضت محكمة صلح جزاء الرمثا بحبس "حرامي غسيل" في المدينة مدة ثلاثة أشهر، وذلك لقيام اللص بسرقة ملابس من أحد المنازل.

وخفضت المحكمة عقوبة اللص من الحبس مدة عام إلى الحبس 3 اشهر نظرا لاسقاط صاحب المنزل حقه الشخصي في القضية.

وكانت كاميرا مراقبة وثقت عملية سرقة الملابس من حبل الغسيل داخل المنزل المذكور الذي دخله اللص خلسة وتم إلقاء القبض عليه بعد شكوى من صاحب المنزل.

وبعد ذلك اعترف السارق بالواقعة ودل على الملابس المسروقة، قبل أن يسقط الشاكي حقه الشخصي في القضية.

