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النقل العام بالكرك يغرق بفوضى المجمعات العشوائية غير الرسمية

1/9/2024 11:30:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك – تنتشر في مختلف مناطق محافظة الكرك العديد من مجمعات الحافلات العمومية العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بشكل عشوائي وغير رسمي، ما يفاقم مشاكل النقل العام بالمحافظة التي يعاني منها السكان منذ سنوات من دون أي حلول.
ويتواجد بالمحافظة حاليا، أكثر من ثمانية مواقف غير الرسمية للحافلات العمومية، والتي تم اختيار مواقعها وفق المشغلين، وهي: مجمع الجسر، مجمع الأغوار الجنوبية، مجمع البركة، مجمع جامعة مؤتة، مجمع مؤتة والمزار، مجمع الربة والقصر، مجمع المزرعة والحديثة، ومجمع الصافي والقطرانة، وتعمل كلها بشكل منفصل، في وقت لم تنجح كل المحاولات وعلى مدار سنوات بتوحيد هذه المجمعات في مجمع واحد رسمي لتنظيم عملية النقل بالمحافظة وانهاء الفوضى التي تنعكس على الركاب وتحملهم أعباء مالية وجسدية إضافية إذا ما أرادوا استخدام وسائل النقل العمومية.
ويضاف الى تلك المجمعات، وجود عشرات المواقف الخاصة بالحافلات العمومية العاملة على الخطوط الداخلية والتي تتسبب بمشاكل دائمة بين السائقين والركاب، وجميعها تفتقد لأبسط الاحتياجات الضرورية.
استمرار عدم إلزام المشغلين بالعمل في مجمع الكرك الرسمي وعلى مدار سنوات، ينذر بتفاقم المشكلة، وبات إنشاء مجمع لا يتطلب أكثر من وجود رغبة لدى المشغلين بذلك، وفق مواطنين بالكرك، قالوا لـ "الغد"، "بإمكان أي مجموعة من مشغلي الحافلات سواء الداخلية والخارجية إنشاء مواقف خاصة بهم ووفقا لمصالحهم، من دون مراعاة ظروف ومصالح الركاب".
ويعتبر مجمع الحافلات العمومية الجديد والمعطل منذ حوالي عشر سنوات أكبر شاهد على مشكلة النقل العام المعقدة، وفق العديد من المسؤولين ومشغلي النقل العام والمواطنين.
ومنذ أكثر من عشر سنوات، وتحديدا بعد نقل الحافلات العمومية الداخلية والخارجية من موقعها السابق داخل المدينة إلى مجمع مؤقت لحين إنشاء مجمع آخر تتوفر فيه الاحتياجات الضرورية كافة، ورغم إنشاء مجمع جديد، ما يزال العمل مستمرا بالقديم المؤقت منذ سنوات بسبب رفض أصحاب الحافلات الانتقال إلى الجديد.
وكانت موازنة مجلس محافظة الكرك للعام الحالي قد خلت من أي بنود لقطاع النقل العام على الرغم مما يعانية القطاع من مشاكل وأزمات متفاقمة.
وعزا رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة خلو الموازنة لأي مخصصات لقطاع النقل إلى أن هذا القطاع لا يوجد له بالمحافظة أي مشاريع للعام الحالي، وبالتالي فإن وضع مخصصات يعتبر بلا قيمة وستعود لخزينة الدولة.
ويقع مجمع الحافلات بالكرك، أسفل واد عند مدخل المدينة، وهو عبارة عن قطعة أرض خاصة، تستخدم بلدية الكرك جزءا منها، كموقف لآلياتها، وجزءا آخر للحافلات العمومية الخارجية والداخلية، في حين يخلو المجمع من أي مرافق خدمية.
وقامت بلدية الكرك عدة مرات وبطرق مختلفة بإغلاق المجمع لمنع استخدامه من قبل المشغلين دون فائدة.
ويعاني سكان الكرك من تردي حال مواقف الحافلات نتيجة غياب الخدمات عنها، إضافة إلى عشوائية عملية نقل الركاب وسط غياب التنظيم، إذ يخضع عمل الحافلات العمومية لرغبات السائقين وأصحابها، ومن الممكن أن تغيب الحافلات العاملة على أحد الخطوط من دون أي سبب، ما يضطر الركاب إلى الانتظار طويلا لحين قدوم حافلة أو استخدام الباصات الخصوصية الصغيرة وبأجرة مرتفعة.
ويتساءل كثيرون من أبناء المحافظة حول أسباب بقاء المجمعات الحالية كما هي على حالها، معتبرين ذلك مؤشرا على عجز الجهات المعنية عن حل مشاكل قطاع النقل بالمحافظة رغم مرور سنوات عديدة كانت كفيلة بتغيير الواقع المأساوي بالكرك.
ويؤكد نضال الرواشدة من سكان ضاحية المرج أن معاناة السكان لا تقتصر على الحافلات فقط، بل تشمل حال المجمع القديم والواقع في أسفل واد بلا خدمات نهائيا من حيث غياب مقاعد للجلوس أو مرافق صحية أو مظلات، ما يعني معاناة مع البرد والحر صيفا وشتاء، ناهيك عن مزاجية العاملين على خطوط النقل وتحويل عملهم من خط لآخر.
وقال إن المواطنين يطالبون بإنشاء مجمع موحد لجميع الحافلات العمومية الداخلية والخارجية لإنهاء الفوضى التي يشهدها النقل العام بالكرك، ويوقف معاناة مستخدمي وسائل النقل العام ويعفيهم من استخدام وسائط النقل الخصوصية التي ترتب عليهم كلفا مالية كبيرة.
وأشار إلى أن نقل مواقف الحافلات على نحو متكرر من مكان إلى آخر، إضافة إلى تردي أحوال المواقف المؤقتة، والتي تتواجد وسط الأحياء السكنية والشوارع داخل البلدات والمدن أصبح امرا غير مقبول نهائيا.
وشدد على أن معاناة السكان ناتجة عن عدم استقرار أماكن مواقف الحافلات العمومية نتيجة اختيارها بشكل مزاجي ويخدم مصالح المشغلين، في المقابل يكبد السكان مبالغ مالية إضافية، علاوة على معاناة التنقل من موقع إلى آخر مشيا على الأقدام، خصوصا منذ إغلاق الجهات المعنية لموقف الحافلات الخارجية والداخلية، ونقله من وسط المدينة الى منطقة الجسر.
وغالبا ما تشهد وسائط النقل العمومية الداخلية والخارجية في المحافظة التي يصل عددها إلى 600 حافلة، حركات احتجاج وتوقف عن العمل، بسبب محاولات الأجهزة المعنية من بلدية وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وغيرها تشغيل مجمع الحافلات الجديد الموجود شرقي المدينة، والذي يرفض المشغلين الانتقال إليه.
وأكد احمد النواصرة من سكان الأغوار الجنوبية، أن معاناة الأهالي في الأغوار مستمرة بسبب وجود الموقف على منعطف خطر يتسبب كثيرا بحوادث سير للمواطنين والمركبات، موضحا أن من يريد الذهاب إلى مدينة أخرى في المملكة، أو بلدة أخرى بالكرك عليه التنقل بين عدة مواقف ويحتاج ذلك إلى ساعات للوصول إلى مقصده، وأحيانا يضطر إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة، لغياب وسائط النقل، إضافة إلى غياب الخدمات المختلفة والضرورية للأهالي.
وطالب من الجهات المعنية توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، إضافة الى إدامة عمل خطوط النقل ومنع توقفها.
من جهتها، أكدت الناطق الاعلامي لهيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبله الوشاح أن الهيئة لديها مجمع واحد رسمي بالكرك، وهو مجمع الحافلات الجديد، وغيره من المجمعات تعتبر غير رسمية ولا علاقة للهيئة بها، وهي عبارة عن مواقع اصطفاف للحافلات أو المركبات، مشيرة إلى أن أي مجمع رسمي ومرخص يجب أن يكون عليه يافطة باسم الهيئة.
وأوضحت أن مجمع الحافلات الجديد أصبح من مسؤولية لجنة تضم هيئة النقل البري وغيرها من القطاعات بالكرك، مشيرة إلى أنه في حال وجود مخصصات بموازنة مجلس المحافظة سيكون هناك دراسة لواقع مجمع الأغوار الجنوبية بالكرك، مؤكدة وجود عطاء لصيانة مجمع الحافلات الجديد بسبب عدم استخدامه منذ فترة طويلة.
وأكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أن المجمع المؤقت الحالي للحافلات الداخلية والخارجية بالكرك يقع في قطعة أرض مملوكة لمواطنين، لافتا إلى أن البلدية أغلقت الموقع مرارا ضمن محاولات دفع الحافلات للانتقال للمجمع الجديد ولكن بلا جدوى، لافتا إلى أن البلدية توفر خدمات النظافة والإنارة بالمجمع، وهو كل ما يمكن أن تقدمه البلدية حاليا.
من جانبه، أكد مدير مكتب حافلات عمان- الكرك سالم النوايسة أن عدم إلزام كافة المشغلين العاملين في مواقف مختلفة على الانتقال للعمل بالمجمع الجديد واقتصار العمل على حافلات (عمان- الكرك)، مع بقاء العديد من الخطوط الأخرى تعمل على نقل الركاب من خلال مواقع في مختلف ألوية المحافظة، يمنع وجود مجمع موحد.

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