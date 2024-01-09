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هل تنجح بلدية الجنيد بتحويل تجمع مياه خطر لمتنزه؟

1/9/2024 11:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- بعد أن نجحت بلدية الجنيد بمحافظة عجلون في التخلص من كميات ضخمة من مياه الأمطار كانت تتجمع بمنطقة البيادر في عبين وتصريفها طبيعيا لجوف الأرض، تتوجه البلدية إلى تأهيل المنطقة لتكون متنزها للمدينة بعد أن كانت تشكل تحديا للمجاورين، وتهدد السلامة العامة، في وقت تثار تساؤلات عن مدى فاعلية وديمومة هذا الإجراء المبتكر.
هذه المشكلة، وقضايا أخرى مشابهة، ذات صلة بافتقار أحياء لقنوات تصريف مياه الأمطار وتجمعها على شكل مسطحات مائية يصل منسوبها أحيانا إلى مستوى خطر، كانت هاجس البلدية والعاملين فيها، ما دفعهم لإيجاد حلول عملية يتوقع لها أن تكون فاعلة خلال الشتاء الحالي، وتدوم لسنوات في حال استمرت أعمال الصيانة لها وتفقدها بشكل دوري، كما يؤكد رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني.
ويقول المومني إن البلدية وبإمكانياتها وكوادرها أوشكت على الإنتهاء من تزويد أحياء عدة بشبكة قنوات وعبارات لتصريف مياه الأمطار التي كانت تداهمها خلال الشتاء، إلى حد أن منسوب مياه الأمطار كان يصل إلى نوافذ المنازل ويجعلها غير صالحة للسكن خلال فصل الشتاء، مؤكدا أن البلدية بدأت بتركيب أعمدة إنارة والتجهيز لوضع مقاعد وغرس أشجار وتأهيل منطقة البيادر في بلدة عبين، لاستغلالها كمتنزه لأبناء المنطقة، منهية بذلك مشكلة خطرة تهدد السلامة العامة وكانت مرتبطة بتشكل بركة مائية ضخمة من مياه الأمطار.
وأوضح أنه تم فتح مصارف وقنوات طبيعية، أثبتت نجاعتها حتى الآن في منع تجمع المياه رغم ما شهدته المنطقة من تساقط غزير للأمطار خلال الشتاء الحالي.
ويرى سكان أن إجراءات البلدية يبدو أنها قد نجحت حتى الآن في إنهاء معاناة امتدت لسنوات وشكلت خطورة على السلامة العامة وخاصة المجاورين لتجمع المياه، إذ تمكنت الإجراءات التي اتخذتها البلدية من تصريف مياه الأمطار، ومنعت تجمعها كبحيرة على مساحة عدة دونمات وبأعماق كانت تصل إلى مترين، متسائلين عن إمكانية نجاعتها بشكل دائم، وعدم انغلاقها، ما يستدعي من البلدية صيانتها باستمرار ومنع تجمع الأنقاض والطمي على مدخلها.
ويؤكد الخبير المائي الدكتور ثابت المومني، أن تزويد أحياء بقنوات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى الخطوة التي أنجزتها بلدية الجنيد بالتشارك والتشاور مع المجتمع المحلي بإيجاد حل لبركة البيادر، أثبتت جدواها وقدرتها على استيعاب كامل الكميات التي كانت تتجمع بالموقع، لافتا إلى أن تجربتها مع غزارة الأمطار الحالية أكبر دليل على نجاعة هذه الخطوة التي يتوقع لها أن تستمر، شريطة الاعتناء بها وصيانتها بشكل دائم.
وزاد أن "المصرف" الطبيعي الذي نفذته البلدية يعد تغذية طبيعية للمياه الجوفية بالحقن الجوفي، معتبرا أنه إجراء صحيح، لا سيما مع عمل شبك حماية وفلتر حجري خارج الشبك ليكون الحل مستداما.
ويقول محمد المومني إن البلدية بذلت جهودا كبيرة لمعالجة أحد أكبر التحديات بتحويل ساحة تشهد تجمعا لمياه الأمطار وتشكل خطورة على المنازل والسكان، مبينا أنها كانت أحد أكثر البؤر الساحنة، والتي يصل فيها منسوب المياه إلى مستويات مرتفعة جدا تتجاوز المترين، لاسيما مع الهطولات المطرية الغزيرة، بحيث كانت تشكل على مدار سنوات قلقا للسكان المجاورين والمجالس البلدية السابقة.
وأكد علي المومني أن الساحة طالما كانت تشكل خطرا حقيقيا على السكان وخاصة الأطفال لتجمع مياه الأمطار فيها وبمنسوب مرتفع، واصفا خطوة البلدية بمعالجتها بالإيجابية، آملا أن تنجح خطة البلدية في تحويل المنطقة الخطرة إلى متنزه يخدم الأهالي، لافتا إلى أنه ورغم عدم وقوع حوادث بسبب تجمع المياه بالساحة، ولكن مجرد وجود بركة مائية بمستويات وصلت في سنوات سابقة الى أكثر من متر ونصف، يعد أمرا مقلقا.
يذكر أن أعمال البلدية شملت إزالة أطنان من الأتربة والحجارة، بجهود كوادر البلدية وبالاستعانة بخبرات أهالي المنطقة، حيث تم الدخول الى مناطق تصريف المياه في المنطقة، وسحب عشرات الأطنان من الأتربة والحجارة منها.
إلى ذلك، دعا المواطن يوسف المومني إلى إنهاء مشكلة تجمع مياه الأمطار على الشارع الرئيس في منطقة الإشارة الضوئية في عبين بشكل جذري، مؤكدا أن مشكلة تتكرر عند الهطولات المطرية الغزيرة كل موسم، وتستعصي على الحلول السابقة التي وضعتها" الأشغال" لتجاوز المشكلة، مؤكدا أن الحلول السابقة بتركيب مضخات لم تكن فاعلة بالشكل المطلوب، الأمر الذي يتسبب بفيضان المياه على الطريق الرئيس بين عجلون وإربد وتعرقل حركة السير وتلحق اضرارا بأصحاب المحال على جانبي الإشارة ومحيطها.
وبين أن مزارعين وأصحاب منازل اشتكوا مؤخرا من جر المياه بالمنطقة إلى مثلث اشتفينا عبر ماتورات الشفط، ما تسبب بتجريف أراضيهم.
إلى ذلك، أكد رئيس البلدية المومني، أن منطقة البيادر التي تشهد تجمعا للمياه كانت من أصعب التحديات التي واجهت المجلس الحالي، وكانت تواجه المجالس البلدية السابقة، مبينا أن المنطقة كانت تتحول الى برك مائية كبيرة خلال الشتاء، وتشكل خطورة كبيرة على أهالي المنطقة وخاصة الأطفال، مشيرا الى أنه تم حل المشكلة جذريا من خلال كوادر البلدية وبالاستعانة بخبرات أهالي المنطقة.
وأوضح أنه تم الدخول إلى مناطق تصريف المياه في المنطقة، وسحب عشرات الأطنان من الأتربة والحجارة منها، لافتا إلى أنه تم تجربتها على أرض الواقع بواسطة ضخ كميات كبيرة من المياه فيها حيث نجحت التجربة وتم تصريف المياه بكل يسر وسهولة في المنطقة.
وأكد المومني أن المجلس البلدي بدأ بإقامة متنزه كبير لأهالي المنطقة في منطقة البيادر ليكون عبارة عن متنفس ترتاده جميع فئات المجتمع.

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