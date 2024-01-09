Thursday, 11 January 2024 02:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


30 % تراجع حجم النفايات المستخرجة من جوف البحر بالعقبة

1/9/2024 11:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- فيما نفذت الجهات المعنية بالعقبة أكبر حملة لتنظيف جوف البحر في منطقة الشاطئ الأوسط أمس، بمشاركة 80 غطاساً، تظهر أرقام محمية العقبة البحرية أن حجم النفايات المستخرجة من جوف البحر تراجع بنسبة 30 % للعام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
ورقميا، فإن مجموع ما تم استخراجه خلال 360 حملة نفذتها الجهات المعنية خلال العام الماضي، بلغ 2500 كلغم، فيما بلغ المجموع خلال حملات نفذت العام الذي سبقه 3200 كلغم، في مؤشر على ارتفاع مستوى الالتزام بالقوانين والتعليمات التي تمنع إلقاء النفايات بالبحر.
وقال مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة إن عدد المخالفات البيئية التي حررت على شاطئ الغندور بلغ 2600 مخالفة بيئية العام الماضي 2023، تتعلق بالقاء النفايات في جوف البحر وعلى الشاطئ، مؤكداً أن حجم النفايات التي تلقى في البحر بانخفاض نتيجة العقوبات الرادعة بحق المخالفين وحملات التوعية المستمرة.
ويستخرج عادة من البحر خلال حملات النظافة المستمرة، أنواع مختلفة من النفايات البحرية والتي تشكل خطرا وتهديد كبيرا على الحياة البحرية والتنوع الحيوي البيئي والبحري في خليج العقبة، سيما الأسماك والمرجان، حيث شكلت نفايات البلاستيك 60 %، بينما توزع نسبة 40 % بين الزجاج وأحبال الصيد والأخشاب وعلب المشروبات المعدنية.
ويعمد العديد من الزوار خلال قدومهم إلى الشاطئ أو خلال الرحالات السياحية عبر القوارب الزجاجية والنزهة على إلقاء النفايات، سيما البلاستيكية والعبوات المعدنية، حيث تبين من خلال حملات النظافة أن أغلب النفايات المستخرجة هي عبوات مياه بلاستيكية ومعدنية وإطارات "كاوشك" سيارات وحبال صيد أسماك وقطع حديدية مختلفة وجميعها تؤثر على الحياة البحرية والتنوع الحيوي والمرجان في خليج العقبة.
ووفق الزوايدة، فإن حملات تنظيف جوف البحر المستمرة هدفها إيصال رسالة بيئية توعوية من كافة القطاعات العاملة بالبحر من أجهزة أمنية ومنظمات بيئية وملاحة وموانئ وغطاسين بواجب كل زائر ومواطن أن يلتزم بالتعليمات البيئية وترك البحر وشأنه نظيفا لتنعم الحياة البحرية والتنوع الحيوي في خليج العقبة بالراحة ولتكون جاذبة لكافة هواة الغوص العالميين والمحليين والتمتع بالمناظر الساحرة من المرجان المميز والأسماك ذات الألوان الزاهية وكافة القطع في البحر والتي أغرقت كمنتج سياحي.
وتنص العقوبات أن "كل من يقوم بأي من أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو اتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الاضرار بالحياة البرية أو البحرية يعرض نفسة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
وبينت عدة أبحاث حول ملوثات البحر في العقبة، أن أغلب الملوثات على بيئة المنطقة، تأتي من انتشار أكياس بلاستيكية (بالونات)، وحبال السفن وشباك الصيد وعبوات بلاستيكية وزجاجية، وأعقاب السجائر، وما تلقيه سفن من مواد صلبة وسائلة.
ويحذر مؤسس محطة العلوم البحرية في العقبة، وعميد كلية العلوم البحرية في الجامعة الأردنية سابقا الدكتور أحمد أبو هلال من التأثيرات السلبية والخطيرة لهذه النفايات على الكائنات البحرية في خليج العقبة، قائلا "إن المواد البلاستيكية صغيرة الحجم، وتسمى مايكروبلاستيك، وتصل للبيئة البحرية، ويمكنها أن تتجمع على شكل ملوثات هيدوكربونية الذرة، وتبتلعها الكائنات البحرية، وتنتقل للإنسان مباشرة بعد تناوله الأسماك".
هذه الملوثات والمخلفات، بحسب أبو هلال، كثيرا ما تصل للشعاب المرجانية، وتغطيها وتمنع عنها الضوء، فتقضي على نشاطها في البحر، ليمتد تأثيرها الى الأسماك والسلاحف البحرية وكلاب البحر، عندما تبتلعها، بحيث لا تعود قادرة على إخراجها فتقتلها.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد نظمت حملة لتنظيف جوف البحر في منطقة الشاطئ الأوسط أمس برعاية رئيس السلطة نايف حميد الفايز وبمشاركة 80 غطاسا بالتعاون والتشارك مع القوة البحرية والزوارق الملكية والإدارة الملكية لحماية البيئة ومديرية الدفاع المدني ومحافظة العقبة وجمعية العقبة للغوص والفريق الأزرق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بهدف المحافظة على البيئة البحرية.

MENAFN09012024000072011014ID1107702657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث