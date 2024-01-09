الأمن يحقق بوفاة عامل وافد في الأغوار الشمالية

الأمن يحقق بوفاة عامل وافد في الأغوار الشمالية
التاريخ
1/9/2024 11:30:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف
تحقق مديرية شرطة اربد بوفاة عامل وافد من جنسية عربية تم العثور عليه في مزرعة فجر الأربعاء بمنطقة لواء الغور الشمالي.
وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة والوقوف على أسبابها .
MENAFN09012024000072011014ID1107702656
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.