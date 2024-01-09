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الأمن يحقق بوفاة عامل وافد في الأغوار الشمالية

1/9/2024 11:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف

تحقق مديرية شرطة اربد بوفاة عامل وافد من جنسية عربية تم العثور عليه في مزرعة فجر الأربعاء بمنطقة لواء الغور الشمالي.


وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة والوقوف على أسبابها .

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