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من بينها النقود والمعادن الثمينة.. قائمة بالمواد البريدية المحظورة - جريدة الوطن السعودية

1/9/2024 11:28:15 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت الهيئة العامة للنقل قائمة المواد البريدية المحظورة التي يحظر نقلها أو إرسالها، وذلك تطبيقاً "للمادة الخامسة عشرة من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 8 / 3 / 1443هـ".
وأوضحت الهيئة أن القائمة تتضمن العديد من المواد التي يحظر نقلها وإرسالها كـ (المواد السامة والمعدية، السوائل القابلة للاشتعال، الغازات المضغوطة، المواد التي تحتوي على نقود أو معادن ثمينة، والمواد التي قد ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية أو ضرر على المواد البريدية الأخرى).
وأكدت الهيئة أنه يجب على المشغل الوطني الالتزام باتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، بقائمة المواد البريدية المحظورة بين الدول الأعضاء، ومراعاة جميع الاتفاقيات الثنائية بين الدول بهذا الشأن.
وتهدف الهيئة من خلال اعتماد قائمة المواد البريدية المحظورة إلى حماية المستفيدين والعاملين في القطاع البريدي، ورفع مستويات الأمن والسلامة في الخدمات البريدية، داعيةً جميع الراغبين في الحصول على معلومات إضافية زيارة موقعها الإلكتروني gov، أو تقديم الملاحظات والشكاوى عن طريق منصات التواصل المعتمدة، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد 19929.

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