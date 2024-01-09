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الأحد المقبل.. العمل بسلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد - جريدة الوطن السعودية

1/9/2024 11:28:15 PM
(MENAFN- Al Watan) صدرت موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد، وسبق أن أصدرت لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لائحة الوظائف الدبلوماسية الجديدة، وقد تم تطوير اللائحة بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية؛ لمعالجة التحديات التي تواجه أعضاء السلك الدبلوماسي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ورعاية الدولة الشاملة لموظفيها في داخل وخارج المملكة.
واشتملت لائحة الوظائف الدبلوماسية الجديدة وسلم الرواتب على عدد من جوانب التطوير، منها تطوير الجدارات الفنية، وبناء المسارات الوظيفية، ووضع مسارات سريعة للتدرج مبنية على الأداء والتميز، ومراجعة مستوى الرواتب والمزايا المالية، وإعداد مسارات تدريبية تتناسب مع متطلبات العمل في السلك الدبلوماسي، وبناء الكفاءات الدبلوماسية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
وستسهم اللائحة عبر أساليب التطوير التي احتوتها في تمكين الكفاءات من أبناء الوطن في وظائف السلك الدبلوماسي، وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة من خلال إقرار العديد من المزايا والمكافآت، بما يتواكب مع التطورات الحالية لأعمال وظائف السلك الدبلوماسي على المستوى العالمي.
يذكر أن العمل بلائحة الوظائف الدبلوماسية الجديدة وسلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 14 / 01 / 2024.

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