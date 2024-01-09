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إقرار الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وسلم رواتب الوظائف الدبلوماسية - جريدة الوطن السعودية

1/9/2024 11:28:15 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية، كما أقر المجلس سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.
رسائل سياسية
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس بيلاروسيا، وتتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
تطورات غزة
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع إثر ذلك، المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، والتأكيد على أهمية تظافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني.
توازن أسواق النفط
وجدّد مجلس الوزراء، حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط "أوبك" وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في (العاشر) من شهر ديسمبر عام (2016م).
الشأن المحلي
وبين وزير الإعلام أن المجلس استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسة وتعظيم دورها التنموي وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة بإذن الله تعالى.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- التباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين المملكة وجمهورية موريشيوس.
- التباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- مذكرتا تفاهم مع إيطاليا وتشيلي للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- التباحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات السياسات العامة.
- التوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة وسلطنة عمان؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
- التباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي.
- اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة وبولندا.
- التباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء.
- مذكرة تفاهم بين المملكة وأمانة مجلس التعاون الخليجي للتعاون في مجال التدريب والعمل التربوي.
- مذكرة تفاهم مع الهند في مجال تحلية مياه البحر.
- مذكرة تفاهم مع الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة.
- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية.
- الموافقة على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.
- تجديد عضوية المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع، والدكتور عبدالله بن خالد المسفر، بصفتهما عضوين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام، في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك من تاريخه إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقاً لأحكام تنظيمها.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للجمارك ـ سابقاً ـ ، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لأعوام مالية سابقة.
الترقيات
ــ ترقية خالد بن ناصر بن تريكي إلى وظيفة (نائب الأمين العام) بالمرتبة (15) بدارة الملك عبدالعزيز.
ــ ترقية عادل بن محمد الخثلان إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (14) بوزارة الخارجية.
ــ ترقية نوره بنت عبدالله المردسي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ــ ترقية نواف بن نايف بن تويلي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ــ ترقية منيف بن هابس الحربي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ــ ترقية الدكتور/ أحمد بن عبداللَّه الفريح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة التعليم.
ــ ترقية صالح بن عبداللَّه بن علي الغدير إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

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