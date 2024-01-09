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أدب الحداثة وعلاقته بعقيدة وحدة الوجود

1/9/2024 11:25:24 PM
(MENAFN- Al Watan) كان أدب الحداثة وانتقاله للمجتمعات العربية من أكثر القضايا الحساسة، لا لأنه يتضمن صراعًا بين جديد وقديم كما يبدو ظاهريًا، فالمسألة أبعد من كونها نزاع بين (قديم وحديث) لأنها تتضمن في الحقيقة صراعًا ثقافيًا أخذ طابع المقاومة الثقافية في الحراك الثقافي والفكري في المجتمع العربي. فإذا كان أدب الحداثة من ناحية الأصل والتكون وليد الثقافة الأوروبية، فهل يمكن انتقاله للثقافة العربية وجعله منسجمًا مع العقائد الدينية عند العرب. فأدب الحداثة تأثر بالإرث الديني للشعوب الأوروبية أو هو نتيجة طبيعية للتحولات الدينية في أوروبا. بالتالي لا نستطيع أن نجيب عن السؤال: (هل يمكن أن ينتقل أدب الحداثة الأوروبي للثقافة العربية) إلا حين نتعرف على السياقات الدينية لأدب الحداثة في أوروبا.
تمثل النظرة تجاه الطبيعة حجر الزاوية في خطاب الحداثة الغربي. فكثيرًا ما نصادف مقولة (سيطرة الإنسان على الطبيعة) التي تتكرر بشكل لا حصر له في غالب الأطروحات المتعلقة بالحداثة. ما يجعلنا نعتقد أن خطاب الحداثة في الثقافة الغربية لا يتجاوز كونه نظرة خاصة تجاه الطبيعة أو تحول فكري من الخضوع والتقديس للطبيعة إلى الحياد والرغبة في السيطرة عليها. هنا يأتي السؤال الأكثر أهمية: ماذا تعني الطبيعة عند العرب والمسلمين وماذا تعني الطبيعة في التراث الديني لأوروبا؟ الإجابة على هذا السؤال سوف تميط اللثام عن مدى إمكانية انتقال أدب الحداثة وشعرها للثقافة العربية.
إن الطريقة التي يتصور بها الإنسان الطبيعة تختلف اختلافًا جذريًا في الثقافتين العربية والأوروبية. فالطبيعة في الثقافة الإسلامية مخلوقة من العدم والله سبحانه وتعالى متجاوز لها لا يحل فيها أو في أي من مخلوقاته. فالنظرة تجاه الطبيعة عند العرب والمسلمين تصدر وفق ثنائية (الخالق والمخلوق) بمعنى أن الحيز الإلهي مستقل تمامًا عن الحيز الطبيعي. فالطبيعة لدى المسلمين والعرب ليست إلا واقعًا موضوعيًا خالٍ من القيمة. فهي خالية من السحر والروحانية. في حين نجد أن الطبيعة في الموروث الغربي تتضمن جوانب روحانية ومقدسة وتسكنها الآلهة. لذا كان خطاب الحداثة في أوروبا يتضمن سعيًا حثيثًا لتحرير القيم والأفكار تجاه الطبيعة لتجعلها علمانية صرفًا فلا تخضع لأي عقيدة أو موقف ديني باعتبار أن الإله والطبيعة يمثلان جوهرًا واحدًا في الموروثات اليونانية وفق ما يعرف بعقيدة وحدة الوجود التي تؤكد على أن الله يحل في مخلوقاته. وهكذا يمكن الإجابة على السؤال (هل يمكن أن ينتقل أدب الحداثة الأوروبي للثقافة العربية). شعر الحداثة له علاقة وثيقة بموقف الإنسان الأوروبي تجاه الطبيعة فكل المعتقدات الدينية المتعلقة بها انعكس على الفكر والسلوك وبالتالي انعكس على تمظهراتها في حيز الإبداع والشعر والأدب، ونشأت في أوروبا أجناس ومدارس أدبية عرفت بأدب الحداثة والنقد الحداثي، في جو فكري يحمل موقفًا مباشرًا أو غير مباشر تجاه الطبيعة والكون.
شعر الحداثة في الثقافة الغربية لا تعني بأنه معاصر أو جديد بالمعنى الدقيق للكلمة ولكنه حساسية تجاه تحول ما، تجاه الطبيعة المقدسة التي أفرغت من محتواها الروحي، لذا نجد الشعر الحداثي أقرب للتأملات الفلسفية في الكون والحياة والطبيعة ونلاحظ أنه يحمل لونًا سوداويًا يدل على الضيق والحيرة والتشاؤم، وموقفهم من الطبيعة دفعهم تجاه هذه النظرة المتشائمة للحياة. فكثير من الشعراء الأوروبيين أعلنوا رفضهم للواقع الجديد من خلال تصوير نفوسهم الحزينة الساخطة على الحياة والكون، وهو ما دفعهم للثورة على الحضارة التقنية الحديثة. فالإحساس بالعدمية والتشاؤم هو انعكاس منطقي لموقفهم تجاه الطبيعة المدنسة. فأصبحنا نقرأ كثيرًا في كتب الأدب الغربي مفاهيم مثل (العدمية والتشاؤمية والاغتراب والعبثية والقلق الوجودي) وكلها نتائج متوقعة بعدما تعرضت عقائدهم الدينية للتهميش، بفعل الحضارة التقنية ذات البعد العقلاني الصارم الذي يتعامل مع الطبيعة بصورة نفعية ومحايدة. حتى ساد لديهم شعور صميمي بأنهم أمام نهاية العالم.
تفريغ الطبيعة من محتواها الروحي جعل الأجواء الفكرية العامة مشبعة بالتشاؤم وأخذ الإنسان يدرك بشكل متزايد وضعه الزائل في الكون وازداد شعوره بالعزلة والفناء. لذا كان الشعر الحداثي الأوروبي تعبيرًا صادقًا عن فراغ الحياة البشرية من أي معنى. تعددت الاتجاهات الأدبية والمدارس الشعرية وفقدت المعايير الشعرية والقواعد الفنية وكلها تسعى لإيجاد وسيلة للتعبير عن الإنسان الجديد وعلاقته الجديدة بالكون والطبيعة. واطلاع المثقفين والأدباء العرب على الآداب الأوروبية أدى لانتقال شعر الحداثة الأوروبي للمجتمع العربي وبداية تعرف الناس على هذا الجنس الأدبي الغريب، وبداية تضارب الآراء ووجهات النظر حوله، وبدافع التقليد أو المحاكاة فقد لعب الأديب العربي دور الوسيط أو السمسار الثقافي في هذه العملية. سواء كان ناقدًا أو أديبًا.
نستطيع وبكل يسر أن نكشف الدوافع النفسية لولادة ما يعرف بأدب الحداثة في أوروبا، ولكن ما دوافعه كي يعيش ويترعرع في أحضان البيئة العربية التي تحمل معتقدات دينية وثقافة شعبية تختلف جذريا تجاه الكون والحياة والطبيعة؟ فمقولة (سيطرة الإنسان على الطبيعة) يمكن ربطها معرفيًا بأدب الحداثة، ولكن مفهوم الطبيعة والكون في الثقافتين العربية والأوروبية متباين ويصعب التوفيق بينهما، لذلك كان شعر الحداثة العربي يبدو مصطنعًا ويفتعل السوداوية والبؤس.

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