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تهمة الكورتيزون

1/9/2024 11:25:24 PM
(MENAFN- Al Watan) اتصلت مرعوبة تسأل: دكتورة هل ولدي سيصاب بمرض السكر، الطبيب وصف له (شراب بريدو) الأسبوع الماضي لمدة خمسة أيام! فقد سمعت دكتورًا يقول هذا.
من أثار الرعب في قلب هذه الأم؟ أليس هو من منتجات الكورتيزون؟ نعم، ولكن ألم يصفه طبيب، ألم يكن لفترة قصيرة وبجرعة محسوبة؟ إذا كانت إجابات كل هذه الأسئلة، بنعم، فلا داعي للخوف أو القلق. أيهما أخطر تحسس الشعب الهوائية وضيق النفس أم جرعة محسوبة من الكورتيزون، تقلل من تهيجها وتمنع ضيق النفس؟ بالطبع ضيق النفس ممكن أن يقلل من نسبة الأوكسجين ويضر الطفل أكثر. (بريدو) عن طريق الفم ليس بالخيار الأفضل لعلاج أزمة تنفسية حادة نتيجة مرض الربو، إنما من الممكن أن يُوصف للطفل لأيام محدودة عند الخروج من قسم الطوارئ، بعد علاج الأزمة الحادة لمنع حدوثها مجددًا. ولكن عادة الأطفال المصابون بالربو يُراجعون لدى أطباء متخصصين بأمراض المناعة والحساسية، أو بالأمراض الصدرية، فيصفون لهم بخاخات وقائية وعلاجية، الوقائية عبارة عن كورتيزون ومفعوله على الشعب الهوائية مباشرة، ولايمتص عن طريق الجهاز الهضمي، لذلك لا تجد له تأثيرًا في أجهزة الجسم، رغم أنه يُستخدم لفترة طويلة ولكن بجرعات معتدلة يصفها الطبيب، غالبًا يكون تأثيره محليًا، كالتهابات الفم الفطرية والتي من الممكن تجنبها باستخدام القمع الخاص بالبخاخ، أو المضمضة وغسل الفم بعد استخدام البخاخ، وأحيانًا يصابون ببحة في الصوت. الدراسات وجدت أن الأطفال الذين استخدموا بخاخ الكورتيزون كعلاج وقائي، بجرعات معتدلة، يصلون إلى الطول الطبيعي في كبرهم وينمون بشكل سليم.
أما شراب البريدو فهو أحد مشتقات الكورتيزون ويتناول عن طريق الفم. حينما يؤخذ لفترة طويلة بجرعات كبيرة وبشكل متكرر، يمكن أن يسبب تأثيرات جانبية. اكتشاف الكورتيزون يعتبر نقلة نوعية في الطب، وقد اكتشف بواسطة فريق من الكيمائيين نالوا جائزة نوبل عام 1950 لعظم اكتشافهم، فبفضله اوقفت هجمات المناعة الذاتية على أجهزة الجسم، فتحسنت أمراض المناعة الذاتية كالصدفية، البهاق، الثعلبة، الذئبة الحمراء، التهاب الأمعاء التقرحي والروماتيزم وأمراض الحساسية والربو. ويُستخدم كذلك في بعض أمراض الكلى. استخدامه يُوقف الألتهابات ويقلل من تفاعل الجسد مع المرض، فتقل الأعراض كالألم أو الإحمرار، وضيق التنفس والمضاعفات كتآكل المفاصل والأمعاء.
الكورتيزون جزء من علاج بعض أنواع السرطان، وأيضًا عند زراعة الأعضاء لتقليل فرص رفض الجسم للعضو المراد زراعته، ويستخدم كهرمون تعويضي لمن لديهم قصور في عمل الغدة الكظرية ليعيشوا حياة طبيعية.
الكورتيزون علاج سحري، يأتي على شكل أقراص، شراب، حقن أو كريم، واكتشافه حسّن صحة الإنسان وزاد من فرص تعافيه وبقائه. ولأن (لكل شيء إذا ما تمّ نقصان)، ظهرت الأعراض الجانبية للعلاج، مثل زيادة الوزن، ارتفاع في ضغط الدم، هشاشة العظام، ارتفاع معدل سكر الدم واضطراب المزاج، في حال استخدامه لفترة طويلة وبجرعات كبيرة. بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون للكورتيزون لأوقات طويلة إيقاف العلاج فجأة من الممكن أن يؤدي لاضرار كبيرة من بينها إنخفاض شديد في ضغط الدم ومستوى السكر، لذلك الطبيب وحده يقرر كيفية إيقاف الكورتيزون تدريجيًا لتفادي هذه المضاعفات. ليس هناك ما يرعب في استخدام الكورتيزون حسب توجيهات الطبيب وما تتطلبه حالة المريض. فمعدل الخطورة في أزمة تنفسية حادة أكبر من خطورة آثار الكورتيزون، وخطورة الصدمة التحسسية أعظم بمراحل من خطورة إبرة الكورتيزون، ومضاعفات أمراض المناعة الذاتية أكثر ضررًا من ضرر الكورتيزون. إن قال لك الطبيب سأصف لك كورتيزون لا تخف، عليك اتباع تعليماته لتجاوز المرحلة الحادة. لا توقف علاج الكورتيزون من تلقاء نفسك، بل بالطريقة التي يصفها لك طبيبك. مهمة الطبيب هي علاج المريض ورفع مستوى الوعي لديه لا إثارة ذعره ورعبه.

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