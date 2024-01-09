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هل تكبح محكمة العدل الدولية جنون الاحتلال

1/9/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Al Watan) وسط ترقب كبير من الأوساط القانونية والسياسية وحتى الرأي العام في جميع دول العالم، تبدأ محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الفترة من 11 - 12 يناير الجاري النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة تندرج تحت تهمة الإبادة الجماعية، وهي الدعوى التي أربكت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودفعتها لمحاولة اتخاذ إجراءات استباقية للحكم الذي يرجح غالبية الخبراء القانونيين أن يصب في صالح الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الاعتداءات.
بدءًا الوصف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية، طبقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يشمل ((أيا من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية، وهذه الأفعال تشمل قتل أعضاء من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضائها، وإخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيًا، وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى))، وكل تلك الانتهاكات ارتكبتها تل أبيب في غزة. قد يرى البعض أن حكم المحكمة ربما لا تكون له آثار فعلية على إيقاف المجازر اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وأن تل أبيب يمكن أن ترفض الالتزام به، وهذا ربما يكون صحيحا من الناحية النظرية، لكن الخطورة التي تواجهها دولة الفصل العنصري تتمثل في أنه حتى إذا رفضت إسرائيل تنفيذ القرار، أو استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لوقف تمريره في مجلس الأمن، فإن جنوب أفريقيا تستطيع في هذه الحالة أن ترفع الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذه بموجب قرار ((الاتحاد من أجل السلام)).
هذا الوضع يتضمن أيضًا - من الناحية القانونية - إيقاع المزيد من العقوبات الوخيمة بحق الطرف المدان، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع تعليق جميع أنشطة إسرائيل ومشاركتها، وهو ما فعلته بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ويوغسلافيا اللتين أدانتهما من قبل بتهمة الإبادة الجماعية. كما يمكن للجمعية إصدار قرار إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بإسرائيل كما فعلت من قبل مع يوغسلافيا بموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة.
كذلك لا بد من التنويه إلى الفرق الكبير بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية رغم أن اختصاصهما قد يبدو في الظاهر واحدًا، كما أن مقريهما يقعان في لاهاي، فالأولى تمثّل الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتنظر في المنازعات القانونية المقدمة من الدول وفقًا للقانون الدولي، وتختص بإصدار الفتاوى القانونية المحالة إليها من الهيئات الأممية ووكالاتها المتخصصة. في المقابل فإن المحكمة الجنائية تختص بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهي ليست جزءًا من الأمم المتحدة.
وأكثر ما تخشاه دولة الاحتلال الإسرائيلي هو أن الملف الذي قدمته جنوب أفريقيا جاء وافيًا وشاملًا بصورة مذهلة، حيث تضمن توجيه أربع تهم رئيسية، أولها هي الإبادة الجماعية، بدليل مقتل ما يزيد على 23 ألف فلسطيني حتى الآن وهو ما يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف على عدد الذين قتلوا في مذبحة سربرنيتسا في البوسنة والذين لم يتجاوزوا 7 آلاف مسلم.
كما تضمن الملف تهمة التسبّب في ضرر جسدي أو عقلي خطير، وقد فاق عدد الجرحى في قطاع غزة 50 ألف فلسطيني. إضافة إلى التهمة الثالثة المتعلقة بإرغام الأشخاص على العيش في أوضاع معيشية تدمرهم كليًا أو جزئيًا، مستدلًا بتصريحات وزراء إسرئيليين عن منع الطعام والماء والإمدادات الطبية والوقود عن سكان القطاع والدعوة لإبادتهم وقصفهم بقنبلة نووية. كما تضمن الملف تهمة منع النساء الحوامل من الوصول لمراكز صحية ملائمة، وقد رأى العالم أجمع كيف تستهدف قوات الاحتلال المستشفيات وتقتل الأطباء وتتعمد قصف سيارات الإسعاف.
هذا التكامل في الملف تسبب في تزايد مخاوف إسرائيل من الآثار المحتملة للقرار، فرغم أنها استبقت الجلسات وأكدت عدم التزامها بأي قرار لإيقاف الحرب، لكنها تخشى على مسؤوليها وضباطها وجنودها من السفر إلى أي من الدول الموقعة على ميثاق محكمة العدل الدولية. كما أنها طبقًا للمادة السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.فإنه لا تعتبر هذه الجريمة من الجرائم السياسية على صعيد تسليم المجرمين.
لذلك سارعت إلى حذف التصريحات التي أطلقها كثير من قادتها عند انطلاق الحرب، وفي مقدمتهم الرئيس إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت وكثير من الوزراء مثل وزير البنية التحتية والطاقة الذي أعلن فرض حصار شامل على القطاع في اليوم الثاني للحرب، ووزير المالية الذي دعا لقصف غزة بقنبلة نووية، وبدأت الترويج لأكذوبة أن تلك التصريحات قد فُسرت عن طريق الخطأ وأن من أطلقوها لم يكونوا يقصدون ما تحدثوا به.
نعم، ربما لا تستطيع محكمة العدل الدولية تنفيذ أحكامها، لكن أعضاء الأمم المتحدة يمكنهم بالتأكيد قبول نتائجها التي حتمًا ستكون لها تداعيات مختلفة، وإسرائيل التي تعد إحدى الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تخضع لولاية محكمة العدل الدولية، وسوف يصبح من الصعب عليها أن تتجاهل أي نتيجة سلبية. لذلك فإن موقف دولة الاحتلال بالغ السوء لا سيما في ظل تهافت حجتها الأساسية بالدفاع عن النفس التي رفضتها المحكمة الدولية في وقت سابق وأكدت أنها ((المحتل المحارب، وليس لديها الحق في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي أو المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ضد شعب محتل)).

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