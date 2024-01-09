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أحياء شرق مطار نجران تفتقر إلى تمديدات المياه

1/9/2024 11:25:23 PM

(MENAFN- Al Watan) رغم أن أحياء شرق نجران تشهد نمواً سكانياً وأعمال بناء وتشييد مستمرة خاصة بأحياء شرق المطار (أ، ب، ج، د)، فإن شبكات المياه وتمديدها غائبة عن المنازل، مما دعا السكان إلى المطالبة بتوفيرها باعتبار المشروع خطوة حيوية لتلبية احتياجاتهم.
جار العمل
من جانبه، أوضح القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية لـ((الوطن)) أنه تم تنفيذ شبكات مياه الشُّرب بحيي (أ - د) بمجموع أطوال تزيد على 107 آلاف متر طولي، وتنفيذ وتركيب نحو 131 توصيلة مياه منزلية، ويجري العمل على ربطها بالمصدر، أما فيما يخص حيّي (ب - ج) تعمل الشركة حالياً على طرح مشروع شبكات المياه ضمن مشروع استكمال شبكات مياه الشرب عقد رقم (3) ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال العام الجاري. وحث القطاع الجنوبي عملاء الشركة على طلب الخدمة، أو تقديم البلاغات عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني com)).
ازدهار الأحياء
قال المواطن مشبب درمان، إن ((أحياء شرق نجران انتعشت من حيث البناء العمراني، وما زلنا نفتقد لمشروع شبكات المياه، ونتمنى أن يكون لتلك الأحياء نصيب من مشاريع المياه وإيصالها حيث يعتبر المشروع خطوة حيوية نحو تلبية احتياجات السكان والاستغناء عن صهاريج المياه)).
مواكبة النمو
يضيف المواطن محمد اليامي، أن مشروع شبكة المياه مهم لمواكبة النمو السكاني الذي تشهده إحياء شرق المطار (أ، ب، ج، د) ولا بد أن يتوفر لخدمة سكان الأحياء، وتطلع إلى تنفيذ المشروع قريبا ليستفيد منه السكان

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