أحياء شرق مطار نجران تفتقر إلى تمديدات المياه

(MENAFN
- Al Watan) رغم أن أحياء شرق نجران تشهد نمواً سكانياً وأعمال بناء وتشييد مستمرة خاصة بأحياء شرق المطار (أ، ب، ج، د)، فإن شبكات المياه وتمديدها غائبة عن المنازل، مما دعا السكان إلى المطالبة بتوفيرها باعتبار المشروع خطوة حيوية لتلبية احتياجاتهم.
جار العمل
من جانبه، أوضح القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية لـ((الوطن)) أنه تم تنفيذ شبكات مياه الشُّرب بحيي (أ - د) بمجموع أطوال تزيد على 107 آلاف متر طولي، وتنفيذ وتركيب نحو 131 توصيلة مياه منزلية، ويجري العمل على ربطها بالمصدر، أما فيما يخص حيّي (ب - ج) تعمل الشركة حالياً على طرح مشروع شبكات المياه ضمن مشروع استكمال شبكات مياه الشرب عقد رقم (3) ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال العام الجاري. وحث القطاع الجنوبي عملاء الشركة على طلب الخدمة، أو تقديم البلاغات عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني com)).
ازدهار الأحياء
قال المواطن مشبب درمان، إن ((أحياء شرق نجران انتعشت من حيث البناء العمراني، وما زلنا نفتقد لمشروع شبكات المياه، ونتمنى أن يكون لتلك الأحياء نصيب من مشاريع المياه وإيصالها حيث يعتبر المشروع خطوة حيوية نحو تلبية احتياجات السكان والاستغناء عن صهاريج المياه)).
مواكبة النمو
يضيف المواطن محمد اليامي، أن مشروع شبكة المياه مهم لمواكبة النمو السكاني الذي تشهده إحياء شرق المطار (أ، ب، ج، د) ولا بد أن يتوفر لخدمة سكان الأحياء، وتطلع إلى تنفيذ المشروع قريبا ليستفيد منه السكان
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