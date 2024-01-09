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الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة الحشود في الحج

1/9/2024 11:25:23 PM

(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة تحقيق رقم تاريخي للمعتمرين بالوصول الى 13.5 مليون معتمر هذا العام، وأضاف أن إطلاق تطبيق نسك وهي منصة متكاملة، لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، وهي فرصة لرواد الأعمال للإبداع في تقديم الخدمات المميزة، مشيرا إلى أن نسك يخدم جميع الحجج من أنحاء العالم ويخدم المبادرين من الداخل والخارج.
في الوقت الذي صرح نائب وزير الحج الدكتور عبد الفتاح المشاط بأن المملكة وضعت كل إمكاناتها لتوفير خدمة مميزة لضيوف الرحمن، وتسعى لتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى 30 مليون معتمر.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية بعنوان (رؤية مستقبلية لتطوير المدن والمشاعر المقدسة)، التي ناقشت أهم المشاريع التطويرية والتنموية والرؤى المستقبلية لتطوير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة‬ 2024 في جدة سوبردوم.
إدارة الحشود
أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط أن المملكة وضعت كل إمكاناتها لتوفير خدمة مميزة لضيوف الرحمن، ونسعى لتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى 30 مليون معتمر، وقد يصل عدد المعتمرين إلى مليون معتمر في شهر واحد خلال رجب وشعبان.
الذكاء الاصطناعي والحج:
وكشف مدير مركز المعلومات الوطني المهندس عصام الوقيت أنه تم توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة السير لخدمة الحجاج، وهناك تعاون مع الأمن العام، بحيث نقوم بتحليل أكثر من 500 كاميرا في 20 موقع بمكة المكرمة لتتبع حركة السير وتنظيم المرور، بحيث يتم دعم اتخاذ القرار بمختلف الجهات، موضحا أن هناك تجربة فريدة مع وزارة الداخلية على (منظومة بصير)، والتي تختص بالحج وتعتمد على قياس أعداد الحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة لاتخاذ القرار وتفويج وإدارة الحشود بالشكل المناسب، بالإضافة لخدمات أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي من ضمنها التعرف على المفقودين والسلوكيات المخالفة كعكس المسار أثناء تسيير الحشود، تعطي تنبيها للمراقبين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير المهندس محمد المجماج أن الشركة عملت على تطوير جبل الرحمة، وتعمل على تتبع المسار ما بين عرفات ومنى، وجرى الاتفاق على 25 موقعا أثريا تاريخيا، وهناك مخطط شامل لتطوير المشاعر المقدسة وتطوير خيام الحجاج.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد أنه تم إطلاق حي حراء الثقافي وجار العمل على إطلاق جبل الثور مع كدانة لمشروع جبل حراء، وتم إكمال عدة طرق لخدمة 14 مليون راكب وراكبة في مكة المكرمة.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي إلى أن المدينة المنورة زارها العام الماضي أكثر من 13 مليون زائر، وتعمل مع الشركاء لتطوير الأصول التاريخية فيها.
وأكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أنه منذ إطلاق رؤية المملكة تم اعتماد واستثمار أكثر من 200 مليار في منظومة المياه وصندوق التنمية السعودي، ساهم في تمويل أكثر من 6 مليار ريال لجميع قارات العالم.
من جهته أشار مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني أن من أحد الأشياء التي تراعي في الخطة الإستراتيجية على مستوى المملكة كيف يتم رفع الموثوقية، بحيث يكون العميل لا يرى انقطاعات في الكهرباء وتم مراعاة ذلك في المشاعر المقدسة، حيث بتكلفة 3 مليارات تم أتمتت جميع المحطات الفرعية في المشاعر المقدسة 100 %.
عدم الاحتكار
أشار وكيل الحج والعمرة لشؤون الحج عايض الغوينم إلى الحرص على التنافسية وعدم احتكار المواقع في المشاعر المقدسة، بحيث تكون المواقع متاحة لجميع الحجاج، ولا تكون مرتبطة بشركة تقديم خدمة ولا بدولة، بينما أكد الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز الدكتور فهد السماري أن ‏مشروع موسوعة الحج مهم ونقطف ثمار الاهتمام به الآن.

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