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7 مراكز صحية متعثرة والوعد في منتصف 2025

1/9/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد 10 سنوات من الوعود والانتظار، سترى مراكز القطيف الصحية المتعثرة في الإنشاء النور بعد قرار استكمالها أخيراً مع بداية العام الجديد، وكان المشروع انطلق في 2013، إلا أنه لم يُستكمل، بعد اكتفاء المقاول المسؤول بوضع الأساسات الإنشائية، ومن ثم تجميد المشروع طيلة هذه السنوات.
وأكد مدير المراكز الصحية في القطيف الدكتور هادي الشيخ ناصر لـ((الوطن)) إحياء المشروع من جديد، واستكماله في مدة أقصاها منتصف العام المقبل 2025، بعد تحديد مواقع المراكز الصحية.
وأضاف ناصر: ((مع بداية العام الجاري، كانت لنا جولة ميدانية بمعية مهندس المشروع وعدد من المسؤولين يتقدمهم رئيس الشبكة الصحية الدكتور رياض الموسى، وتم الوقوف على جاهزية مواقع المراكز الصحية في القطيف، لبدء استكمالها، والاستماع إلى شروحات العمل عليها للبدء في العملية التنفيذية قريباً)).
المراكز السبعة
كانت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة عمدت إلى سحب المشروع في مرحلته الرابعة، بعد تعثر المقاول في استكماله، ضمن السقف الزمني المبرم مع الشركة المنفذة، ومنذ ذاك الوقت كانت هناك محاولات لإحياء المشروع، آخرها في عام 2018، عندما أعلنت ((صحة الشرقية)) عن إعادة طرح المشروع في منافسة عامة.
وتضم قائمة المراكز الصحية المتعثرة كل من ((الجارودية، الناصرة، الملاحة، القطيف 1، التركية، تاروت، والريف)). ونظراً لتعثرها، ظل أهالي هذه المواقع يتلقون خدمات الرعاية الصحية الأولية عبر مبانٍ مستأجرة، تعمل ضمن إمكانات محدودة، وظهرت مطالبات عدة بضرورة استبدالها بمبانٍ حكومية واسعة ومجهزة، وهو ما تسبب في رفع كثير من المطالبات والشكاوى لحل أزمة المراكز المتعثرة.
إنجازات صحية
يبدو أن عام 2024 يحمل الكثير لتحسين مستوى المشاريع والعمل في القطاع الصحي، فقد بدأ بتتويج وتميز في عمل شبكة القطيف الصحية، وصولاً لتعاقدات نوعية واستكمال العملية التحسينية للمشاريع، وقد جاءت متابعة ملف المراكز الصحية المتعثرة والبدء في العملية التنفيذية لإنشائها بعد سنوات التعثر الماضية، لتستكمل إطار صورة الإنجازات النوعية والجهود الكبيرة التي شهدها القطاع الصحي في المحافظة مؤخراً، فعلى مستوى نوعية وانفراد المشاريع الصحية، تحتضن المحافظة روافد صحية متميزة في مجالات تخصصية دقيقة منها مستشفى الأمير محمد بن فهد العام وهو أول مستشفى لأمراض الدم الوراثية بالمنطقة، فيما لا تزال المساعي مستمرة لتشغيل أقسام المستشفى كاملة، وقد بدأ قسم العمليات الجراحية بتشغيل غرفتي عمليات وجناح مرضى جراحة اليوم الواحد كمرحلة أولى في 4 من يناير الجاري، فيما تم الانتهاء من العملية التنفيذية لإنشاء مجمع السيد علي السلمان الطبي للفحص المبكر عن الأورام وهو أول مجمع من نوعه في المنطقة، ومن المقرر افتتاحه قريباً بعد الانتهاء من الاستعدادات التشغيلية.

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