موسيماني خيار أبهاوي

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة أبها وضعت المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ضمن خياراتها التدريبية، التي ترغب في التعاقد مع أحدها لقيادة زعيم الجنوب خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدرب التونسي يوسف المناعي.
وسبق لموسيماني أن قاد الأهلي الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، ونجح في إعادته إلى دوري المحترفين.
وخاض موسيماني تجربة قصيرة مع الوحدة الإماراتي خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر الماضيين.
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