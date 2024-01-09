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موسيماني خيار أبهاوي

1/9/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة أبها وضعت المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ضمن خياراتها التدريبية، التي ترغب في التعاقد مع أحدها لقيادة زعيم الجنوب خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدرب التونسي يوسف المناعي.
وسبق لموسيماني أن قاد الأهلي الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، ونجح في إعادته إلى دوري المحترفين.
وخاض موسيماني تجربة قصيرة مع الوحدة الإماراتي خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر الماضيين.

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