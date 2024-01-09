يايسله يطلب ودية أهلاوية

يايسله يطلب ودية أهلاوية
التاريخ
1/9/2024 11:25:23 PM
(MENAFN
- Al Watan) طلب مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله الذي يستعد لإقامة معسكر تدريبي في دبي الإماراتية، من أجل المشاركة في كأس التحدي، إلى جانب الزمالك المصري، ووهان الصيني، والرجاء المغربي.
وطلب المدرب الألماني من إدارة النادي خوض مباراة ودية قبل سفر الفريق إلى الإمارات، ومن المرجح أن تكون المواجهة أمام جدة، إلا أن الأمور لم تتضح بعد.
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