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يايسله يطلب ودية أهلاوية

1/9/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Al Watan) طلب مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله الذي يستعد لإقامة معسكر تدريبي في دبي الإماراتية، من أجل المشاركة في كأس التحدي، إلى جانب الزمالك المصري، ووهان الصيني، والرجاء المغربي.
وطلب المدرب الألماني من إدارة النادي خوض مباراة ودية قبل سفر الفريق إلى الإمارات، ومن المرجح أن تكون المواجهة أمام جدة، إلا أن الأمور لم تتضح بعد.

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