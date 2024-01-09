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تنافس محلي بشتوية روشن

1/9/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Al Watan) بات اللاعبون المحليون في دوري روشن السعودي للمحترفين، محط أنظار واهتمام الأندية خلال الفترة الشتوية الحالية، إذ تتنافس الأندية على الظفر باللاعبين المحليين لسد احتياجاتهم، في وقت تنافس الصفقات المحلية الصفقات الأجنبية، وسط ترقب بإعلان الصفقات خلال الفترة المقبلة، ويتصدر لاعبو الهلال والنصر المحليين أبرز المطلوبين للانتقال.
عوامل
بعد غياب اللاعب المحلي عن الميركاتو الصيفي، الذي لم يشهد صفقات كبيرة أو مؤثرة، سوى صفقات تعد على أصابع اليد، عاد اللاعب المحلي للواجهة من جديد في سوق الانتقالات الشتوية، وأثبت معها أهميته وتأثيره، وتمثلت أبرز العوامل التي لفتت أنظار الأندية نحو اللاعب المحلي، ووضعهم تحت المجهر في: ارتفاع مستوى اللاعبين، ودخول بعض اللاعبين الفترة الحرة، ومشاكل بعض النجوم مع المدربين، وجلوس آخرين على دكة الاحتياط، وعدم رغبة المدربين في بعض اللاعبين.
13 لاعبا
تتمثل قائمة أبرز اللاعبين المطلوبين للأندية هذا الموسم، للانتقال بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي في سلمان الفرج، ومصعب الجوير، وعبدالله الحمدان من الهلال، وأيمن يحيى، وخالد الغنام، وسامي النجعي من النصر، وعبدالملك العييري، وعون السلولي من التعاون، وسعد الموسى، ومحمد الكويكبي من الاتفاق، وإسلام هوساوي من الوحدة، وعيد المولد من الأخدود، ومتعب الحربي من الشباب.
تضييق
تسارع الأندية إلى تجديد عقود لاعبيها المؤثرين للحفاظ عليهم وعدم الوقوع في فخ الانتقال، بخاصة الثلاثي أيمن يحيى، وعون السلولي، ومتعب الحربي، ويتصدر قطبا جدة الأهلي والاتحاد أكثر الأندية احتياجات للاعبين المحليين في الفترة الشتوية، عطفا على مستويات الفريقين في الدوري، وسط تساؤلات رياضية وجماهيرية هل يسد الفريقان النقص في صفوفهما بلاعبين محليين مؤثرين.
- 13 محليا مطلوبا للانتقال الشتوي
- ثلاثي الهلال والنصر أبرز المطلوبين
- قطبا جدة أكثر الأندية احتياجا
- 5 عوامل لفتت الأنظار تجاه المحليين

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