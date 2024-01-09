تنافس محلي بشتوية روشن

(MENAFN
- Al Watan) بات اللاعبون المحليون في دوري روشن السعودي للمحترفين، محط أنظار واهتمام الأندية خلال الفترة الشتوية الحالية، إذ تتنافس الأندية على الظفر باللاعبين المحليين لسد احتياجاتهم، في وقت تنافس الصفقات المحلية الصفقات الأجنبية، وسط ترقب بإعلان الصفقات خلال الفترة المقبلة، ويتصدر لاعبو الهلال والنصر المحليين أبرز المطلوبين للانتقال.
عوامل
بعد غياب اللاعب المحلي عن الميركاتو الصيفي، الذي لم يشهد صفقات كبيرة أو مؤثرة، سوى صفقات تعد على أصابع اليد، عاد اللاعب المحلي للواجهة من جديد في سوق الانتقالات الشتوية، وأثبت معها أهميته وتأثيره، وتمثلت أبرز العوامل التي لفتت أنظار الأندية نحو اللاعب المحلي، ووضعهم تحت المجهر في: ارتفاع مستوى اللاعبين، ودخول بعض اللاعبين الفترة الحرة، ومشاكل بعض النجوم مع المدربين، وجلوس آخرين على دكة الاحتياط، وعدم رغبة المدربين في بعض اللاعبين.
13 لاعبا
تتمثل قائمة أبرز اللاعبين المطلوبين للأندية هذا الموسم، للانتقال بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي في سلمان الفرج، ومصعب الجوير، وعبدالله الحمدان من الهلال، وأيمن يحيى، وخالد الغنام، وسامي النجعي من النصر، وعبدالملك العييري، وعون السلولي من التعاون، وسعد الموسى، ومحمد الكويكبي من الاتفاق، وإسلام هوساوي من الوحدة، وعيد المولد من الأخدود، ومتعب الحربي من الشباب.
تضييق
تسارع الأندية إلى تجديد عقود لاعبيها المؤثرين للحفاظ عليهم وعدم الوقوع في فخ الانتقال، بخاصة الثلاثي أيمن يحيى، وعون السلولي، ومتعب الحربي، ويتصدر قطبا جدة الأهلي والاتحاد أكثر الأندية احتياجات للاعبين المحليين في الفترة الشتوية، عطفا على مستويات الفريقين في الدوري، وسط تساؤلات رياضية وجماهيرية هل يسد الفريقان النقص في صفوفهما بلاعبين محليين مؤثرين.
- 13 محليا مطلوبا للانتقال الشتوي
- ثلاثي الهلال والنصر أبرز المطلوبين
- قطبا جدة أكثر الأندية احتياجا
- 5 عوامل لفتت الأنظار تجاه المحليين
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