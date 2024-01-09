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ديربي مدريدي عاصف

1/9/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح قطبا مدريد، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إلى بلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني، عندما يتواجهان، اليوم، في ديربي العاصمة الإسبانية، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة للمرة الرابعة، ويحتضن منافسات هذه النسخة ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، بمشاركة 4 أندية، فبالإضافة إلى كبيري العاصمة الإسبانية، يشارك في البطولة برشلونة وأتلتيكو أوساسونا.
ويأمل كل من عملاقي مدريد في حجز مقعده في النهائي الذي سيقام الأحد المقبل، على ذات الملعب، فيما يقام غدا لقاء نصف النهائي الثاني.
ويأمل الريال أن يتوّج باللقب الكبير للمرة الثالثة على أراضي المملكة، وهو الذي يشارك في هذه النسخة كونه حاملًا للقب كأس ملك إسبانيا، الموسم الماضي، فيما يسعى منافسه أتليتكو مدريد إلى الفوز باللقب لأول مرة من الأراضي السعودية، بعد مشاركته في النسخة التي أقيمت مطلع 2022، واحتضنتها الرياض، وغادر حينها من نصف النهائي بعد خسارته أمام منافسه أتليتكو

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