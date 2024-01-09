ديربي مدريدي عاصف

(MENAFN
- Al Watan) يطمح قطبا مدريد، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إلى بلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني، عندما يتواجهان، اليوم، في ديربي العاصمة الإسبانية، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة للمرة الرابعة، ويحتضن منافسات هذه النسخة ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، بمشاركة 4 أندية، فبالإضافة إلى كبيري العاصمة الإسبانية، يشارك في البطولة برشلونة وأتلتيكو أوساسونا.
ويأمل كل من عملاقي مدريد في حجز مقعده في النهائي الذي سيقام الأحد المقبل، على ذات الملعب، فيما يقام غدا لقاء نصف النهائي الثاني.
ويأمل الريال أن يتوّج باللقب الكبير للمرة الثالثة على أراضي المملكة، وهو الذي يشارك في هذه النسخة كونه حاملًا للقب كأس ملك إسبانيا، الموسم الماضي، فيما يسعى منافسه أتليتكو مدريد إلى الفوز باللقب لأول مرة من الأراضي السعودية، بعد مشاركته في النسخة التي أقيمت مطلع 2022، واحتضنتها الرياض، وغادر حينها من نصف النهائي بعد خسارته أمام منافسه أتليتكو
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