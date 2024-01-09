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كأس آسيا تنتظر الفصل بين عرب القارة والشرق

1/9/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al Watan) يترقب عشاق الكرة الآسيوية انطلاق كأس آسيا، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من الـ12 من يناير الجاري، وحتى الـ10 من فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.
وستكون البطولة بمثابة صراع خاص بين منتخبات عرب آسيا وشرق القارة، من أجل التتويج باللقب الذي يحمله المنتخب القطري بعد فوزه بالنسخة الأخيرة 2019 على حساب اليابان، خصوصا وأن اللقب القاري استقر 6 مرات في كل من الجهتين، مقابل 3 ألقاب ذهبت إلى إيران التي يعد منتخبها أحد منتخبات غرب القارة، ولقب واحد ذهب لمصلحة أستراليا، الذي يقع ضمن تصنيف الشرق الآسيوي.
4 عرب متوجون

خلال النسخ الماضية، نجحت منتخبات العرب في غرب القارة في التتويج بـ6 ألقاب، عن طريق 4 منتخبات، نصف تلك الألقاب، ذهبت لمصلحة المنتخب السعودي الذي توج باللقب 3 مرات، في نسخ 1984، 1988، 1996، ولقب واحد لكل من الكويت 1980، العراق 2007، قطر 2019.
منتخبان فقط

في المقابل توجت منتخبات شرق القارة بـ6 ألقاب من قبل، والمثير أنها جاءت عبر منتخبين فقط وهما اليابان الذي توج باللقب 4 مرات في 1992، 2000، 2004، 2011، وكوريا الجنوبية مرتين وكانتا أول نسختين في 1956، و1960.
9 مرات
بشكل إجمالي وبوجود المنتخب الإيراني ضمن منتخبات غرب القارة، فإن اللقب القاري ذهب إلى غرب القارة 9 مرات، فالمنتخب الإيراني توج باللقب 3 مرات كانت في نسخ 1968، 1972، 1976، وبوضع أستراليا ضمن منتخبات شرق القارة، فإن منتخبات الشرق توجت باللقب 7 مرات بعدما توج الكنجر الأسترالي بلقب 2015.
فرصة ذهبية
النسخة المقبلة تضم عددا كبيرا من المنتخبات العربية، إذ تشارك منتخبات السعودية، وقطر، والعراق، والبحرين، والإمارات، وعمان، و لبنان، وسوريا، وفلسطين، والأردن.
ومع وجود منتخبات عديدة بغرب آسيا تشارك بالبطولة، فإن هذه المنتخبات أمام فرصة ذهبية لاقتناص الأفضلية للعرب داخل القارة، بخاصة وأنه في هذه الحالة سترفع المنتخبات العربية رصيدها إلى 7 ألقاب مقابل 6 فقط للشرق، و3 لإيران، ولقب واحد لأستراليا.
مهمة صعبة

لن تكون المهمة سهلة للجانب العربي بالقارة، لا سيما مع وجود منتخبات مثل كوريا الجنوبية التي تضم عديدا من النجوم على رأسهم سون.
والمنتخب الياباني، الذي سيكون من أصعب الخصوم بالنسخة المقبلة، والذي قدم ملامح مذهلة من إمكانياته في بطولة كأس العالم 2022 الأخيرة.
وتمكن الساموراي آنذاك من التأهل كمتصدر لمجموعة الموت التي ضمت ألمانيا، كوستاريكا وإسبانيا، بل وحقق الفوز على منتخبي ألمانيا وإسبانيا، كما قدم مباراة قوية في دور الـ16 أمام كرواتيا وخرج بركلات الجزاء.
والمنتخب الإيراني، الذي يطمح إلى استعادة بريقه وعن اللقب الرابع له في البطولة القارية، إضافة إلى المنتخب الأسترالي، الذي يعد واحدا من أصعب وأقوى المنتخبات في البطولة الآسيوية خلال الفترة الأخيرة.
تفوق الساموراي

بالعودة إلى تاريخ البطولة، فإننا نجد أن المنتخب الياباني يحمل الرقم الأعلى في عدد مرات التتويج باللقب إذ سبق له وأن توج به 4 مرات من قبل ويأمل في نيل اللقب الخامس، ولا يهدد عرشه سوى منتخبين فقط، هما المنتخب السعودي والإيراني اللذان سبق لكل منهما أن توج بالذهب الآسيوي 3 مرات من قبل، وكل منهما يريد أن يظفر باللقب الرابع له ومعادلة رقم اليابان.
آمال وطموح

تنشد منتخبات العراق وقطر وأستراليا اللقب الثاني، فيما يأمل المنتخب الكوري الجنوبي استعادة أمجاده وطي سني الغياب ومعادلة المنتخبين السعودي والإيراني بالتتويج الثالث.
اللقب الأول
تبحث عدة منتخبات آسيوية عن لقبها الأول في البطولة هي: الإمارات، والبحرين، وعمان، وسوريا والأردن، وفلسطين، ولبنان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، والصين، وتايلاند، والهند، وهونج كونج، وإندونيسيا، وفيتنام، وماليزيا، وقيرغيزستان.
- 12 لقبا توج بها عرب آسيا وشرقها باستثناء إيران وأستراليا
- 6 ألقاب نالها عرب القارة الصفراء ومثلها للشرق
- 4 منتخبات عربية نالت اللقب القاري من قبل
- الأخضر يتزعم العرب المتوجين بـ3 ألقاب
- 3 منتخبات تقاسمت بقية ألقاب العرب
- منتخبان فقط منحا شرق آسيا الألقاب الـ6
- اليابان تتزعم الأبطال بـ4 تتويجات
- الأخضر وإيران يطاردانه بـ3 ألقاب
- الشمشون الكوري اكتفى بلقبي البداية
- أستراليا توجت بلقب وحيد
- الساموراي يأمل اللقب الخامس
- الصقور وإيران يهدفان لمعادلة الكمبيوتر
- 3 منتخبات تأمل في التتويج القاري الثاني
- 17 منتخبا تنشد اللقب الآسيوي الأول

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