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الاحتباس يهدد الأرض بعد تحطيمها الرقم القياسي العالمي للحرارة

1/9/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهرت مخاوف الخبراء من الاحتباس الحراري الذي يهدد الأرض بعد أن ذكرت وكالة المناخ الأوروبية، أن الأرض حطمت العام الماضي الأرقام القياسية العالمية لدرجات الحرارة السنوية، وقاربت عتبة ارتفاع درجة الحرارة المتفق عليها في العالم وأظهرت المزيد من العلامات على كوكب محموم.
في واحدة من أولى فرق الوكالات العلمية العديدة التي قامت بحساب مدى ارتفاع درجات الحرارة في عام 2023، قالت وكالة المناخ الأوروبية كوبرنيكوس إن العام كان 1.48 درجة مئوية (2.66 درجة فهرنهايت) وهي أعلى من أوقات ما قبل الصناعة. وهذا أقل بالكاد من حد 1.5 درجة مئوية الذي كان العالم يأمل في البقاء ضمنه في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 لتجنب أشد آثار الاحتباس الحراري.
عام ساخن
وقالت سامانثا بيرجيس، نائبة مدير كوبرنيكوس، إن يناير 2024 في طريقه لأن يكون دافئا للغاية، حيث ستتجاوز فترة 12 شهرا لأول مرة عتبة 1.5 درجة. وقال العلماء مرارا وتكرارا إن الأرض ستحتاج إلى متوسط ​​ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة على مدى عقدين أو ثلاثة عقود حتى يتم تجاوز هذه العتبة من الناحية الفنية.
وإن هدف 1.5 درجة ((يجب أن يبقى على قيد الحياة لأن الأرواح معرضة للخطر ويجب اتخاذ خيارات)).
ونظرًا لظاهرة النينيو ومستويات حرارة المحيطات القياسية، ((من المحتمل جدًا)) أن يكون عام 2024 أكثر سخونة من عام 2023.

مناخ متطرف
ومن ناحية أخرى يقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة المناخ هو المسؤول أيضًا عن المزيد من الأحداث المناخية المتطرفة، مثل الجفاف الطويل الذي دمر القرن الإفريقي، والأمطار الغزيرة التي دمرت السدود وقتلت الآلاف في ليبيا، وحرائق الغابات في كندا التي لوثت الهواء القادم من أمريكا الشمالية. إلى أوروبا. للمرة الأولى، اتفقت الدول المجتمعة في محادثات الأمم المتحدة السنوية بشأن المناخ في ديسمبر على أن العالم يحتاج إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري الذي يسبب تغير المناخ، لكنها لم تضع أي متطلبات محددة للقيام بذلك.
وحسب حسابات كوبرنيكوس أن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لعام 2023 كان أكثر دفئًا بنحو سدس درجة مئوية (0.3 درجة فهرنهايت) من الرقم القياسي القديم المسجل في عام 2016. وفي حين أن هذا يبدو مبلغًا صغيرًا في حفظ السجلات العالمية، إلا أنه هامش كبير بشكل استثنائي بالنسبة لدرجات الحرارة العالمية. وقالت بيرجيس إن الرقم القياسي الجديد. بلغ متوسط ​​درجة حرارة الأرض لعام 2023 14.98 درجة مئوية (58.96 درجة فهرنهايت).
لقد حطم الرقم القياسي لمدة سبعة أشهر. وقالت بيرجيس: ((لقد شهدنا الأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر الأكثر دفئًا)). ((لم يكن مجرد موسم أو شهر استثنائيًا. لقد كان استثنائيًا لأكثر من نصف

عوامل أخرى
وأضافت بيرجيس أن هناك العديد من العوامل التي جعلت عام 2023 هو العام الأكثر دفئا على الإطلاق، ولكن العامل الأكبر على الإطلاق هو الكمية المتزايدة باستمرار من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي التي تحبس الحرارة. وتأتي هذه الغازات من حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي. وتشمل العوامل الأخرى ظاهرة النينيو الطبيعية - وهي ارتفاع مؤقت في درجة حرارة وسط المحيط الهادئ يؤدي إلى تغيير الطقس في جميع أنحاء العالم - والتقلبات الطبيعية الأخرى في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الجنوبي والهندي، وزيادة النشاط الشمسي، وثوران بركان تحت البحر عام 2022 أدى إلى إرسال بخار الماء إلى الغلاف الجوي.
وقال مالتي مينشاوزن، عالم المناخ بجامعة ملبورن، إن حوالي 1.3 درجة مئوية من ارتفاع درجات الحرارة تأتي من الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى 0.1 درجة مئوية أخرى من ظاهرة النينيو والباقي أسباب أصغر.

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