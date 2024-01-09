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الثلوج تعصف بالحملات الانتخابية في أمريكا

1/9/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلقت عاصفة مترامية الأطراف هطلت على جزء كبير من القسم الأوسط من الولايات المتحدة، أجزاء من طريقين سريعين بين الولايات ودفعت المسؤولين إلى إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في عدة ولايات بأكثر من نصف قدم من الثلوج والرياح العاصفة.
وأثر الطقس بالفعل على الحملات الانتخابية في ولاية أيوا في 15 يناير، حيث من المتوقع أن تتبع الثلوج درجات حرارة شديدة البرودة يمكن أن تنجرف إلى ما دون الصفر (ناقص 18 درجة مئوية).
وأجبرت حملة الرئيس السابق دونالد ترمب على إلغاء ظهورات متعددة لحاكمة أركنساس سارة ساندرز ووالدها حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي، اللذين كان من المقرر أن يحاكما ناخبي ولاية أيوا نيابة عن ترمب.
ظروف صعبة
وقال بوب أورافيك، أحد العملين في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في كوليدج بارك بولاية ماريلاند. إن ما يصل إلى 12 بوصة (20 إلى 30 سنتيمترا) من الثلوج يمكن أن تغطي منطقة واسعة تمتد من جنوب شرق كولورادو على طول الطريق إلى شبه جزيرة ميشيغان العليا، بما في ذلك غرب كانساس وشرق نبراسكا وأجزاء كبيرة من أيوا وشمال ميسوري وشمال غرب إلينوي.
وتساقطت ثلوج بارتفاع 8 بوصات (19 سم) تقريبًا في مدينة أثول الشمالية بولاية كانساس، وتوقع مكتب خدمة الأرصاد الجوية في لينكولن بولاية نبراسكا حدوث زيادة إضافية من 3 إلى 5 بوصات (8-13 سم) خلال الليل، مع احتمال هبوب رياح تصل سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة (64 كم / ساعة).
وأدت ظروف التبييض في وسط نبراسكا إلى إغلاق امتداد طويل من الطريق السريع 80، بينما أغلق كانساس الطريق السريع 70 من مدينة راسل بوسط البلاد على طول الطريق غربًا إلى حدود كولورادو، بسبب ظروف السفر الخطيرة. وقالت السلطات إن عدة مركبات انزلقت من الطريق السريع I-70 في الجزء الشمالي الشرقي من

اختناقات جليدية
وفي نبراسكا، أغلقت المحاكم الفيدرالية في أوماها ولينكولن أبوابها، وقام سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي بزيادة تدفق المياه عند سد نهر ميسوري على الحدود بين نبراسكا وداكوتا الجنوبية بالقرب من يانكتون لتقليل فرص تشكل الاختناقات الجليدية. وأغلقت مدينة دوبوك، الواقعة على الحدود الشرقية لولاية أيوا مع إلينوي، مكاتبها في المدينة يوم الثلاثاء. وكانت المدارس في سيدار رابيدز في شرق ولاية أيوا من بين المدارس التي أغلقت أبوابها

البقاء في المنزل
وامتدت الاضطرابات إلى أقصى الجنوب حتى منطقة أوكلاهوما، حيث طلب مديرو الطوارئ في مقاطعة سيمارون من المواطنين البقاء في منازلهم. وقالت ليا لافيل، مديرة إدارة الطوارئ بالمقاطعة، إن أكثر من عشرة من سائقي السيارات تقطعت بهم السبل هناك، حيث أدت الرياح العاتية والعواصف الثلجية إلى انعدام الرؤية تقريبًا.
وأضافت: ((في هذا الوقت، ننصح الأفراد بالاحتماء في مكانهم بأفضل ما يمكنهم)).
وإن عاصفة أخرى في الطريق ستؤثر على شمال غرب المحيط الهادئ حتى جبال روكي الشمالية. كما صدرت تحذيرات من عاصفة ثلجية قوية في معظم مناطق سلسلة جبال كاسكيد والأولمبياد في واشنطن وأوريجون.
استعدت أجزاء من شمال ولاية ميسوري لتساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى قدم مع تحرك النظام شرقًا. وقال مسؤولون في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري إن مجلس المدينة سيغلق أبوابه وستعمل المحاكم البلدية عن بعد. وظلت مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن تحت تحذير من عاصفة شتوية حتى وقت مبكر ألغى مسؤولو المدينة جمع القمامة لمنع السكان من وضع صناديق القمامة على طول الحواجز وجعل من الصعب على كاسحات الثلوج

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