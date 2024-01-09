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بلينكن يتطلع إلى إعادة بناء غزة والاحتلال يرفض وقف القصف

1/9/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ظل مستقبل غزة بعد الحرب يقلق العالم، مع استمرار قصف العدوان الإسرائيلي المدمر لها، وهز القصف العنيف والقتال مخيمات اللاجئين، ما دفع الفلسطينيين إلى البحث عن الأمان، وعرقل جهود منظمات الإغاثة لتوصيل الإغاثة للسكان. بينما تطالب دول العربية بشكل خاص بوقف القتال، لذا واجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات صعبة مع القادة الإسرائيليين بشأن مستقبل غزة.
وقال إنه سيأتي إلى إسرائيل بوعود من أربع دول عربية وتركيا بالمساعدة في إعادة بناء غزة بعد الحرب. لكن تلك الدول تريد أيضًا رؤية نهاية للقتال في غزة، واتخاذ خطوات ملموسة نحو إنشاء دولة فلسطينية، وهو أمر تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بعدم السماح به.
تولي غزة
ولا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل منقسمتين بشدة حول كيفية إدارة غزة عندما تتم هزيمة حكام حماس الحاليين.
ودعا مسؤولون أمريكيون السلطة الفلسطينية إلى تولي زمام الأمور في غزة. لكن رفض القادة الإسرائيليون هذه الفكرة، ولم يطرحوا خطة ملموسة تتجاوز السيطرة العسكرية المفتوحة على

حرب شاملة
في الوقت نفسه، يحاول بلينكن منع نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وبعد أن وقعت ضربة إسرائيلية الأسبوع الماضي على بيروت، وأدت إلى مقتل نائب زعيم حماس، كثف الجانبان تبادلاتهما.
وقال حزب الله إن طائراته بدون طيار المتفجرة استهدفت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في بلدة صفد، في عمق إسرائيل أكثر من النيران السابقة التي أطلقتها الجماعة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة بدون طيار سقطت على قاعدة في الشمال دون التسبب في أضرار، ما يشير إلى أنه تم اعتراضها، ولم يحدد القاعدة.
تقليص الهجوم
وضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل لتقليص هجومها على غزة، واقتصاره على عمليات أكثر دقة تستهدف حماس. لكن وتيرة الموت والدمار ظلت على حالها إلى حد كبير، حيث يُقتل عدة مئات من الفلسطينيين يوميًا، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة.
وتعهدت إسرائيل بمواصلة الهجوم حتى تدمر حماس في جميع أنحاء الأراضي. مع ذلك، وبعد ثلاثة أشهر من القتال، تواصل حماس خوض معركة شرسة.
وقال المتحدث العسكري دانييل هاغاري: ((القتال سيستمر طوال 2024)).
ومنذ بدء الحرب، أدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 23200 فلسطيني، أي ما يقرب من 1% من سكان القطاع، وإصابة أكثر من 58000، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، ونحو ثلثي القتلى من النساء والأطفال.

اعتقالات الاحتلال الجائرة:
وثّق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 5755 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
أفاد بأن من بين المعتقلين 190 امرأة و355 طفلا تعرضوا خلال اعتقالهم لاعتداءات جسدية ونفسية.
استشهد سبعة أسرى داخل معتقلات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.
أشار في الوقت نفسه إلى عدم توافر معطيات دقيقة حول عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة.

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