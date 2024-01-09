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هل يتوصل الكونجرس لاتفاق في مساعدات أوكرانيا

1/9/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبح الاتفاق في شأن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وتغييرات السياسة على الحدود مع المكسيك غير مؤكد مع عودة الكونجرس مع مفاوضي مجلس الشيوخ الذين يكافحون من أجل التوصل إلى اتفاق ويحاول الجمهوريون في مجلس النواب التدخل في مطالبهم المتشددة المتعلقة بالهجرة.
واجتمع مفاوضو مجلس الشيوخ وكانوا يأملون هذا الأسبوع تقديم تفاصيل مشروع قانون من الحزبين يهدف إلى تقليل عدد المهاجرين الذين يسافرون إلى الحدود الجنوبية لتقديم طلب حماية اللجوء في الولايات المتحدة، لكن قال أعضاء مجلس الشيوخ، إن هناك خلافات كبيرة وبقيت المحادثات قائمة ومن المتوقع أن تمتد المفاوضات إلى ما بعد هذا الأسبوع.
تغييرات سياسية
وقال السيناتور جيمس لانكفورد، كبير المفاوضين الجمهوريين: ((هناك كثير من الأجزاء التي لم يتم حلها)).
وكانت المجموعة الصغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ تعمل بالفعل منذ أشهر على التشريع بعد أن أصر الجمهوريون على ربط تغييرات سياسة الحدود بالتمويل التكميلي لأوكرانيا.
كما شاركت إدارة الرئيس جو بايدن بشكل مباشر في المحادثات حيث يحاول الرئيس تأمين الدعم لأولوية قصوى في السياسة الخارجية –تمويل دفاع أوكرانيا ضد روسيا– وإظهار العمل في شأن الضعف السياسي المحتمل –وهو تعامله مع العدد التاريخي للمهاجرين ((طلب اللجوء على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك)).
وواجه بايدن مقاومة شديدة من المحافظين لطلبه 110 مليارات دولار للحصول على حزمة من المساعدات في زمن الحرب لأوكرانيا وإسرائيل إضافة إلى أولويات الأمن القومي الأخرى. وفي مجلس الشيوخ، طالب الجمهوريون بأن يقترن التمويل بتغييرات كبيرة في أمن الحدود.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ في وقت سابق من يوم الإثنين: ((المخاطر هنا عالية جدًا)). ((لدينا فرصة لتحقيق التقدم الأكثر شمولاً في مجال أمن الحدود منذ جيل واحد)).

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