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7.5 مليارات مصروفات دعم التوظيف والتدريب

1/9/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مصروفات برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين ارتفاعا العام الماضي، إذ بلغ إجمالي مصروفات برامج الدعم 7.5 مليارات ريال، في وقت استفاد 1.78 مليون مواطن ومواطنة من برامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، واستفادت 104 آلاف منشأة من الدعم، والتي تعمل في كافة القطاعات الحيوية بالمملكة، وتعزز 3 ركائز للاستدامة في سوق العمل ممثلة في: الإرشاد، والتدريب، والتمكين.
330 ألف موظف
كشف تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية ((هدف))، لشهر ديسمبر الماضي، المساهمة في دعم توظيف 330 ألف مواطن ومواطنة، وبلغ إجمالي قيمة المشاريع المعتمدة، لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة في منصة فرصة مليار ريال، وتعميد 500 مليون ريال من إجمالي قيمة المشاريع المعمدة في العام الماضي، وتضم المنصة أكثر من 27 قطاعا، و500 جهة مستفيدة، وتهدف إلى تنمية وتمكين الأعمال، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل وتنظيم عمليات الشراء وسهولة التحكم.
إرشاد مهني
استفاد 100 ألف مستفيد من مبادرة الإرشاد المهني في الجامعات العام الماضي، حيث تم تقديم خدمات خدمات الإرشاد المهني في الجامعات لأكثر من 80 جهة، من قطاع التعليم العالي في جميع مناطق المملكة، وحققت المبادرة 5 أهداف ممثلة في: رفع مستوى الخدمات المقدمة في الإرشاد المهني، ورفع مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية للمستفيدين، وتطوير مهارات التخطيط المهني لدى الطلاب، والمساهمة في رفع الوعي حول أهمية المهن، ورفع الوعي حول المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتقديم خدمات ورش عمل ممثلة في: جلسات إرشاد مهني فردية، وجماعية.
مصروفات وتوظيف
7.5 مليارات مصروفات دعم التوظيف والتدريب
المساهمة في توظيف 330 ألف مواطن ومواطنة
1.78 مليون مستفيد من برامج الدعم
104 آلاف منشأة مستفيدة
3 ركائز تعزز الاستدامة في سوق العمل
100 ألف مستفيد من الإرشاد المهني5 أهداف لمبادرة الإرشاد المهني
مليار ريال قيمة المشاريع المعتمدة
تعميد 500 مليون من قيمة المشاريع المعتمدة

MENAFN09012024000089011017ID1107702619

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