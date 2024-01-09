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45.4% نسبة مشاركة الإناث بسوق العمل بالرياض

1/9/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al Watan)




رغم تصدر منطقتي الرياض والشرقية مستوى المشاركة في سوق العمل، وانخفاض معدل البطالة، إلا أن السيدات العاملات في العاصمة الرياض تفوقن على سيدات الشرقية.
في الوقت الذي سجلت فيه المرأة السعودية العاملة بالرياض 45.4% من إجمالي المشاركة في سوق العمل، لتصل لأعلى نسبة مشاركة للمرأة في المملكة، وتقترب من التعادل مع نسبة الذكور، وبلغت نسبة مشاركة السعوديات بالمنطقة الشرقية 34.7%، وذلك خلال الربع الثالث من 2023، بحسب المؤشرات الاقتصادية التي نشرتها وزارة التخطيط والاقتصاد على منصة بيانات السعودية، فيما تقاربتا بمستوى معدل البطالة الذي بلغ 12.5 % من اجمالي المعدل العام للبطالة في كل منطقة.
عمل الشرقية
وبتفصيل أكثر لسوق العمل فقد بلغ معدل السكان العاملين في المنطقة الشرقية 63.7%، حيث نسبة مشاركة السعوديات في قوى العمل 34.7% و 35.4% لغير السعوديات. وسجل معدل مشاركة الذكور السعوديين 68.9% و 95.6% لغير السعوديين.
وقد سجلت المنطقة الشرقية ما مجموعه 2.118.136 من العاملين، تم تسجيل 94.1% منهم في نظام التامينات الاجتماعية وتسجيل 5.8% منهم في نظام الخدمة المدنية.
بالتفريق، وفقا لنوع الجنس، فإن 11.2% من المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية كانوا من الإناث بـ(222.937) و 88.8% كانوا من الذكور بـ (1.770.632). في المقابل كان 43.1% من العاملات المسجلات في نظام الخدمة المدنية إناث (53.425)، بينما 56.9% من الذكور (70.453).
عمل الإناث بالرياض
في العاصمة الرياض، سجلت نسبة مشاركة السعوديين في القوى العاملة 59.3%، وبلغت نسبة مشاركة المرأة السعودية 45.4%، فيما بلغ معدل مشاركة الذكور السعوديين 72.1%.
وخلال الربع الثالث من 2023، سجلت الرياض ما مجموعه 5.271.867 من العاملين، تم تسجيل 90.9% منهم في نظام التامينات الاجتماعية وتسجيل 9.1% منهم في نظام الخدمة المدنية.
بالتفريق، وفقا لنوع الجنس، فإن 14.1% من المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية كانوا من الإناث بـ(677.392) و 85.9% كانوا من الذكور بـ (4.115.707). في المقابل كان 38.8% من العاملات المسجلات في نظام الخدمة المدنية إناث (185.873)، بينما 61.2% من الذكور (292.934).
تساوي البطالة
من جانب آخر تساوى معدل بطالة السيدات في المنطقتين بنسبة 12.5% من إجمالي معدل البطالة في كل منطقة، بينما بلغ معدل البطالة في المنطقة الشرقية 3.6%. ومن خلال بيان الفرق بحسب الجنس، بلغت نسبة البطالة بين الإناث السعوديات 12.5% و3.2% لغير السعوديات، في حين بلغت البطالة بين الذكور 3.5% للسعوديين و 0.6% لغير السعوديين.
أما في الرياض بلغ مؤشر البطالة نحو 7.1%، حيث سجل معدل بطالة الإناث السعوديات 12.5%، بينما بلغت نسبة بطالة الذكور السعوديين 3.9%.
الشرقية:
إجمالي العاملين =2.118.136
المسجلون في التأمينات= 94.1%
الإناث= 11.2% = 222.937
الذكور= 88.8% = 1.770.632
المسجلون في الخدمة المدنية= 5.8%
الإناث= 43.1% =53.425
الذكور= 56.9% = 70.453.
نسبة مشاركة السعوديين= 63.7%
نسبة مشاركة الإناث= 34.7%
نسبة مشاركة الذكور= 68.9%
الرياض
إجمالي العاملين= 5.271.867
المسجلون في التأمينات الاجتماعية= 90.9%
الإناث= 14.1% = 677.392
الذكور= 85.9% = 4.115.707
المسجلون في الخدمة المدنية= 9.1%
الإناث= 38.8%= 185.873
الذكور= 61.2%= 292.934
نسبة مشاركة السعوديين = 59.3%
نسبة مشاركة الإناث=45.4%
نسبة مشاركة الذكور = 72.1%

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