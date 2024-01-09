45.4% نسبة مشاركة الإناث بسوق العمل بالرياض

45.4% نسبة مشاركة الإناث بسوق العمل بالرياض
التاريخ
1/9/2024 11:25:22 PM
| رغم تصدر منطقتي الرياض والشرقية مستوى المشاركة في سوق العمل، وانخفاض معدل البطالة، إلا أن السيدات العاملات في العاصمة الرياض تفوقن على سيدات الشرقية.
في الوقت الذي سجلت فيه المرأة السعودية العاملة بالرياض 45.4% من إجمالي المشاركة في سوق العمل، لتصل لأعلى نسبة مشاركة للمرأة في المملكة، وتقترب من التعادل مع نسبة الذكور، وبلغت نسبة مشاركة السعوديات بالمنطقة الشرقية 34.7%، وذلك خلال الربع الثالث من 2023، بحسب المؤشرات الاقتصادية التي نشرتها وزارة التخطيط والاقتصاد على منصة بيانات السعودية، فيما تقاربتا بمستوى معدل البطالة الذي بلغ 12.5 % من اجمالي المعدل العام للبطالة في كل منطقة.
عمل الشرقية
وبتفصيل أكثر لسوق العمل فقد بلغ معدل السكان العاملين في المنطقة الشرقية 63.7%، حيث نسبة مشاركة السعوديات في قوى العمل 34.7% و 35.4% لغير السعوديات. وسجل معدل مشاركة الذكور السعوديين 68.9% و 95.6% لغير السعوديين.
وقد سجلت المنطقة الشرقية ما مجموعه 2.118.136 من العاملين، تم تسجيل 94.1% منهم في نظام التامينات الاجتماعية وتسجيل 5.8% منهم في نظام الخدمة المدنية.
بالتفريق، وفقا لنوع الجنس، فإن 11.2% من المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية كانوا من الإناث بـ(222.937) و 88.8% كانوا من الذكور بـ (1.770.632). في المقابل كان 43.1% من العاملات المسجلات في نظام الخدمة المدنية إناث (53.425)، بينما 56.9% من الذكور (70.453).
عمل الإناث بالرياض
في العاصمة الرياض، سجلت نسبة مشاركة السعوديين في القوى العاملة 59.3%، وبلغت نسبة مشاركة المرأة السعودية 45.4%، فيما بلغ معدل مشاركة الذكور السعوديين 72.1%.
وخلال الربع الثالث من 2023، سجلت الرياض ما مجموعه 5.271.867 من العاملين، تم تسجيل 90.9% منهم في نظام التامينات الاجتماعية وتسجيل 9.1% منهم في نظام الخدمة المدنية.
بالتفريق، وفقا لنوع الجنس، فإن 14.1% من المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية كانوا من الإناث بـ(677.392) و 85.9% كانوا من الذكور بـ (4.115.707). في المقابل كان 38.8% من العاملات المسجلات في نظام الخدمة المدنية إناث (185.873)، بينما 61.2% من الذكور (292.934).
تساوي البطالة
من جانب آخر تساوى معدل بطالة السيدات في المنطقتين بنسبة 12.5% من إجمالي معدل البطالة في كل منطقة، بينما بلغ معدل البطالة في المنطقة الشرقية 3.6%. ومن خلال بيان الفرق بحسب الجنس، بلغت نسبة البطالة بين الإناث السعوديات 12.5% و3.2% لغير السعوديات، في حين بلغت البطالة بين الذكور 3.5% للسعوديين و 0.6% لغير السعوديين.
أما في الرياض بلغ مؤشر البطالة نحو 7.1%، حيث سجل معدل بطالة الإناث السعوديات 12.5%، بينما بلغت نسبة بطالة الذكور السعوديين 3.9%.
الشرقية:
إجمالي العاملين =2.118.136
المسجلون في التأمينات= 94.1%
الإناث= 11.2% = 222.937
الذكور= 88.8% = 1.770.632
المسجلون في الخدمة المدنية= 5.8%
الإناث= 43.1% =53.425
الذكور= 56.9% = 70.453.
نسبة مشاركة السعوديين= 63.7%
نسبة مشاركة الإناث= 34.7%
نسبة مشاركة الذكور= 68.9%
الرياض
إجمالي العاملين= 5.271.867
المسجلون في التأمينات الاجتماعية= 90.9%
الإناث= 14.1% = 677.392
الذكور= 85.9% = 4.115.707
المسجلون في الخدمة المدنية= 9.1%
الإناث= 38.8%= 185.873
الذكور= 61.2%= 292.934
نسبة مشاركة السعوديين = 59.3%
نسبة مشاركة الإناث=45.4%
نسبة مشاركة الذكور = 72.1%
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