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70% من تكاليف المدارس الأهلية للموارد البشرية

1/9/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما حددت رئيس فريق الاستثمار في اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية نورة العجمي، ما نسبته 70 % من التكاليف التشغيلية الإجمالية في مدارس قطاع التعليم الأهلي، للموارد البشرية، الأمر الذي يتيح للمستثمرين التحكم في التكلفة التشغيلية ((المتغيرة))، أكدت أن قطاع التعليم الأهلي، جاذبًا للمستثمرين، رغم أن هوامش الربح غير مغرية مقارنة بالقطاعات التجارية الأخرى، وهو من أكثر القطاعات صمودًا في التحديات من غيره.
الخبرة الأكاديمية
أبانت العجمي، التي كانت تتحدث في مركز ((سنا)) لتطوير الأعمال التابع لغرفة الأحساء، في لقاء بعنوان: ((التحديات والفرص في ريادة الأعمال التعليمية))، أن الخبرة ((الخلفية)) الأكاديمية، غير كافية للاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، فهو مكون واحد من حزمة مكونات، تشكل المنظومة التعليمية، وأن اعتماد البعض على ذلك، قد كان سببًا في تكبدهن خسائر مالية بعد شروعهم في افتتاح مدارس أو رياض أطفال، قدمت خدمات تكلفتها أعلى من الرسوم الدراسية ((غياب سياسة التسعير الصحيح))، مضيفة أن اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية، تعمل برامج توعوية للمستثمرين في القطاع للوصول بالمستثمر إلى نموذج عمل ناجح، وتقديم خدمات مختلفة في القطاع.
جذب العملاء
أضافت أن الاستثمار في القطاع، يتطلب 3 عناصر أساسية، وهي:
. سياسة التسعير: تحديد رسوم تتناسب مع التكلفة والخدمة المقدمة.
. دراسة سوقية دقيقة: تقيس المنافسين في المنطقة، السعي لتقديم خدمة أفضل ومختلفة، ودراسة الرسوم في الحي، تقديم خدمات مطلوبة في الحي، السعي لطرح ميز تنافسية في الحي.
. إدراج قيم مضافة: لجذب العملاء، لا سيما وأن هناك مدارس منافسة بينها مدارس حكومية ((مجانية))، وتقديم خدمات بجودة عالية.
قطاع دفاعي
قالت: إن قطاع التعليم الأهلي، يعتبر قطاع ((دفاعي))، لا يقل الطلب عليه، بل في زيادة مستمرة، وهي من القطاعات الأقل ضررًا، ومستمرة في العمل دون توقف، وقدرته على التعامل والتغلب على الصعوبات، وهي إحدى مزاياه الرئيسية، وهو قطاع ضروري، وينصح الاستثمار فيه، وفيه فرص استثمارية كثيرة، من بينها: سلاسل الإمداد، الصيانة، الملاعب، المقاصف، النقل.
القطاع الثالث
شددت على أن المنافس الأول لقطاع التعليم الأهلي، هو التعليم الحكومي ((المجاني، موضحة أن التشريعات الحديثة في القطاع، التي من بينها إلغاء اشتراط موافقة وزارة التعليم في تحديد الرسوم، فتلك الخطوة تحددها العرض والطلب، والصمود للجودة العالية فقط، بالإضافة إلى تبني هيئة تقويم التعليم والتدريب في إطلاق برنامج ((تصنيف)) المدارس.

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