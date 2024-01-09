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استقرار أسعار السيارات المستعملة

1/9/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير حديث استقرار أسعار السيارات المستخدمة خلال 2024 بعد أن سجلت انخفاضا وصل حتى 15% خلال العامين الماضيين متأثرة بارتفاع أسعارها خلال فترة جائحة كورنا.
وأشار تقرير لشركة بيانات السيارات Cox Automotive إلى أنه ستنتهي أسعار الجملة على مؤشر Manheim لقيمة المركبات المستعملة، الذي يتتبع أسعار السيارات المستعملة المباعة في مزادات البيع بالجملة في الولايات المتحدة، في العام 2024 بنسبة 0.5 % فقط أعلى مما كانت عليه في ديسمبر 2023. وسوف تتقلب الأسعار من شهر لآخر بسبب البيوع الموسمية وعوامل أخرى.
وتقارن الزيادة الطفيفة بانخفاض بنسبة 7 % في العام 2023 وانخفاض بنسبة 15 % تقريبًا في عام 2022 بسبب تضخم الأسعار خلال جائحة فيروس كورونا، في ذلك انخفض توفر المركبات الجديدة إلى مستويات قياسية بسبب مشاكل سلسلة التوريد وقطع الغيار التي أوقفت إنتاج المركبات.
قال المدير الأول للرؤى الاقتصادية والصناعية في شركة Cox Automotive جيريمي روب: يبدو أن العام 2024 سيكون أقل تقلبًا من العام 2023، ولكننا تعلمنا أن نتوقع ما هو غير متوقع في سوق الجملة.
ومع ذلك، لا تزال أسعار السيارات المستعملة أعلى مما كانت عليه قبل الوباء. وتتبع أسعار التجزئة للمستهلكين عادة التغيرات في أسعار الجملة، لكنها لم تنخفض بنفس سرعة انخفاض أسعار الجملة في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات المستعملة بنسبة أقل من 1 % لتصل إلى 36.2 مليونًا، وفقًا لشركة Cox Automotive. تتضمن هذه التوقعات 19.2 مليونًا من مبيعات التجزئة للسيارات المستعملة.
وتقارن مبيعات السيارات المستعملة المتوقعة بتوقعات ((متشائمة)) لزيادة بنسبة 1.3 % للسيارات والشاحنات الجديدة في الولايات المتحدة هذا العام إلى 15.7 مليون وحدة.
وفي الوقت نفسه، تتوقع Cox Automotive زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل وتشكل أكثر من 10 % من مبيعات السيارات والشاحنات الجديدة بالتجزئة في العام 2024. وسيقارن ذلك بـ 1.1 مليون وحدة، أو 7.4 % من مبيعات التجزئة، المباعة في عام 2023.

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