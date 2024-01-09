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إبراء الذمة يخفي وزيرا حوثيا

1/9/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مصدر مالي في العاصمة اليمنية (صنعاء) عن وجود توتر كبير بين قيادات الحوثيين والوزراء، وأن هناك حالة من الانشقاقات المتواصلة والغياب المستمر، حيث حرص الحوثيون على كسب ود الأسماء المهمة الموجودة الذين تعتبر لهم أدوار فاعلة ومهمة في صفوفهم، ومنهم وزير الدولة وتاجر السلاح المطلوب دوليا فارس مناع، ولكن ظهرت أخيرا خلافات بينه وبين القيادات، ما أدى لهروبه من اليمن، وتطورت الخلافات لتوجيه اتهامات مباشرة من وزراء في مجموعة الانقلاب الحوثية له، ومطالبات بإجراء إبراء ذمة له، وهو الأمر الذي رفضه، وطالب بمحاسبة الجميع، وإجراء إبراء ذمة لكل الوزراء، خاصة أن هناك وزراء، على حد قوله، يعرف أنهم كانوا لا يملكون ريالا واحدا، وخلال أربع سنوات ماضية امتلكوا القصور والسيارات والعقارات والأرصدة المالية.
بينما يشير المناع لنفسه إلى أنه صاحب تجارة قديمة وخاصة، وليس غريبا عليه امتلاكه الأموال من تجارته الخاصة.
تهريب الأسلحة
وقال المصدر: ((منح فارس مناع منصب محافظ صعدة من قِبل عبدالملك الحوثي من أجل خدماته الكبيرة في تهريب الأسلحة. وبعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، تم تعيينه وزير دولة في الجماعة تكريما له، وللاستمرار في تهريب الأسلحة لهم، وكذلك خبراته وعلاقاته سواء على المستوى الداخلي أو في الخارج)).
تبادل الاتهامات
وأضاف المصدر: ((عُرف عن الحوثيين بحثهم عن المال بأي شكل من الأشكال، ولما عُرف عن مناع من قوة مالية واقتصادية، تم اقتحام منزله من قِبل بعض عناصر الحوثيين في أواخر العام 2019، ونهب بعض الأموال والمقتنيات في منزله، وحدثت خلافات كبيرة بين قيادات حوثية إثر ذلك، وتبادل اتهامات، ومنهم وزير الداخلية السابق عبدالكريم أمير حسين الحوثي، وحينها هرب فارس مناع إلى جنوب إفريقيا مع توكيل ابنه محمد للإشراف على كل أملاكه. وقد تدخلت بعض ذلك وساطات للصلح، وأشيع حينها عودة مناع لليمن، ولكن لم تتأكد تلك المعلومات حتى ظهر في لقاء عبر إحدى قنوات اليمن في 2021، وكان الهدف الأساسي من ظهوره هو الكشف عن عدم صحة وجود خلافات)).
خفايا الخلاف
وبيّن المصدر أن الخلافات تطورت بتوجيه اتهامات مباشرة من وزراء في عصابات الانقلاب الحوثية لفارس مناع، ومطالبات بإبراء ذمته، وهو الأمر الذي رفضه فارس مناع، وطالب بمحاسبة الجميع، وإجراء إبراء ذمة لكل الوزراء.
وأكد أن فارس مناع قدم استقالته، ورفض البقاء ضمن من وصفهم بـ((حكومة الأنذال وناكري الجميل)).
تحويل الأموال
وأكد المصدر أن فارس مناع كان قد بدأ في تحويل أمواله للخارج عن طريق وكالات لشقيقه منذ 2019، وتحديدا مع بداية تطور الخلافات بين القيادات الحوثية،
مشيرا إلى أنه لم تتوافر معلومات حديثة عن مكان وجوده، وهل هو باليمن أو جنوب إفريقيا أو موقع آخر؟، ولكن الحقيقة التي لا يمكن أن ينكرها الحوثيون أن الخلاف كبير، وهناك وساطات حالية من خلال أقارب زوجته.
فارس مناع
أدرجت الأمم المتحدة في 2010 اسمه ضمن عقوباتها.
أدرج اسمه في قائمة مجلس الأمن لمهربي السلاح لحركة شباب المجاهدين في الصومال المصنفة جماعة إرهابية.
أدرجت اسمه الحكومة اليمنية السابقة في القائمة السوداء لمهربي السلاح إلى اليمن.

MENAFN09012024000089011017ID1107702615

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