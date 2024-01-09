بوينج تعلن مبيعات قياسية في ديسمبر قبل حادث ألاسكا إيرلاينز

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت شركة“بوينج” عام 2023 بأكبر مبيعات شهرية على الإطلاق لطائرة“737 ماكس”، في ظل خضوع الطراز لتدقيق تنظيمي بعد وقوع حادث على متن رحلة تابعة لشركة“ألاسكا إيرلاينز” الأمريكية.

وأعلنت صانعة الطائرات الأمريكية عن 301 طلب شراء لطائرة“737 ماكس” في ديسمبر، من إجمالي 371 طلبًا عبر خط إنتاج“بوينج”، كما أشارت إلى تحقيق أهداف التسليم السنوية للطائرة النفاثة التي تم تخفيضها خلال الربع الرابع بسبب خلل سابق، حسبما نقلت“بلومبرج”.

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ووفقًا لبيان صدر الثلاثاء، سلمت“بوينج” 67 طائرة في ديسمبر، بما في ذلك 45 من عائلة“737” و22 طائرة عريضة البدن، وعلى مدار العام بأكمله، قامت الشركة المصنعة بتسليم 396 طائرة من طراز“737”، ضمن نطاق هدفها الذي يتراوح بين 375 و400 طائرة.

وبالرغم من أن طائرة“737 ماكس” هي أكبر مصدر لإيرادات“بوينج”، لكن حادث الخامس من يناير الذي تعرضت له رحلة“ألاسكا إيرلاينز” رقم 1282، والذي دفع المنظمين إلى إيقاف تشغيل الطائرات وفحصها، يعد بمثابة إشارة هبوطية في بداية العام الجاري، أدت إلى موجة بيعية لأسهم الشركة.