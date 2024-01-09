بوينج تعلن مبيعات قياسية في ديسمبر قبل حادث ألاسكا إيرلاينز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت شركة“بوينج” عام 2023 بأكبر مبيعات شهرية على الإطلاق لطائرة“737 ماكس”، في ظل خضوع الطراز لتدقيق تنظيمي بعد وقوع حادث على متن رحلة تابعة لشركة“ألاسكا إيرلاينز” الأمريكية.
وأعلنت صانعة الطائرات الأمريكية عن 301 طلب شراء لطائرة“737 ماكس” في ديسمبر، من إجمالي 371 طلبًا عبر خط إنتاج“بوينج”، كما أشارت إلى تحقيق أهداف التسليم السنوية للطائرة النفاثة التي تم تخفيضها خلال الربع الرابع بسبب خلل سابق، حسبما نقلت“بلومبرج”.
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ووفقًا لبيان صدر الثلاثاء، سلمت“بوينج” 67 طائرة في ديسمبر، بما في ذلك 45 من عائلة“737” و22 طائرة عريضة البدن، وعلى مدار العام بأكمله، قامت الشركة المصنعة بتسليم 396 طائرة من طراز“737”، ضمن نطاق هدفها الذي يتراوح بين 375 و400 طائرة.
وبالرغم من أن طائرة“737 ماكس” هي أكبر مصدر لإيرادات“بوينج”، لكن حادث الخامس من يناير الذي تعرضت له رحلة“ألاسكا إيرلاينز” رقم 1282، والذي دفع المنظمين إلى إيقاف تشغيل الطائرات وفحصها، يعد بمثابة إشارة هبوطية في بداية العام الجاري، أدت إلى موجة بيعية لأسهم الشركة.
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