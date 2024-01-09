((قطاع الأعمال)): تجهيز شركتى أدوية ضمن برنامج الطروحات للشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تجهز حاليًا شركتين من الشركات التابعة لها بقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية للطرح للشراكة مع القطاع الخاص، ضمن شركات برنامج الطروحات الحكومية.

وتضم القائمة المبدئية لبرنامج الطروحات الحكومية، شركتين تعملان بقطاع الأدوية، وهما شركة مصر للمستحضرات الطبية وشركة تنمية الصناعات الكيماوية“سيد”.

موضوعاتالحكومة تحصر مساهماتها فى 61 شركة جديدة لضمها لبرنامج الطروحات مصر تدرس التخارج من حصتها فى ((المصرف العربى الدولى)) الرقمنة المتسارعة لآسيا تجعلها أكثر عرضة للمخاطر

أوضح عصمت فى تصريحات صحفية، على هامش انعقاد المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية، أن الوزارة لديها 4 شركات صناعية فى الوقت الحالى ستطرحها للشراكة أيضًا خلال الفترة المقبلة، بالتوازى مع خطة الدولة للتخارج من القطاعات المختلفة وزيادة حصص القطاع الخاص.

ذكر أن تلك الخطط يجرى العمل عليها، تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد، والانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى.

أكد أنه بعد تصفية بعض الشركات الخاسرة مثل شركة الحديد والصلب المصرية، تبحث الوزارة حاليًا مع مراكز استشارية وجامعات كيفية الاستفادة الأمثل من الأصول وتحويلها للنشاط العقارى، متوقعًا انتهاء تلك الدراسات فى فترة تتراوح بين 3 و6 شهور على أقصى تقدير.

وبحسب بيان رسمى من وزارة قطاع الأعمال، عقد الوزير منتصف الشهر الماضى اجتماعًا مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى مجالات التنمية العمرانية والتخطيط والتسويق والدراسات البيئية والتنسيق العمرانى، ووكلاء الوزارة والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لأراضى شركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية.

وذكرت مصادر فى وقت سابق لـ”البورصة”، أن الشركة أنهت إجراءات تحويل نشاط نحو 6 ملايين متر مربع من إجمالى محفظة الأراضى الخاصة بها من صناعى إلى نشاط سكنى وسياحى وخدمى ومختلط. كما تعمل الشركة حاليًا لإثبات ملكية نحو 5.6 مليون متر مربع أخرى، واقعة خارج نطاق مصانع الشركة، مع استصدار الرخص السكنية الخاصة بها.

أضاف عصمت، أنه تم إعداد خريطة تفصيلية بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة من حيث نوع النشاط والموقع الجغرافى وحجم الاستثمار ودراسة معلوماتية لكل مشروع، وجار طرحها من خلال العديد من اللقاءات مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، موضحًا الإجراءات والجهود الحكومية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وكذلك ما تم إنجازه خلال السنوات القليلة الماضية من مشاريع البنية التحتية الضخمة.